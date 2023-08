In de steeds evoluerende softwareontwikkelingsindustrie zijn no-code- platforms naar voren gekomen als een game-changer, die het maken van apps voor zowel individuen als bedrijven democratiseert. Een van die prominente spelers op dit gebied is Thunkable. Opgericht met de visie om app-ontwikkeling voor iedereen toegankelijk te maken, heeft Thunkable aan populariteit gewonnen vanwege zijn gebruiksvriendelijke interface en innovatieve benadering voor het bouwen van mobiele applicaties zonder de noodzaak van traditionele codeervaardigheden. In dit artikel gaan we dieper in op de geschiedenis, functies en werking van Thunkable, en laten we zien hoe het een revolutie teweeg heeft gebracht in het ontwikkelingsproces van apps.

Thunkable is mede opgericht door Arun Saigal en WeiHua Li om mensen in staat te stellen hun app-ideeën tot leven te brengen, ongeacht hun programmeerachtergrond. Het platform werd gelanceerd in 2015 en heeft sindsdien een wereldwijd gebruikersbestand verzameld, variërend van studenten en docenten tot ondernemers en bedrijven die functionele en visueel aantrekkelijke apps willen maken.

Hoe werkt het?

Thunkable werkt volgens een no-code benadering, waardoor gebruikers mobiele applicaties kunnen ontwerpen en ontwikkelen via een visuele interface. Het platform biedt een drag-and-drop- omgeving waar gebruikers verschillende componenten en functionaliteiten kunnen combineren om volledig functionele apps te bouwen. Dit is hoe het werkt:

Ontwerpinterface: Gebruikers beginnen met het selecteren van een platform (iOS of Android) en gebruiken vervolgens de intuïtieve interface drag-and-drop om de gebruikersinterface van hun app te ontwerpen. Ze kunnen knoppen, tekstvelden, afbeeldingen en andere elementen toevoegen om de gewenste lay-out te creëren.

Gebruikers beginnen met het selecteren van een platform (iOS of Android) en gebruiken vervolgens de intuïtieve interface om de gebruikersinterface van hun app te ontwerpen. Ze kunnen knoppen, tekstvelden, afbeeldingen en andere elementen toevoegen om de gewenste lay-out te creëren. Componenten toevoegen: Thunkable biedt veel kant-en-klare componenten, waaronder knoppen, lijsten, kaarten, sensoren en meer. Gebruikers kunnen deze componenten aanpassen door hun eigenschappen en gedrag aan te passen.

Thunkable biedt veel kant-en-klare componenten, waaronder knoppen, lijsten, kaarten, sensoren en meer. Gebruikers kunnen deze componenten aanpassen door hun eigenschappen en gedrag aan te passen. Visuele logica: een van de opvallende kenmerken van Thunkable is het visuele logische systeem. Gebruikers kunnen app-gedrag definiëren door blokken visueel te verbinden die verschillende acties en voorwaarden vertegenwoordigen. Dit elimineert de noodzaak om traditionele code te schrijven en maakt het ontwikkelingsproces toegankelijker.

een van de opvallende kenmerken van Thunkable is het visuele logische systeem. Gebruikers kunnen app-gedrag definiëren door blokken visueel te verbinden die verschillende acties en voorwaarden vertegenwoordigen. Dit elimineert de noodzaak om traditionele code te schrijven en maakt het ontwikkelingsproces toegankelijker. Test en preview: terwijl gebruikers hun app bouwen, kunnen ze deze direct op een virtueel apparaat bekijken of de Thunkable Live-app downloaden om deze op een echt apparaat te testen. Dit maakt snelle iteratie en verfijning van de functionaliteit en het ontwerp van de app mogelijk.

terwijl gebruikers hun app bouwen, kunnen ze deze direct op een virtueel apparaat bekijken of de Thunkable Live-app downloaden om deze op een echt apparaat te testen. Dit maakt snelle iteratie en verfijning van de functionaliteit en het ontwerp van de app mogelijk. Publiceren en distribueren: als gebruikers tevreden zijn met de app, kunnen ze deze publiceren in app-winkels zoals Google Play Store of Apple App Store. Thunkable verzorgt de compilatie en verpakking van de app voor distributie.

Belangrijkste kenmerken

Intuïtieve interface voor slepen en neerzetten: de gebruiksvriendelijke interface van Thunkable stelt gebruikers in staat om moeiteloos app-lay-outs te ontwerpen door componenten naar het canvas te slepen en neer te zetten. Deze functie versnelt het prototypingproces en elimineert de noodzaak van complexe codering.

gebruiksvriendelijke interface van Thunkable stelt gebruikers in staat om moeiteloos app-lay-outs te ontwerpen door componenten naar het canvas te slepen en neer te zetten. Deze functie versnelt het prototypingproces en elimineert de noodzaak van complexe codering. Platformonafhankelijke ontwikkeling: Thunkable ondersteunt app-ontwikkeling op meerdere platforms, waardoor gebruikers apps kunnen maken die werken op zowel iOS- als Android-apparaten. Deze mogelijkheid zorgt voor een breder bereik en compatibiliteit tussen verschillende apparaten.

Thunkable ondersteunt app-ontwikkeling op meerdere platforms, waardoor gebruikers apps kunnen maken die werken op zowel iOS- als Android-apparaten. Deze mogelijkheid zorgt voor een breder bereik en compatibiliteit tussen verschillende apparaten. App publiceren: Thunkable vergemakkelijkt het proces van het publiceren van apps naar app-winkels door richtlijnen en hulpmiddelen te bieden voor verpakking en distributie. Gebruikers kunnen hun creaties omzetten in downloadbare apps voor een wereldwijd publiek.

Thunkable vergemakkelijkt het proces van het publiceren van apps naar app-winkels door richtlijnen en hulpmiddelen te bieden voor verpakking en distributie. Gebruikers kunnen hun creaties omzetten in downloadbare apps voor een wereldwijd publiek. Sjablonen en starterkits: Thunkable biedt een verscheidenheid aan sjablonen en starterkits die gebruikers kunnen aanpassen en waarop ze kunnen bouwen. Deze sjablonen bieden een basis voor algemene app-typen en -functionaliteiten, wat tijd en moeite bespaart.

Thunkable biedt een verscheidenheid aan sjablonen en starterkits die gebruikers kunnen aanpassen en waarop ze kunnen bouwen. Deze sjablonen bieden een basis voor algemene app-typen en -functionaliteiten, wat tijd en moeite bespaart. Gegevensconnectiviteit: gebruikers kunnen hun apps verbinden met verschillende gegevensbronnen, waaronder databases, API's en cloudservices. Dit stelt apps in staat om real-time gegevens op te halen en weer te geven, waardoor de betrokkenheid en interactiviteit van gebruikers wordt verbeterd.

gebruikers kunnen hun apps verbinden met verschillende gegevensbronnen, waaronder databases, API's en cloudservices. Dit stelt apps in staat om real-time gegevens op te halen en weer te geven, waardoor de betrokkenheid en interactiviteit van gebruikers wordt verbeterd. Gemeenschap en ondersteuning: Thunkable heeft een actieve en ondersteunende gemeenschap waar gebruikers inzichten kunnen delen, vragen kunnen stellen en kunnen samenwerken. Het platform biedt ook leermiddelen en documentatie om gebruikers te helpen concepten voor app-ontwikkeling onder de knie te krijgen.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Wie kan Thunkable gebruiken

Thunkable is ontworpen om tegemoet te komen aan een breed spectrum van gebruikers, ongeacht hun technische achtergrond. Hier zijn enkele belangrijke gebruikersgroepen die kunnen profiteren van Thunkable:

Aspirant-app-ontwikkelaars: personen met weinig tot geen programmeerervaring kunnen Thunkable gebruiken om de wereld van app-ontwikkeling te betreden. De visuele interface en het logische systeem van het platform maken het toegankelijk voor nieuwkomers, waardoor ze functionele apps kunnen maken zonder uitgebreide codeerkennis.

personen met weinig tot geen programmeerervaring kunnen Thunkable gebruiken om de wereld van app-ontwikkeling te betreden. De visuele interface en het logische systeem van het platform maken het toegankelijk voor nieuwkomers, waardoor ze functionele apps kunnen maken zonder uitgebreide codeerkennis. Docenten: Thunkable is een uitstekende tool voor docenten die studenten op een gebruiksvriendelijke manier kennis willen laten maken met app-ontwikkelingsconcepten. De visuele benadering vereenvoudigt het leerproces en stelt studenten in staat om hun apps te bouwen, wat creativiteit en probleemoplossend vermogen bevordert.

Thunkable is een uitstekende tool voor docenten die studenten op een gebruiksvriendelijke manier kennis willen laten maken met app-ontwikkelingsconcepten. De visuele benadering vereenvoudigt het leerproces en stelt studenten in staat om hun apps te bouwen, wat creativiteit en probleemoplossend vermogen bevordert. Ondernemers en kleine bedrijven: kleine bedrijven en startups hebben vaak beperkte middelen om toegewijde app-ontwikkelaars in te huren. Thunkable stelt ondernemers in staat apps te maken die hun zakelijke aanbod verbeteren, van klantbetrokkenheid tot dienstverlening.

kleine bedrijven en startups hebben vaak beperkte middelen om toegewijde app-ontwikkelaars in te huren. Thunkable stelt ondernemers in staat apps te maken die hun zakelijke aanbod verbeteren, van klantbetrokkenheid tot dienstverlening. Non-profitorganisaties: Non-profitorganisaties die hun publiek willen betrekken via mobiele apps, kunnen Thunkable gebruiken om interactieve platforms te bouwen voor bewustmaking, het delen van informatie en het faciliteren van communicatie met belanghebbenden.

Non-profitorganisaties die hun publiek willen betrekken via mobiele apps, kunnen Thunkable gebruiken om interactieve platforms te bouwen voor bewustmaking, het delen van informatie en het faciliteren van communicatie met belanghebbenden. Ontwerpers en creatievelingen: grafisch ontwerpers, kunstenaars en creatievelingen die hun visuele ideeën willen omzetten in interactieve apps, kunnen de intuïtieve interface van Thunkable gebruiken om portfolio's, interactieve galerijen of digitale ervaringen te bouwen.

grafisch ontwerpers, kunstenaars en creatievelingen die hun visuele ideeën willen omzetten in interactieve apps, kunnen de intuïtieve interface van Thunkable gebruiken om portfolio's, interactieve galerijen of digitale ervaringen te bouwen. Prototypers en innovators: Thunkable is een ideaal platform voor het snel prototypen van app-ideeën en -concepten. Innovators kunnen het gebruiken om hun ideeën te testen en te valideren voordat ze investeren in volwaardige ontwikkeling.

Thunkable is een ideaal platform voor het snel prototypen van app-ideeën en -concepten. Innovators kunnen het gebruiken om hun ideeën te testen en te valideren voordat ze investeren in volwaardige ontwikkeling. Hackathon-enthousiastelingen: Thunkable is een populaire keuze voor hackathon-deelnemers die functionele apps willen bouwen binnen een beperkt tijdsbestek. De functionaliteit drag-and-drop versnelt de app-ontwikkeling tijdens hackathon-uitdagingen.

Thunkable is een populaire keuze voor hackathon-deelnemers die functionele apps willen bouwen binnen een beperkt tijdsbestek. De functionaliteit versnelt de app-ontwikkeling tijdens hackathon-uitdagingen. App-enthousiastelingen: personen met innovatieve app-ideeën, maar geen uitgebreide codeervaardigheden, kunnen hun concepten tot leven brengen met Thunkable. Het platform stelt app-enthousiastelingen in staat om apps op maat te maken en hun creaties met de wereld te delen.

personen met innovatieve app-ideeën, maar geen uitgebreide codeervaardigheden, kunnen hun concepten tot leven brengen met Thunkable. Het platform stelt app-enthousiastelingen in staat om apps op maat te maken en hun creaties met de wereld te delen. Bedrijfsanalisten en burgerontwikkelaars: Thunkable is zeer geschikt voor bedrijfsanalisten en burgerontwikkelaars die zich richten op zakelijke doelen en het platform kunnen gebruiken om oplossingen te ontwikkelen die interne processen stroomlijnen en de productiviteit verhogen.

Thunkable versus AppMaster

Zowel Thunkable als AppMaster zijn prominente spelers in de no-code ontwikkelingsruimte en bieden verschillende mogelijkheden die zijn afgestemd op verschillende applicatie-ontwikkelingsbehoeften.

AppMaster is een uitgebreide oplossing no-code die de ontwikkeling van backend-, web- en mobiele applicaties omvat. De unieke functies, zoals de visuele BP Designer, REST API en Web BP designer, stellen gebruikers in staat om complexe applicaties te creëren met geavanceerde bedrijfslogica en interactiviteit. De ondersteuning van het platform voor meerdere frameworks zoals Vue3 , Kotlin, Jetpack Compose en SwiftUI draagt ​​bij aan de veelzijdigheid ervan en biedt gebruikers meer opties voor ontwikkeling op maat.

Het vermogen van AppMaster om broncode te genereren, applicaties te compileren en deze op verschillende platforms en omgevingen te implementeren, biedt gebruikers uitzonderlijke flexibiliteit en controle. Bovendien positioneert AppMaster 's nadruk op het vanaf nul genereren van echte applicaties en het ondersteunen van verschillende abonnementslagen, waaronder Enterprise met toegang tot de broncode, als een krachtige oplossing voor projecten die schaalbaarheid, maatwerk en zelfs on-premises hosting vereisen.

Hoewel Thunkable een toegankelijk toegangspunt is voor het eenvoudig maken van mobiele apps, maken AppMaster 's krachtige toolkit, diverse raamwerkondersteuning en focus op het genereren van uitgebreide applicaties het een aantrekkelijke keuze voor meer ingewikkelde ontwikkelingsprojecten en geavanceerde aanpassingsbehoeften. De beslissing tussen Thunkable en AppMaster hangt af van de complexiteit van het project, de gewenste functies en het vereiste niveau van controle en schaalbaarheid.