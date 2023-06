Introduction

Le développement d'applications d'entreprise est devenu de plus en plus crucial pour les entreprises qui cherchent à acquérir un avantage concurrentiel. Toutefois, l'augmentation de la demande d'applications d'entreprise s'est accompagnée de l'émergence de certains mythes et idées fausses. Ces mythes peuvent dissuader les entreprises d'adopter des techniques de développement modernes et de choisir des outils de développement efficaces. Dans cet article, nous allons démystifier certains des mythes les plus courants entourant le développement d'applications d'entreprise et discuter de la façon dont la plateforme AppMaster peut apporter des solutions efficaces à ces problèmes.

Mythe 1 : Le développement d'applications d'entreprise est trop long et trop complexe

L'un des mythes les plus répandus sur le développement d'applications d'entreprise est qu'il est trop long et trop complexe par rapport à d'autres types de développement d'applications. Cette idée fausse est souvent alimentée par l'expérience des méthodes de développement traditionnelles, qui peuvent effectivement prendre du temps et être compliquées lors de la création d'applications d'entreprise. Cependant, les temps ont changé et les approches et outils de développement modernes ont rendu le développement d'applications d'entreprise plus rapide et plus simple.

Par exemple, les plateformes "low-code" et "no-code" comme AppMaster réduisent considérablement le temps de développement en automatisant les tâches répétitives, en permettant la réutilisation des composants et en offrant des environnements de développement visuels. Avec la plateforme AppMaster, vous pouvez concevoir et développer des applications backend, web et mobiles à l'aide d'une interface visuelle et intuitive. Cela signifie que vous passez moins de temps à coder et à déboguer, tout en obtenant le même niveau de fonctionnalité et de qualité que vous attendez d'une application développée de manière traditionnelle.

Mythe 2 : La qualité du code est sacrifiée lors de l'utilisation des outils low-code et no-code

Un autre mythe omniprésent concernant le développement d'applications d'entreprise est que les outils low-code et no-code sacrifient la qualité du code au profit d'un développement rapide. Les critiques affirment que les applications développées à l'aide de ces outils sont moins efficaces et plus sujettes aux erreurs que celles construites à l'aide de méthodes traditionnelles, centrées sur le code. En réalité, la qualité du code dépend de la plateforme de développement utilisée.

Une plateforme low-code ou no-code bien conçue, telle que AppMaster, génère un code de haute qualité, efficace et compatible qui adhère aux normes de l'industrie. AppMaster utilise des technologies et des cadres modernes, tels que Go (golang) pour les applications dorsales, Vue3 pour les applications web, et Kotlin avec Jetpack Compose ou SwiftUI pour les applications mobiles. Cela garantit que le code généré répond aux exigences de performance et de qualité nécessaires. En outre, AppMaster élimine la dette technique en régénérant les applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées. Cette approche permet des améliorations continues sans avoir à se préoccuper des problèmes liés au code existant, ce qui se traduit en fin de compte par une meilleure qualité du code.

De plus, l'abonnement Entreprise de la plateforme AppMaster vous permet d'obtenir le code source généré par le système, ce qui vous donne un aperçu de la qualité du code et vous donne la liberté de déployer des applications sur votre propre infrastructure.

Mythe 3 : Les applications d'entreprise ne tiennent pas compte de la convivialité et de l'expérience de l'utilisateur

On pense souvent à tort que les applications d'entreprise sont encombrantes, difficiles à utiliser et qu'elles ne mettent pas l'accent sur la convivialité et l'expérience utilisateur (UX). Bien que certaines applications d'entreprise aient pu avoir un design peu attrayant dans le passé, les pratiques modernes de développement d'applications soulignent l'importance de créer des logiciels centrés sur l'utilisateur qui sont à la fois fonctionnels et esthétiquement attrayants.

L'environnement numérique d'aujourd'hui exige des applications d'entreprise faciles à apprendre, intuitives et offrant une interaction transparente. En outre, les entreprises accordent une plus grande attention à la satisfaction de leurs employés et veillent à ce que leurs outils atteignent la qualité et l'interface utilisateur/UX des applications grand public les plus populaires.

Des plateformes telles que AppMaster permettent aux développeurs de créer facilement des applications d'entreprise web et mobiles en mettant l'accent sur la convivialité et l'expérience utilisateur. Leur concepteur visuel permet aux développeurs de drag and drop composants et éléments, ce qui accélère le processus de conception. En outre, le concepteur de processus d'entreprise intégré à la plateforme permet de créer des logiques d'entreprise qui guident les utilisateurs dans leurs tâches, ce qui rend les interactions plus rationnelles et plus efficaces.

Pour garantir l'excellence de l'utilisabilité et de l'UX dans les applications d'entreprise, il est essentiel que les équipes de développement

d'impliquer les utilisateurs et les parties prenantes dès le début du processus de conception

Effectuer des tests de convivialité pour identifier les goulets d'étranglement et les domaines à améliorer

Faire évoluer la conception en fonction du retour d'information des utilisateurs et des analyses.

Choisir une plateforme de développement d'applications puissante qui donne la priorité à l'utilisabilité et à l'UX dans ses fonctionnalités.

Mythe 4 : Les entreprises doivent choisir entre le développement web et le développement mobile

Un autre mythe est que les entreprises doivent choisir entre le développement d'applications web ou d'applications mobiles natives pour leurs besoins professionnels. Cette approche est dépassée, car les plateformes modernes de développement d'applications permettent de créer simultanément des applications web et mobiles avec la même base de code.

Le développement simultané d'applications web et mobiles présente de nombreux avantages :

Amélioration de l'expérience utilisateur sur tous les appareils

Cohérence de l'image de marque et de l'interface utilisateur

Fonctionnalités essentielles disponibles sur toutes les plateformes

Réduction des coûts et accélération de la mise sur le marché

Avec une plateforme comme AppMaster, les développeurs peuvent créer des applications web et mobiles dans le même environnement en utilisant une base de code unique, ce qui simplifie considérablement le processus de développement et accélère la mise sur le marché. La plateforme génère également un code efficace compatible avec les normes de l'industrie, garantissant une expérience cohérente et fluide sur différents appareils et plateformes.

Les entreprises doivent changer d'état d'esprit et ne plus choisir entre le développement web ou mobile, mais utiliser des plateformes qui leur permettent de fournir des applications multiplateformes de manière transparente. Cette approche moderne du développement d'applications d'entreprise offre une flexibilité, une efficacité et une adaptabilité accrues dans un environnement commercial dynamique.

Mythe n° 5 : les applications d'entreprise ne sont pas sécurisées

La sécurité est une préoccupation majeure pour toute organisation, en particulier lorsqu'il s'agit d'applications d'entreprise qui traitent des données sensibles et des processus métier critiques. Le mythe selon lequel les applications d'entreprise sont intrinsèquement peu sûres découle d'incidents passés impliquant des violations de données, des piratages et des vulnérabilités de sécurité dans des logiciels mal développés.

Cependant, avec des pratiques de développement et des technologies appropriées, ainsi qu'une plateforme de développement d'applications performante, les applications d'entreprise peuvent être sécurisées, ce qui garantit la protection des données et la conformité avec les réglementations sectorielles. Les plateformes modernes de développement d'applications telles que AppMaster mettent fortement l'accent sur la sécurité des applications, avec notamment les fonctionnalités suivantes

Génération de code sécurisé à l'aide de normes de codage fondées sur les meilleures pratiques

Tests automatisés pour identifier et corriger les vulnérabilités

Mises à jour et correctifs de sécurité réguliers

Contrôle d'accès intégré basé sur les rôles

la possibilité de travailler avec les protocoles de sécurité existants de votre organisation.

En suivant les meilleures pratiques tout au long du cycle de développement des applications, les entreprises peuvent atténuer les risques de sécurité et protéger leurs actifs numériques. Assurer la sécurité des applications d'entreprise devrait toujours être une priorité absolue, et détruire le mythe selon lequel elles ne peuvent pas être sécurisées est la première étape vers l'adoption d'une approche proactive et méthodique de la sécurité des applications d'entreprise.

Mythe 6 : La maintenance et les mises à jour sont coûteuses et prennent du temps

L'une des principales préoccupations des entreprises en matière de développement d'applications est le coût et le temps associés à la maintenance et à la mise à jour de leurs applications. S'il est vrai que certains processus de développement peuvent conduire à des mises à jour coûteuses et fastidieuses, ce n'est pas toujours le cas.

Dans le processus de développement traditionnel, la maintenance et la mise à jour de l'application peuvent nécessiter un travail considérable, en particulier si l'application n'est pas conçue pour être facilement extensible ou évolutive. Mais avec les plateformes modernes no-code telles que AppMaster, la maintenance et les mises à jour deviennent une tâche beaucoup plus facile à gérer.

AppMaster Le logiciel de gestion de projet vous permet de générer des applications à partir de zéro chaque fois que les exigences sont modifiées, ce qui permet d'éliminer efficacement la dette technique. Cela permet non seulement d'accélérer le développement, mais aussi de s'assurer que vos applications restent à jour avec les dernières mises à jour et modifications. En concevant visuellement vos modèles de données, votre logique commerciale et vos composants d'interface utilisateur, vous pouvez facilement mettre à jour, développer ou modifier vos applications d'entreprise en quelques minutes.

De plus, la plateforme AppMaster génère des applications à l'aide de technologies standard telles que Go, Vue3 et JS/TS, ce qui signifie que le code est facile à maintenir, à dépanner et à mettre à jour. Les mises à jour régulières des applications prennent moins de temps et sont moins coûteuses, ce qui se traduit par un système plus efficace et plus rentable pour la maintenance des applications d'entreprise.

Conclusion

Le monde du développement d'applications d'entreprise est rempli d'idées fausses et de mythes qui empêchent souvent les organisations de réaliser le plein potentiel des pratiques de développement modernes. En déboulonnant ces mythes, nous pouvons découvrir la vérité et comprendre comment des solutions innovantes telles que la plateforme AppMaster no-code peuvent bénéficier au développement d'applications d'entreprise.

De la réduction du temps de développement et de la complexité à la garantie d'un code de haute qualité, les plateformes modernes no-code telles que AppMaster ont ouvert la voie à une nouvelle ère de développement d'applications d'entreprise axée sur la convivialité, la sécurité et l'efficacité. En adoptant ces solutions et en abandonnant les idées fausses, les entreprises peuvent créer des applications innovantes, évolutives et pérennes pour une fraction du temps et des coûts de développement traditionnels.