用于研究和开发的低代码

优化数据流程
使用我们的无代码平台来建模、部署、监控和优化你的组织范围内的业务研究流程，以获得最大效率。在不影响开发设置的情况下，迅速对流程进行修改。
AppMaster可以让你创建和管理你自己的移动应用程序，可以根据你自己的需要进行定制
改变数据收集和展示的方式。从任何设备实时输入现场数据和分析。通过详细的报告和综合仪表盘系统地展示信息。传阅表格，以不同类型的格式查看数据，如文档、图表、电子邮件、图表、视频和音频。
通过自动化流程和工作流改善研究和其他团队之间的合作。识别瓶颈，实时捕捉问题。通过准确的资源管理节省时间。
利用我们的无代码平台，以前所未有的方式利用空间。可视化、绘图、记录和创建原型，并在团队成员之间分享。在旅途中进行修改，并轻松地保存草稿或副本以供进一步使用。
用系统的路线图跟踪进度和流程步骤。用自动化的系统工作流程查看不同的版本或世代及其随时间的关系。使用无代码开发路线图，使企业的产品和技术战略可视化，并获得对研发过程的洞察力。
通过敏捷的项目管理流程，有效和高效地管理和隔离您的研究项目。启用自动报告创建和仪表板，以保持最新的研究状态、成本、质量问题、团队表现以及更多。
为您和您的团队创建任务，并将其定制为可重复或临时性的任务。只需点击几下就能启用简单的工作流程，通过对现有任务的澄清和升级来实现有效的任务管理，以提高生产力。在任何设备上即时访问所有任务的状态。
成功的教育工作者不断寻找机会，到处学习和成长。他们将创造力和好奇心运用到各个方面。我们可以帮助你做到这一点。