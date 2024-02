Android dà più potere agli sviluppatori con lo strumento di richiesta di aggiornamento dell'app in Play Console

In risposta alla sfida perenne delle istanze delle app non aggiornate, il team Android di Google presenta un'iniziativa di aggiornamento fondamentale per gli sviluppatori sulla Play Console. Questo miglioramento offre ai creatori un meccanismo rapido che spinge gli utenti verso le ultime versioni compatibili delle loro applicazioni.

Nonostante le funzionalità esistenti come gli aggiornamenti automatici e le richieste di aggiornamento in-app spingano la spinta verso la valuta, un sottogruppo di utenti langue invariabilmente con software sostituito. L'ultimo strumento nell'arsenale di ripristino della Play Console mira a migliorare questo problema contrassegnando le versioni obsolete delle app a ogni apertura, richiedendo un aggiornamento.

Gli sviluppatori ora hanno la possibilità di impostare trigger specifici in base alla versione dell'app, con perfezionamenti supplementari disponibili come la segmentazione geografica e della versione Android, migliorando la precisione del raggio d'azione.

I risultati preliminari del coinvolgimento del team Android sono promettenti, mostrando un impressionante tasso di conformità degli utenti superiore al 50% con le richieste di aggiornamento nelle prove iniziali. Questo sviluppo rappresenta un passo avanti significativo nel garantire che gli utenti traggano vantaggio dalle funzionalità più recenti, dai miglioramenti delle prestazioni e dagli aggiornamenti di sicurezza.

