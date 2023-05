Tijdens de recente Developer Week 2023 onthulde Cloudflare een nieuwe Worker API waarmee ontwikkelaars uitgaande TCP-sockets kunnen opzetten. Deze baanbrekende socket API stelt ontwikkelaars in staat om naadloos te verbinden met op TCP gebaseerde infrastructuren direct vanuit een Worker, waartoe nu ook databases behoren. Tot nu toe konden Workers alleen communiceren met HTTP endpoints en andere Cloudflare diensten; de meeste databases vereisen echter dat clients directe TCP sockets opzetten.

Brendan Irvine-Broque, Product Manager bij Cloudflare, en Matt Silverlock, Director of Product bij Cloudflare, gingen dieper in op de nieuwe API: "Met Workers willen we waar mogelijk standaard API's ondersteunen die door browsers en niet-browser omgevingen worden ondersteund, (...) maar voor TCP sockets stonden we voor een uitdaging - er was geen duidelijke gedeelde standaard voor alle runtimes. We hebben geprobeerd de beste elementen van bestaande API's en voorstellen op te nemen, en zijn van plan bij te dragen aan toekomstige standaarden."

In het vorige najaar richtten Cloudflare, Vercel en Shopify WinterCG op, een nieuwe gemeenschapsgroep die zich toelegt op het creëren van interoperabele implementaties van gestandaardiseerde web-API's in niet-webbrowser- en JavaScript-gebaseerde ontwikkelomgevingen.

De nieuwste API is toegankelijk door de connect-functie te importeren van cloudflare:sockets. Hoewel het JavaScript-databasestuurprogramma voor PostgreSQL, pg, de nieuwe API al ondersteunt, moeten de MySQL-stuurprogramma's-mysql en mysql2deze nog ondersteunen. Irvine-Broque en Silverlock waarschuwen dat:

Voor elk verzoek wordt een nieuwe verbinding gemaakt. Dit is een van de grootste huidige uitdagingen van het verbinden met databases vanuit serverloze functies, op alle platforms (...) we werken al aan eenvoudiger benaderingen van connection pooling voor de meest populaire databases.

Cloudflare verwacht in de toekomst extra functies uit te rollen, zoals ondersteuning voor inkomende TCP- en UDP-verbindingen, die door ontwikkelaars zijn aangevraagd, samen met applicatieprotocollen op basis van QUIC.

De introductie van de connect() API komt naast verschillende andere spannende aankondigingen tijdens de Developer Week 2023. Deze omvatten de lancering van de Secrets Store voor het veilig beheren van applicatiegeheimen, verbeteringen aan D1 (Cloudflare's serverloze database) en consumer concurrency voor de Queues messaging service. Daarnaast onthulde Cloudflare database-integraties voor Neon, PlanetScale en Supabase on Workers.

Elke geopende TCP-socket draagt bij aan het maximum aantal open verbindingen dat Workers tegelijkertijd kunnen onderhouden. Merk op dat het maken van TCP-verbindingen op poort 25 om e-mails te versturen naar SMTP-mailservers nog steeds niet mogelijk is.

Naarmate no-code en low-code platforms zoals AppMaster zich blijven ontwikkelen, zal de introductie van functies zoals de connect() API het ontwikkelingslandschap verder stimuleren door het stroomlijnen van verbindingen en het creëren van nieuwe mogelijkheden voor ontwikkelaars.