قانون منخفض للبحث والتطوير

قم بتحويل البحث والتطوير لدفع دقة البحث وتسريع التطوير بدون رمز
يتيح لك AppMaster إنشاء وإدارة تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك والذي يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة!
تحويل طرق جمع البيانات وعرضها. أدخل البيانات الميدانية والتحليل في الوقت الفعلي من أي جهاز. تقديم المعلومات بشكل منهجي مع تقارير مفصلة ولوحات معلومات موحدة. قم بتعميم النماذج وعرض البيانات بأنواع مختلفة من التنسيقات ، مثل المستندات والرسوم البيانية ورسائل البريد الإلكتروني والمخططات ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية.
تحسين التعاون بين فرق البحث والفرق الأخرى عبر العمليات ومهام سير العمل المؤتمتة. تحديد الاختناقات والتقاط المشاكل في الوقت الحقيقي. وفر الوقت مع إدارة الموارد الدقيقة.
استفد من المساحة بشكل لم يسبق له مثيل من خلال نظامنا الأساسي بدون رمز. تصور النماذج الأولية وارسمها ووثقها وقم بإنشائها بسلاسة ومشاركتها بين أعضاء الفريق. قم بإجراء تغييرات أثناء التنقل وحفظ المسودات أو النسخ بسهولة لاستخدامها مرة أخرى.
تتبع التقدم وخطوات العملية مع خرائط طريق منهجية. عرض الإصدارات أو الأجيال المختلفة وعلاقاتها بمرور الوقت مع تدفقات العمل المنهجية المؤتمتة. استخدم no-code لتطوير خرائط الطريق التي تصور المنتج واستراتيجية التكنولوجيا للشركة ، واكتساب رؤى حول عملية البحث والتطوير.
قم بإدارة وفصل مشاريعك البحثية بفعالية وكفاءة من خلال عمليات إدارة المشاريع الرشيقة. قم بتمكين إنشاء التقارير ولوحات المعلومات تلقائيًا للبقاء على اطلاع دائم بحالة البحث والتكلفة ومشكلات الجودة وأداء الفريق وغير ذلك الكثير.
أنشئ المهام لك ولفرقك وخصصها لتكون قابلة للتكرار أو مخصصة. قم بتمكين سير العمل البسيط ببضع نقرات فقط لتمكين إدارة المهام بشكل فعال من خلال توضيحات وتصعيد المهام الحالية لتحسين الإنتاجية. احصل على وصول فوري إلى حالة جميع المهام عبر أي جهاز.
يبحث المعلمون الناجحون باستمرار عن فرص للتعلم والنمو في كل مكان. يطبقون الإبداع والفضول في جميع الجوانب. يمكننا مساعدتك في ذلك.