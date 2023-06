Perché il design delle landing page è importante

Le landing page svolgono un ruolo cruciale nel marketing online, catturando lead e guidando gli utenti a convertirsi in clienti. Una landing page eccellente e ben progettata è essenziale per diversi motivi:

Prima impressione: La vostra landing page è spesso il primo punto di contatto tra gli utenti e la vostra azienda. Un design professionale, visivamente accattivante e facile da usare darà un'impressione positiva e duratura.

Aumento dei tassi di conversione: Il layout, gli elementi di design e i contenuti della vostra landing page influiscono direttamente sul comportamento degli utenti, influenzando le loro decisioni e azioni. Una landing page progettata con cura incoraggerà gli utenti a compiere le azioni desiderate, aumentando così i tassi di conversione.

Riduzione della frequenza di rimbalzo: Una landing page coinvolgente e ben progettata trattiene l'attenzione degli utenti, riduce la frequenza di rimbalzo e aumenta le possibilità di esplorare meglio il vostro sito web o le offerte di prodotti.

Prestazioni sui motori di ricerca: Una landing page ben ottimizzata può influire positivamente sul posizionamento del vostro sito web nei motori di ricerca, aumentando la vostra visibilità e la probabilità che i potenziali clienti vi trovino online.

Per creare una landing page eccellente, è fondamentale seguire un processo di progettazione strategica che tenga conto dell'esperienza dell'utente, dell'estetica e della messaggistica. Nelle sezioni che seguono, scoprirete i passaggi essenziali per progettare una landing page altamente efficace che soddisfi i vostri obiettivi e favorisca le conversioni.

Definire gli obiettivi della pagina di destinazione

Prima di immergersi nel processo di progettazione, è importante stabilire obiettivi chiari per la vostra landing page. La definizione di questi obiettivi guiderà le vostre decisioni di design e vi aiuterà a misurare il successo dei vostri sforzi. Alcuni obiettivi comuni delle pagine di destinazione sono

Raccogliere iscrizioni via e-mail per una newsletter

Generare lead per un team di vendita

promuovere un'offerta a tempo limitato o un evento imminente

Promuovere il download di un prodotto digitale o di un'applicazione

Incoraggiare gli utenti a iscriversi a una prova gratuita o a un servizio.

Nel definire i vostri obiettivi, tenete a mente il vostro pubblico di riferimento e le sue esigenze. Create una forte proposta di valore che comunichi i vantaggi unici che la vostra offerta offre e come risponde ai punti dolenti o ai desideri degli utenti. Il design e i contenuti della landing page devono essere incentrati su questo messaggio fondamentale per ottimizzare il coinvolgimento degli utenti e le conversioni.

Creare un titolo convincente

Il titolo della landing page è la prima cosa che gli utenti leggono, quindi è un elemento critico per catturare l'attenzione e dare un tono alla pagina. Un titolo potente, chiaro e conciso modella la percezione dell'utente e influisce sulla sua decisione di seguire i vostri contenuti o di passare oltre.

Per creare un titolo d'impatto, considerate di incorporare questi principi essenziali:

Mantenere un linguaggio semplice e diretto: Evitate il gergo e il linguaggio complesso. Cercate di essere chiari e semplici, in modo che gli utenti possano capire la vostra proposta di valore con un solo sguardo.

Fate appello alle esigenze o alle emozioni degli utenti: Concentratevi sui vantaggi che il vostro prodotto o servizio offre, affrontando i punti dolenti, i desideri o le aspirazioni degli utenti. Il legame emotivo può essere una potente motivazione all'azione.

Stabilire la rilevanza: Allineate la vostra headline con gli interessi, le esigenze o le preferenze del vostro pubblico target. Dimostrare la pertinenza aumenta la probabilità che gli utenti rimangano sulla vostra pagina e compiano l'azione desiderata.

Rendetela orientata all'azione: Incoraggiate l'azione incorporando parole d'azione (verbi) nella vostra headline. Questo crea un senso di urgenza e spinge gli utenti a impegnarsi con i vostri contenuti.

Incoraggiate l'azione incorporando parole d'azione (verbi) nella vostra headline. Questo crea un senso di urgenza e spinge gli utenti a impegnarsi con i vostri contenuti. Testate e ottimizzate: Utilizzate i test A/B per sperimentare diversi titoli e misurarne le prestazioni. Prestate attenzione a metriche come i tassi di conversione, il tempo di permanenza sulla pagina e la frequenza di rimbalzo per identificare il titolo più efficace.

Dedicare tempo alla creazione di un titolo convincente è essenziale per catturare l'attenzione dell'utente, trasmettere il messaggio principale e incoraggiare un ulteriore coinvolgimento nei contenuti della landing page.

Design ed elementi visivi

Un design di grande impatto visivo è fondamentale per catturare l'attenzione dei visitatori e guidarli nella landing page. Il design e gli elementi visivi giusti comunicheranno efficacemente il vostro messaggio, evocheranno emozioni e, in ultima analisi, aumenteranno i tassi di conversione. Ecco alcuni componenti chiave da considerare quando si progetta una landing page:

Immagini di alta qualità

Utilizzate sempre immagini nitide e di alta qualità che risuonino con il vostro pubblico di riferimento e valorizzino il vostro messaggio. Evitate di usare foto di stock generiche e optate per immagini uniche e pertinenti che riflettano la personalità del vostro marchio e completino il vostro contenuto.

Colori armoniosi

La combinazione di colori della vostra landing page svolge un ruolo cruciale nell'attirare l'attenzione e nell'evidenziare gli elementi importanti. Scegliete colori che siano coerenti con l'identità del vostro marchio e che evochino emozioni positive nei vostri visitatori. Utilizzate colori contrastanti per i pulsanti di chiamata all'azione (CTA) per farli risaltare e attirare l'attenzione.

Spazio bianco

Un design privo di disordine è fondamentale per orientare l'attenzione dell'utente. Incorporate lo spazio bianco (noto anche come spazio negativo) intorno al testo e agli elementi di design per creare un layout pulito e ordinato, che renda più facile per i visitatori elaborare le informazioni e concentrarsi sulle CTA.

Tipografia

La scelta dei caratteri e degli stili di testo può influire sulla leggibilità e sull'estetica complessiva della landing page. Utilizzate famiglie di caratteri facilmente leggibili ed esteticamente gradevoli. Assicuratevi che la scelta dei font sia coerente e limitate il numero di font diversi utilizzati nella vostra landing page. Evidenziate le informazioni importanti utilizzando titoli e sottotitoli, punti elenco o grassetti.

Gerarchia visiva

Organizzate gli elementi di design della vostra landing page in modo da guidare i visitatori attraverso i contenuti e verso le CTA. Create un senso di ordine e struttura utilizzando un flusso logico di elementi visivi, enfatizzando gli aspetti più importanti del vostro messaggio e utilizzando il contrasto, le dimensioni e il posizionamento per attirare l'attenzione sui vostri obiettivi di conversione.

Chiamata all'azione (CTA) convincente

La call-to-action (CTA) è un componente cruciale di una landing page ad alta conversione. La CTA spinge i visitatori a compiere l'azione desiderata, che si tratti di iscriversi a una newsletter, scaricare un ebook o acquistare un prodotto. Ecco alcune considerazioni chiave per creare una CTA efficace e convincente:

Farsi notare: La CTA deve essere immediatamente riconoscibile e catturare l'attenzione dell'utente. Utilizzate colori contrastanti, caratteri decisi e un design distintivo per far risaltare il pulsante o il link della CTA rispetto al resto della landing page. Utilizzate un linguaggio chiaro e conciso: Il messaggio della CTA deve essere diretto e orientato all'azione. Mantenete il testo della CTA breve, specifico e convincente. Ad esempio, usate "Scarica subito la tua guida gratuita" invece di un generico "Clicca qui". Posizionatela in modo strategico: Posizionate la CTA in una posizione prominente, in modo che sia facilmente visibile una volta arrivati sulla pagina. Per massimizzare l'impatto, posizionate la CTA sopra la piega, oppure utilizzate una barra adesiva o un pulsante fluttuante che rimanga visibile mentre gli utenti scorrono la pagina. Limitare le scelte: Offrite una sola CTA principale sulla vostra pagina di destinazione. Più CTA possono causare una paralisi decisionale, diluendo la chiarezza del messaggio e portando a tassi di conversione più bassi. Fate in modo che i visitatori si concentrino sull'azione principale che volete che compiano. Create un senso di urgenza: Incoraggiate gli utenti ad agire rapidamente aggiungendo un elemento sensibile al tempo alla vostra CTA, come un'offerta a tempo limitato, un conto alla rovescia o un bonus esclusivo. Questo aiuta a spingere i visitatori ad agire immediatamente, aumentando i tassi di conversione.

Incorporare elementi di fiducia

Costruire la fiducia dei visitatori è essenziale per aumentare le conversioni. Le persone sono più propense ad agire se percepiscono il vostro marchio come credibile e affidabile. Ecco alcuni elementi di fiducia da includere nella vostra landing page:

Testimonianze

Le recensioni positive dei clienti soddisfatti possono fornire una prova sociale e contribuire a stabilire la credibilità del vostro marchio. Inserite testimonianze autentiche - che includano il nome, la foto e l'azienda del cliente (se applicabile) - per mostrare come il vostro prodotto o servizio sia stato utile ad altri.

Casi di studio

I dettagli sulle implementazioni di successo del vostro prodotto o servizio possono consolidare la fiducia nel vostro marchio. Includete casi di studio brevi e mirati che evidenzino sfide, soluzioni e risultati specifici, rendendo più facile per i potenziali clienti immaginare come la vostra offerta possa aiutarli.

Premi e riconoscimenti

La visualizzazione di premi e riconoscimenti del settore sulla vostra landing page può aumentare la credibilità del vostro marchio e incoraggiare gli utenti a fidarsi del vostro prodotto o servizio.

Certificazioni e loghi di terze parti

Includete i loghi di clienti noti, partner o pubblicazioni che hanno presentato il vostro prodotto o servizio, per rafforzare la fiducia e l'autorità del vostro marchio. Inoltre, mostrate tutte le certificazioni pertinenti (come i sigilli di sicurezza o privacy) per stabilire la credibilità e rassicurare i visitatori sul vostro impegno verso standard elevati.

Garanzie e politiche di restituzione

Offrire una garanzia di rimborso o una chiara politica di restituzione può alleviare le preoccupazioni degli utenti e ridurre le esitazioni nell'acquisto, aumentando la probabilità di conversioni.

Una landing page eccellente è quella che combina un design accattivante, una chiara proposta di valore ed elementi che creano fiducia per massimizzare i tassi di conversione. Con strumenti come AppMaster.io, anche gli utenti non tecnici possono creare una landing page convincente e ad alta conversione senza scrivere una sola riga di codice. Utilizzate questi principi e tecniche di progettazione per creare una landing page potente che catturi efficacemente i contatti e generi vendite per la vostra azienda.

Reattività mobile e velocità di caricamento

Nel frenetico mondo digitale di oggi, la vostra landing page deve essere accessibile e funzionare bene su diversi dispositivi, compresi smartphone e tablet. È fondamentale garantire che la vostra landing page sia mobile-responsive, ovvero che regoli automaticamente il suo layout e ridimensioni i suoi elementi per adattarsi alle dimensioni dello schermo del dispositivo utilizzato. Questo garantisce un'esperienza d'uso fluida e senza interruzioni, indipendentemente dal dispositivo utilizzato per visitare la vostra pagina.

Oltre a essere mobile-friendly, anche la velocità di caricamento della landing page gioca un ruolo importante nella sua performance complessiva. Le persone si aspettano che i siti web e le landing page si carichino rapidamente: più veloce è, meglio è. Infatti, un ritardo di appena un secondo nel tempo di caricamento può portare a un calo significativo delle conversioni. Per migliorare la velocità di caricamento della vostra landing page, seguite queste best practice:

Ottimizzare le immagini: Immagini compresse e di dimensioni adeguate possono ridurre drasticamente i tempi di caricamento. Utilizzate strumenti di compressione delle immagini affidabili e scegliete i formati di file giusti per le immagini (ad esempio, JPEG per le fotografie, PNG per la grafica).

Minimizzare il codice: La minimizzazione di HTML, CSS e JavaScript può contribuire a ridurre la quantità di dati da trasferire al dispositivo dell'utente. Utilizzate strumenti di minificazione per ogni tipo di file.

Utilizzare una rete di distribuzione dei contenuti (CDN): Una CDN memorizza copie della vostra pagina di destinazione su server sparsi in tutto il mondo, garantendo tempi di caricamento più rapidi per gli utenti, indipendentemente dalla loro posizione geografica.

Abilitare la cache del browser: consentendo ai browser degli utenti di memorizzare nella cache alcuni elementi della landing page, è possibile ridurre il numero di richieste e il conseguente tempo di caricamento per i visitatori di ritorno.

Per valutare e ottimizzare la velocità di caricamento della vostra landing page, utilizzate strumenti come Google PageSpeed Insights o Lighthouse. Questi strumenti forniscono preziose informazioni sulle prestazioni della pagina, oltre a consigli specifici per il miglioramento.

Test A/B e ottimizzazione

Una volta progettata la landing page e messe in atto tutte le best practice, è il momento di iniziare a monitorarne le prestazioni e apportare i miglioramenti necessari. L'A/B testing, noto anche come split testing, è una parte essenziale di questo processo. L'A/B testing consiste nel confrontare due versioni di una pagina di destinazione (A e B) per determinare quale sia più performante per un determinato obiettivo di conversione.

L'A/B testing consente di testare diversi elementi della pagina di destinazione, come titoli, immagini, testi e pulsanti di invito all'azione, per identificare ciò che risuona con il pubblico e che determina il maggior numero di conversioni. Una volta determinata la variante più performante, è possibile implementare le modifiche per migliorare le prestazioni complessive della pagina di destinazione.

Per condurre un test A/B, seguite questi passaggi:

Identificare l'obiettivo: definire chiaramente l'obiettivo di conversione che si spera di raggiungere con la propria landing page (ad esempio, iscrizioni alla newsletter, acquisti di prodotti o registrazioni di prove gratuite). Selezionare gli elementi da testare: Scegliete gli elementi della vostra landing page che ritenete possano avere un impatto significativo sulle conversioni, come titoli, immagini, CTA o campi del modulo. Creare varianti: Sviluppate più versioni della pagina di destinazione, modificando gli elementi selezionati in ciascuna versione per vedere qual è la più performante. Dividere il traffico: Inviate quantità uguali di traffico a ciascuna versione della vostra landing page, assicurandovi di assegnare in modo casuale i visitatori a ciascuna versione per garantire un confronto accurato. Analizzare i risultati: Monitorate i dati raccolti dal test A/B e stabilite quale variante ha prodotto tassi di conversione migliori. Implementate la combinazione vincente nel design della vostra pagina di destinazione e continuate a ottimizzarla.

Ricordate che il test A/B è un processo continuo. Continuate a testare e a perfezionare la vostra landing page per garantire prestazioni ottimali e tassi di conversione continui.

AppMaster.io per la creazione di landing page No-Code

Progettare una landing page ad alta conversione può essere un compito complesso che coinvolge vari elementi di design, copywriting e tecnici. Se state cercando un modo efficiente e facile da usare per creare una landing page potente senza dover imparare il codice, AppMaster.io può essere una soluzione eccellente.

AppMaster.io è una potente piattaforma no-code che consente di creare landing page e applicazioni web personalizzate grazie all'intuitiva interfaccia drag-and-drop e agli strumenti di progettazione completi. Questa piattaforma è adatta a utenti con qualsiasi livello di competenza tecnica e rappresenta la scelta ideale per le aziende che desiderano creare landing page visivamente accattivanti e ad alta conversione senza la necessità di avere conoscenze approfondite di codifica.

Con AppMaster.io, potete:

Creare landing page reattive ai dispositivi mobili per garantire un'esperienza d'uso perfetta su diversi dispositivi.

Incorporare senza problemi elementi di design, come immagini, video, intestazioni e CTA, con opzioni di personalizzazione facili da usare.

Ottimizzate efficacemente la velocità di caricamento delle vostre landing page utilizzando le funzioni di ottimizzazione delle prestazioni integrate nella piattaforma.

Integrazione con gli strumenti di analisi, marketing e CRM preferiti per tracciare le interazioni degli utenti e facilitare le attività di marketing.

La progettazione di una landing page eccellente implica l'attenzione a vari elementi come la reattività dei dispositivi mobili, la velocità di caricamento e l'ottimizzazione continua tramite A/B test. L'utilizzo di una potente piattaforma no-code come AppMaster.io può semplificare notevolmente il processo, consentendo di creare landing page professionali e ad alta conversione anche con competenze tecniche limitate.