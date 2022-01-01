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Low-Code для исследований и разработок

Преобразуйте исследования и разработки, чтобы повысить точность исследований и ускорить разработку без кода

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Low-Code для исследований и разработок

Расширьте возможности своей команды с помощью AppMaster

Оптимизация обработки данных
Оптимизация обработки данных
Используйте нашу платформу без кода для моделирования, мониторинга и оптимизации бизнес-процессов вашей организации для достижения максимальной эффективности. Мгновенно вносите изменения в процессы, не ставя под угрозу настройку разработки.
Быстрые инновации
Быстрые инновации
Сократите время и быстро внедряйте инновации, запуская новые продукты без кода. Реализуйте идеи и предложения на ходу и создайте надежную систему для количественной оценки ожидаемой ценности.
Управление соответствием
Управление соответствием
Соблюдение установленных требований очень важно для R&D. Создавайте и поддерживайте контрольные списки для сбора данных о соответствии во время вашего исследования с помощью любого устройства из любого места.
Все необходимые инструменты

Создавайте собственные инструменты для R&D

AppMaster позволяет вам создавать и управлять собственным мобильным, веб-приложением или серверным приложением, которое можно адаптировать к вашим собственным исследовательским потребностям!

Управление исследовательскими данными

Управление исследовательскими данными

Вводите полевые данные и анализируйте в режиме реального времени. Систематически представляйте информацию с подробными отчетами и информационными панелями.

Управление полевыми исследованиями

Управление полевыми исследованиями

Улучшите сотрудничество между исследовательскими и другими командами с помощью автоматизированных процессов и рабочих процессов.

Прототипы продуктов

Прототипы продуктов

Визуализируйте, документируйте и прототипируйте без проблем и делитесь ими с членами команды. Вносите изменения на ходу.

Разработать дорожную карту

Разработать дорожную карту

Просматривайте различные версии или поколения и их взаимосвязь с течением времени с помощью автоматизированных систематических рабочих процессов.

Управление проектом

Управление проектом

Эффективно управляйте исследовательскими проектами и разделяйте их с помощью гибких процессов управления проектами.

Управление задачами

Управление задачами

Обеспечьте эффективное управление задачами, уточняя и повышая уровень существующих задач для повышения производительности.

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Будущее исследований и разработок начинается с {productName}!

Готовы ли вы изменить то, как работает ваша команда и бизнес? Мы можем помочь вам в этом.

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