Low-Code für Forschung und Entwicklung

Verändern Sie die Art und Weise der Datenerfassung und -präsentation. Geben Sie Daten und Analysen vor Ort in Echtzeit von jedem Gerät aus ein. Präsentieren Sie Informationen systematisch mit detaillierten Berichten und konsolidierten Dashboards. Verteilen Sie Formulare und zeigen Sie Daten in verschiedenen Formaten an, z. B. als Dokumente, Grafiken, E-Mails, Diagramme, Videos und Audios.