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用于研究和开发的低代码

转变研发方式，用无代码推动研究的准确性并加速发展

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用于研究和开发的低代码

用我们的无代码平台赋予你的团队力量

优化数据流程
优化数据流程
使用我们的无代码平台来建模、部署、监控和优化你的组织范围内的业务研究流程，以获得最大效率。在不影响开发设置的情况下，迅速对流程进行修改。
快速创新
快速创新
缩短时间，快速创新，并为新产品的推出提供无代码。在旅途中实施想法和建议，并提供一个崎岖不平的系统来量化预期价值和授权给团队。
合规管理
合规管理
遵守规定的要求对研发来说是非常关键的。建立和维护检查表，在研究期间使用任何地方的任何设备捕获合规数据，并从中央服务器实时访问。
所有需要的工具

使用现成的应用程序或在几分钟内建立新的应用程序

AppMaster可以让你创建和管理你自己的移动应用程序，可以根据你自己的需要进行定制

研究数据管理

研究数据管理

改变数据收集和展示的方式。从任何设备实时输入现场数据和分析。通过详细的报告和综合仪表盘系统地展示信息。传阅表格，以不同类型的格式查看数据，如文档、图表、电子邮件、图表、视频和音频。

现场研究管理

现场研究管理

通过自动化流程和工作流改善研究和其他团队之间的合作。识别瓶颈，实时捕捉问题。通过准确的资源管理节省时间。

产品设计和原型

产品设计和原型

利用我们的无代码平台，以前所未有的方式利用空间。可视化、绘图、记录和创建原型，并在团队成员之间分享。在旅途中进行修改，并轻松地保存草稿或副本以供进一步使用。

制定路线图

制定路线图

用系统的路线图跟踪进度和流程步骤。用自动化的系统工作流程查看不同的版本或世代及其随时间的关系。使用无代码开发路线图，使企业的产品和技术战略可视化，并获得对研发过程的洞察力。

项目管理

项目管理

通过敏捷的项目管理流程，有效和高效地管理和隔离您的研究项目。启用自动报告创建和仪表板，以保持最新的研究状态、成本、质量问题、团队表现以及更多。

任务管理

任务管理

为您和您的团队创建任务，并将其定制为可重复或临时性的任务。只需点击几下就能启用简单的工作流程，通过对现有任务的澄清和升级来实现有效的任务管理，以提高生产力。在任何设备上即时访问所有任务的状态。

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研究与开发的未来从AppMaster开始!

成功的教育工作者不断寻找机会，到处学习和成长。他们将创造力和好奇心运用到各个方面。我们可以帮助你做到这一点。

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