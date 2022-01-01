قانون منخفض للبحث والتطوير

تحويل طرق جمع البيانات وعرضها. أدخل البيانات الميدانية والتحليل في الوقت الفعلي من أي جهاز. تقديم المعلومات بشكل منهجي مع تقارير مفصلة ولوحات معلومات موحدة. قم بتعميم النماذج وعرض البيانات بأنواع مختلفة من التنسيقات ، مثل المستندات والرسوم البيانية ورسائل البريد الإلكتروني والمخططات ومقاطع الفيديو والتسجيلات الصوتية.