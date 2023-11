Poiché le aziende mirano a migliorare le prestazioni e ad aumentare l'efficienza, la scelta dell'infrastruttura server appropriata è diventata essenziale nel processo decisionale. Le due principali opzioni server oggi includono server basati su cloud e server locali. Entrambe le soluzioni presentano vantaggi e svantaggi basati su costi, scalabilità, gestione, sicurezza e altro ancora.

In questo articolo, daremo uno sguardo approfondito ai server basati su cloud e on-premise, concentrandoci sulle loro differenze, caratteristiche e su come le aziende possono utilizzarli al meglio. Entro la fine dell'articolo sarai meglio informato per prendere la decisione giusta sul server per la tua organizzazione.

Comprendere i server basati su cloud

I server basati su cloud, noti anche come server virtuali, vengono eseguiti su una piattaforma di cloud computing che fornisce spazio di archiviazione virtuale, risorse e infrastruttura on-demand su Internet. Aziende come Amazon Web Services (AWS) , Microsoft Azure e Google Cloud Platform offrono soluzioni server basate su cloud con varie risorse disponibili e opzioni di scalabilità.

Il vantaggio principale dell'utilizzo di server basati su cloud è che non è necessario investire in hardware fisico o gestirlo in sede. È invece possibile noleggiare o affittare risorse e servizi con pagamento in base al consumo, con conseguente risparmio sui costi e gestione efficiente. Alcune caratteristiche importanti dei server basati su cloud sono:

Scalabilità: i server basati su cloud offrono la possibilità di aggiungere o rimuovere rapidamente risorse secondo necessità, consentendo alle aziende di espandere o ridurre la propria infrastruttura in base alla domanda.

i server basati su cloud offrono la possibilità di aggiungere o rimuovere rapidamente risorse secondo necessità, consentendo alle aziende di espandere o ridurre la propria infrastruttura in base alla domanda. Flessibilità: con i server cloud, puoi facilmente adattare le specifiche e le configurazioni del tuo server per soddisfare i requisiti in continua evoluzione.

con i server cloud, puoi facilmente adattare le specifiche e le configurazioni del tuo server per soddisfare i requisiti in continua evoluzione. Conveniente: poiché i server cloud eliminano la necessità di acquistare e mantenere l'hardware fisico, i costi operativi sono spesso inferiori rispetto ai server on-premise.

poiché i server cloud eliminano la necessità di acquistare e mantenere l'hardware fisico, i costi operativi sono spesso inferiori rispetto ai server on-premise. Backup e aggiornamenti automatici: i fornitori di servizi cloud offrono solitamente servizi di backup e aggiornamento automatizzati per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati.

i fornitori di servizi cloud offrono solitamente servizi di backup e aggiornamento automatizzati per garantire l'integrità e la sicurezza dei dati. Accessibilità remota: i server cloud sono generalmente accessibili da qualsiasi luogo dotato di connessione Internet, garantendo maggiore mobilità e collaborazione.

Comprendere i server locali

Un server locale è un server fisico situato all'interno dei locali di un'organizzazione, solitamente ospitato in una sala server o un data center dedicato. L'azienda è responsabile della gestione dell'hardware, della rete, della sicurezza e di altri aspetti dell'infrastruttura. Le organizzazioni che scelgono i server on-premise investono essenzialmente nel controllo totale sul proprio ambiente server. Questo controllo può essere vantaggioso quando la conformità o la privacy dei dati rappresentano una preoccupazione significativa, poiché consente all'organizzazione di gestire l'accesso alle informazioni sensibili in modo più sicuro. Alcune caratteristiche chiave dei server on-premise sono:

Controllo: le aziende hanno il pieno controllo sulla propria infrastruttura server, consentendo loro di personalizzare i propri sistemi per soddisfare esigenze e requisiti specifici.

le aziende hanno il pieno controllo sulla propria infrastruttura server, consentendo loro di personalizzare i propri sistemi per soddisfare esigenze e requisiti specifici. Personalizzazione: puoi scegliere le specifiche e le configurazioni hardware e software, incluso il sistema operativo e altri componenti.

puoi scegliere le specifiche e le configurazioni hardware e software, incluso il sistema operativo e altri componenti. Sicurezza dei dati: poiché l'organizzazione controlla la propria infrastruttura, può implementare misure e policy di sicurezza rigorose per proteggere i dati sensibili.

poiché l'organizzazione controlla la propria infrastruttura, può implementare misure e policy di sicurezza rigorose per proteggere i dati sensibili. Privacy: i server locali sono isolati all'interno dei locali dell'azienda, rendendo più difficile il verificarsi di accessi non autorizzati o intrusioni.

i server locali sono isolati all'interno dei locali dell'azienda, rendendo più difficile il verificarsi di accessi non autorizzati o intrusioni. Latenza minima: disponendo dell'infrastruttura server in loco, la latenza nell'accesso ai dati e alle applicazioni può essere ridotta al minimo, con conseguente miglioramento delle prestazioni dell'utente.

Nelle sezioni seguenti, approfondiremo i pro e i contro dei server basati su cloud e on-premise e discuteremo quali fattori considerare quando si decide quale soluzione server funziona meglio per la propria azienda.

Pro e contro dei server basati su cloud

I server basati su cloud sono diventati sempre più popolari negli ultimi dieci anni. Offrono diversi vantaggi distinti, ma comportano anche potenziali rischi al ribasso. È essenziale considerare sia i pro che i contro quando valuti se un server basato su cloud è adatto alla tua azienda.

Pro dei server basati su cloud:

Scalabilità: i server basati su cloud offrono una scalabilità senza pari, consentendo alle aziende di adattare facilmente le risorse e la capacità del server in base alla domanda. Questa flessibilità aiuta a evitare il sovraccarico dei server e supporta la crescita aziendale senza investimenti iniziali significativi. Rapporto costo-efficacia: i server cloud in genere funzionano secondo un modello pay-as-you-go, eliminando la necessità di massicci investimenti iniziali in hardware e infrastruttura. Le aziende possono risparmiare sui costi IT pagando solo per le risorse utilizzate. Accessibilità: poiché l'accesso ai server basati su cloud avviene tramite Internet, i dipendenti possono lavorare da qualsiasi luogo tramite una connessione Internet, semplificando il lavoro remoto e la collaborazione. Facilità di gestione: la maggior parte dei processi di manutenzione, sicurezza e failover sono gestiti dal fornitore di servizi cloud, riducendo il carico amministrativo sui team IT interni. Velocità di implementazione: l'implementazione di un nuovo server basato su cloud può essere eseguita in pochi minuti, mentre la configurazione di server in sede può richiedere giorni o addirittura settimane.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Contro dei server basati su cloud:

Dipendenza dalla connettività Internet: poiché i server basati su cloud richiedono una connessione Internet, eventuali problemi di connettività potrebbero interrompere le operazioni aziendali. Potenziale tempo di inattività: sebbene i fornitori di servizi cloud in genere dispongano di misure di ridondanza, potrebbero comunque verificarsi interruzioni, con conseguenti tempi di inattività intermittenti o prolungati. Problemi di sicurezza: i server basati su cloud possono presentare vulnerabilità e quando i dati vengono archiviati su un server di terze parti, la responsabilità di proteggerli spetta sia all'organizzazione che al fornitore. Potrebbero inoltre verificarsi potenziali problemi legali e di conformità quando si archiviano dati sensibili nel cloud. Meno controllo e personalizzazione: poiché il fornitore di servizi cloud controlla l'infrastruttura, le aziende hanno meno autorità per effettuare configurazioni personalizzate o gestire direttamente le configurazioni dei server.

Pro e contro dei server locali

I server on-premise rappresentano da molti anni la scelta tradizionale delle aziende. Tuttavia, l’avvento dei server basati su cloud ha spinto le organizzazioni a rivalutare la propria infrastruttura server. Comprendere i pro e i contro dei server locali è fondamentale prima di decidere la soluzione server giusta.

Vantaggi dei server locali:

Maggiore controllo e personalizzazione: con i server on-premise, le aziende hanno il controllo completo sulla propria infrastruttura, consentendo un livello più elevato di personalizzazione, policy di sicurezza e scelte architettoniche. Privacy dei dati: l'archiviazione dei dati sensibili in loco può garantire maggiore tranquillità e soddisfare le rigorose normative sulla privacy di alcuni settori, poiché l'organizzazione ha il controllo completo sull'accesso ai propri dati. Minore dipendenza da Internet: sebbene la connettività Internet sia ancora importante, i server on-premise funzionano senza bisogno di una connessione costante a un provider cloud di terze parti, offrendo alle aziende una maggiore autonomia operativa. Costi correnti inferiori: sebbene i costi di configurazione iniziali possano essere elevati, i server locali in genere hanno costi correnti inferiori rispetto ai server basati su cloud, poiché le aziende non pagano per l'utilizzo delle risorse informatiche.

Contro dei server locali:

Costi iniziali più elevati: i server on-premise richiedono investimenti iniziali significativi in ​​hardware, licenze software e spese aggiuntive per la sala server, come il controllo del clima e le soluzioni di alimentazione di backup. Manutenzione e gestione: le organizzazioni devono allocare risorse per la manutenzione continua dei server, gli aggiornamenti e le misure di sicurezza, affidando maggiori responsabilità ai team IT interni. Scalabilità limitata: la scalabilità dei server on-premise può richiedere molto tempo e manodopera, poiché le aziende devono acquistare e configurare hardware e software aggiuntivi per soddisfare le mutevoli esigenze. Potenziali difficoltà nell'accesso remoto: sebbene l'accesso remoto ai server locali sia possibile, di solito richiede una configurazione più complicata rispetto ai server basati su cloud, ostacolando potenzialmente il lavoro remoto e la collaborazione.

Scegliere la giusta soluzione server: fattori da considerare

Quando si sceglie tra server basati su cloud e on-premise, le aziende devono considerare molteplici fattori. Valutare le caratteristiche e i rischi di ciascuna soluzione è essenziale, considerando le esigenze specifiche dell'organizzazione. I fattori chiave da considerare includono:

Esigenze aziendali: analizza le esigenze della tua azienda in termini di scalabilità, flessibilità, controllo, sicurezza, privacy dei dati e budget. Risorse IT: determina se la tua organizzazione dispone di un team IT interno o preferisce l'outsourcing della gestione IT. Requisiti legali e di conformità: tieni presente eventuali vincoli legali o normative di conformità del settore che potrebbero influenzare la scelta del tuo server. Casi d'uso specifici: considera i tuoi piani per applicazioni Web, lavoro remoto, ripristino di emergenza e altri requisiti organizzativi unici. Analisi dei costi: pesare i costi iniziali e correnti di ciascuna soluzione server, considerando il potenziale di ottimizzazione delle risorse e di efficienza operativa.

La scelta migliore dipenderà dalle esigenze specifiche della tua organizzazione. Alcune aziende possono optare per un approccio ibrido, utilizzando server sia basati su cloud che on-premise per diversi aspetti delle loro operazioni. Comprendere i pro e i contro di ciascun tipo di server e considerare attentamente i requisiti della tua organizzazione aiuterà a individuare la soluzione server più adatta.

Soluzioni ibride

Nel settore dinamico dell'infrastruttura server, le soluzioni ibride sono emerse come approccio strategico, combinando il meglio dei server basati su cloud e on-premise. Un modello ibrido prevede l’integrazione di questi due ambienti, offrendo alle aziende una soluzione flessibile e su misura per soddisfare le loro esigenze specifiche.

Componenti chiave delle soluzioni ibride

Flessibilità e scalabilità: le soluzioni ibride consentono alle organizzazioni di scalare le proprie operazioni senza problemi. Le applicazioni con carichi di lavoro variabili possono sfruttare la scalabilità del cloud, pur mantenendo le funzioni critiche in sede.

le soluzioni ibride consentono alle organizzazioni di scalare le proprie operazioni senza problemi. Le applicazioni con carichi di lavoro variabili possono sfruttare la scalabilità del cloud, pur mantenendo le funzioni critiche in sede. Sicurezza e conformità dei dati: per i settori con severi requisiti di conformità, i dati sensibili possono essere archiviati in sede, garantendo un maggiore controllo sui protocolli di sicurezza e il rispetto degli standard normativi. Le operazioni meno sensibili possono sfruttare la scalabilità del cloud.

per i settori con severi requisiti di conformità, i dati sensibili possono essere archiviati in sede, garantendo un maggiore controllo sui protocolli di sicurezza e il rispetto degli standard normativi. Le operazioni meno sensibili possono sfruttare la scalabilità del cloud. Efficienza dei costi: allocando strategicamente i carichi di lavoro, le aziende possono ottimizzare i costi. I dati non sensibili o le applicazioni con modelli di utilizzo variabili possono trarre vantaggio dal rapporto costo-efficacia del cloud, mentre le funzioni essenziali possono rimanere su un'infrastruttura on-premise affidabile.

allocando strategicamente i carichi di lavoro, le aziende possono ottimizzare i costi. I dati non sensibili o le applicazioni con modelli di utilizzo variabili possono trarre vantaggio dal rapporto costo-efficacia del cloud, mentre le funzioni essenziali possono rimanere su un'infrastruttura on-premise affidabile. Ripristino di emergenza e ridondanza: i modelli ibridi migliorano le capacità di ripristino di emergenza. Le applicazioni e i dati critici possono avere configurazioni ridondanti sia sul cloud che sui server on-premise, garantendo continuità in eventi imprevisti.

i modelli ibridi migliorano le capacità di ripristino di emergenza. Le applicazioni e i dati critici possono avere configurazioni ridondanti sia sul cloud che sui server on-premise, garantendo continuità in eventi imprevisti. Personalizzazione e controllo: le organizzazioni spesso scelgono un approccio ibrido quando richiedono un elevato livello di personalizzazione e controllo. I server on-premise offrono il controllo completo sull'infrastruttura, mentre le soluzioni cloud offrono la flessibilità necessaria per adattarsi alle mutevoli esigenze.

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Sfide e soluzioni di implementazione

Sebbene le soluzioni ibride offrano numerosi vantaggi, la loro implementazione comporta delle sfide. L'integrazione perfetta, la sincronizzazione dei dati e il mantenimento di un'infrastruttura coesa richiedono un'attenta pianificazione. L’adozione di un sistema di gestione efficace che orchestra le risorse in entrambi gli ambienti è fondamentale.

Le soluzioni ibride forniscono una via di mezzo per le aziende che cercano un approccio equilibrato e adattivo alla propria infrastruttura server. Con l’evoluzione della tecnologia, si prevede che l’uso strategico di modelli ibridi diventi sempre più diffuso, offrendo alle organizzazioni l’agilità e la resilienza necessarie nell’ambiente competitivo di oggi.

Come AppMaster può aiutarti

Sia che la tua azienda scelga un'infrastruttura server basata su cloud o on-premise, è importante disporre di un modo efficiente, conveniente e scalabile per sviluppare e distribuire applicazioni. AppMaster , una piattaforma di sviluppo senza codice , può aiutare le aziende semplificando il processo di creazione e distribuzione di applicazioni per entrambi gli ambienti.

AppMaster offre un ambiente di sviluppo integrato (IDE) potente e completo che consente agli utenti di creare visivamente modelli di dati , progettare processi aziendali, generare API REST ed endpoints WSS e creare componenti frontend interattivi per applicazioni web e mobili. La piattaforma può generare applicazioni reali per backend, web e dispositivi mobili in meno di 30 secondi. Grazie al codice generato automaticamente, le applicazioni create con AppMaster sono veloci da sviluppare e non presentano alcun debito tecnico .

AppMaster genera codice sorgente per applicazioni backend in Go (golang), consentendo alle applicazioni di essere facilmente ospitate su server sia basati su cloud che on-premise. La piattaforma supporta anche applicazioni web basate sul framework Vue3 e JavaScript/TypeScript e applicazioni mobili che utilizzano il framework basato su server di AppMaster basato su Kotlin e Jetpack Compose per Android o SwiftUI per iOS.

AppMaster offre vari piani di abbonamento che soddisfano requisiti specifici, incluso un piano Startup per le aziende appena avviate e un piano Enterprise per progetti su larga scala. Inoltre, la piattaforma di AppMaster è stata riconosciuta per le sue elevate prestazioni in molteplici categorie su G2, come piattaforme di sviluppo No-Code, sviluppo rapido di applicazioni (RAD), gestione API e piattaforme di sviluppo di applicazioni.

Oltre a offrire funzionalità straordinarie, AppMaster aiuta le organizzazioni a sfruttare al massimo l'ambiente server scelto fornendo configurazioni di distribuzione cloud generate automaticamente, script di migrazione del database e documentazione Swagger (OpenAPI) per endpoints server. Queste funzionalità consentono alle aziende di passare agevolmente da un ambiente server all'altro e rendono AppMaster una soluzione ideale per molti clienti, dalle piccole imprese alle grandi imprese.

Conclusione

Scegliere tra server basati su cloud e on-premise può essere una decisione impegnativa. Ciascun approccio presenta vantaggi e svantaggi, a seconda delle esigenze, delle risorse e dei casi d'uso specifici di un'organizzazione. Per fare la scelta giusta, è fondamentale considerare fattori quali scalabilità, controllo, sicurezza e budget, insieme alle competenze tecniche e ai requisiti infrastrutturali dell'organizzazione.

La piattaforma di sviluppo no-code di AppMaster consente alle aziende di creare e distribuire applicazioni rapidamente, indipendentemente dall'ambiente server scelto. Con le sue funzionalità complete, prestazioni impressionanti e adattabilità ai server basati su cloud e on-premise, AppMaster offre una potente soluzione per aiutare le organizzazioni a semplificare il processo di sviluppo delle applicazioni e migliorare la produttività.

Comprendendo i punti di forza e di debolezza di ciascun tipo di server, considerando i requisiti specifici della tua organizzazione e sfruttando una soluzione come AppMaster, puoi ottimizzare la tua infrastruttura e raggiungere i tuoi obiettivi aziendali in modo più efficiente ed efficace.