Low-Code для исследований и разработок

Преобразуйте исследования и разработки, чтобы повысить точность исследований и ускорить разработку без кода
AppMaster позволяет вам создавать и управлять собственным мобильным, веб-приложением или серверным приложением, которое можно адаптировать к вашим собственным исследовательским потребностям!
Вводите полевые данные и анализируйте в режиме реального времени. Систематически представляйте информацию с подробными отчетами и информационными панелями.
Улучшите сотрудничество между исследовательскими и другими командами с помощью автоматизированных процессов и рабочих процессов.
Визуализируйте, документируйте и прототипируйте без проблем и делитесь ими с членами команды. Вносите изменения на ходу.
Просматривайте различные версии или поколения и их взаимосвязь с течением времени с помощью автоматизированных систематических рабочих процессов.
Эффективно управляйте исследовательскими проектами и разделяйте их с помощью гибких процессов управления проектами.
Обеспечьте эффективное управление задачами, уточняя и повышая уровень существующих задач для повышения производительности.
Готовы ли вы изменить то, как работает ваша команда и бизнес? Мы можем помочь вам в этом.