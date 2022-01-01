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قانون منخفض للبحث والتطوير

قم بتحويل البحث والتطوير لدفع دقة البحث وتسريع التطوير بدون رمز

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قانون منخفض للبحث والتطوير

قم بتمكين فريقك من خلال نظامنا الأساسي بدون رمز

تحسين عمليات البيانات
تحسين عمليات البيانات
استخدم منصتنا الخالية من التعليمات البرمجية لتصميم عمليات بحث الأعمال على مستوى مؤسستك ونشرها ومراقبتها وتحسينها لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة. قم بإجراء تغييرات على العمليات في لمح البصر دون تعريض إعداد التطوير للخطر.
ابتكار سريع
ابتكار سريع
تقصير الوقت والابتكار بسرعة مع إطلاق منتج جديد بدون رمز. تنفيذ الأفكار والاقتراحات أثناء التنقل وتوفير نظام قوي لتحديد القيمة المتوقعة وتمكين الفريق.
إدارة الامتثال
إدارة الامتثال
يعد الامتثال للمتطلبات الإلزامية أمرًا بالغ الأهمية للبحث والتطوير. قم ببناء قوائم تحقق وصيانتها للحصول على بيانات الامتثال أثناء البحث باستخدام أي جهاز من أي مكان والوصول إليها في الوقت الفعلي من الخادم المركزي.
كل الأدوات المطلوبة

استخدم تطبيقات جاهزة أو أنشئ تطبيقات جديدة في دقائق

يتيح لك AppMaster إنشاء وإدارة تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك والذي يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة!

إدارة بيانات البحث

إدارة بيانات البحث

تحويل طرق جمع البيانات وعرضها. أدخل البيانات الميدانية والتحليل في الوقت الفعلي من أي جهاز. تقديم المعلومات بشكل منهجي مع تقارير مفصلة ولوحات معلومات موحدة. قم بتعميم النماذج وعرض البيانات بأنواع مختلفة من التنسيقات ، مثل المستندات والرسوم البيانية ورسائل البريد الإلكتروني والمخططات ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية.

إدارة البحوث الميدانية

إدارة البحوث الميدانية

تحسين التعاون بين فرق البحث والفرق الأخرى عبر العمليات ومهام سير العمل المؤتمتة. تحديد الاختناقات والتقاط المشاكل في الوقت الحقيقي. وفر الوقت مع إدارة الموارد الدقيقة.

تصاميم ونماذج المنتج

تصاميم ونماذج المنتج

استفد من المساحة بشكل لم يسبق له مثيل من خلال نظامنا الأساسي بدون رمز. تصور النماذج الأولية وارسمها ووثقها وقم بإنشائها بسلاسة ومشاركتها بين أعضاء الفريق. قم بإجراء تغييرات أثناء التنقل وحفظ المسودات أو النسخ بسهولة لاستخدامها مرة أخرى.

تطوير خرائط الطريق

تطوير خرائط الطريق

تتبع التقدم وخطوات العملية مع خرائط طريق منهجية. عرض الإصدارات أو الأجيال المختلفة وعلاقاتها بمرور الوقت مع تدفقات العمل المنهجية المؤتمتة. استخدم no-code لتطوير خرائط الطريق التي تصور المنتج واستراتيجية التكنولوجيا للشركة ، واكتساب رؤى حول عملية البحث والتطوير.

ادارة مشروع

ادارة مشروع

قم بإدارة وفصل مشاريعك البحثية بفعالية وكفاءة من خلال عمليات إدارة المشاريع الرشيقة. قم بتمكين إنشاء التقارير ولوحات المعلومات تلقائيًا للبقاء على اطلاع دائم بحالة البحث والتكلفة ومشكلات الجودة وأداء الفريق وغير ذلك الكثير.

ادارة المهام

ادارة المهام

أنشئ المهام لك ولفرقك وخصصها لتكون قابلة للتكرار أو مخصصة. قم بتمكين سير العمل البسيط ببضع نقرات فقط لتمكين إدارة المهام بشكل فعال من خلال توضيحات وتصعيد المهام الحالية لتحسين الإنتاجية. احصل على وصول فوري إلى حالة جميع المهام عبر أي جهاز.

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يبدأ مستقبل البحث والتطوير مع AppMaster!

يبحث المعلمون الناجحون باستمرار عن فرص للتعلم والنمو في كل مكان. يطبقون الإبداع والفضول في جميع الجوانب. يمكننا مساعدتك في ذلك.

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