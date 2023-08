Der Tech-Gigant Microsoft hat eine Vorschau auf seine neue Syntax für String-Interpolation in F# angekündigt, eine Verbesserung, die die Effizienz bei der Interaktion mit interpolierten Strings steigern soll. Interpolierte Strings sind für Entwickler wichtig, da sie die Einbettung von F#-Ausdrücken in String-Literale erleichtern. Ihre Verwendung kann jedoch lästig werden, wenn der Text mit geschweiften Klammern überläuft. Hier schafft die F#-Interpolationssyntax Abhilfe.

In der Ankündigung vom 27. Juli wurde eine Syntax vorgestellt, die dem Interpolationsmechanismus von C# raw strings nachempfunden ist und Abwärtskompatibilität mit den dreifach in Anführungszeichen gesetzten Strings von F# gewährleistet. Dies ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Entwicklererfahrung, insbesondere in Szenarien, in denen interpolierte Strings häufig verwendet werden.

Die neue Syntax erweitert den aktuellen F#-Ansatz für interpolierte Strings. Entwickler können zahlreiche $-Zeichen für die Interpolation verwenden, die von einer entsprechenden Anzahl von öffnenden und schließenden geschweiften Klammern flankiert werden. Identische Regelungen gelten für die %-Zeichen, die in F#-interpolierten Strings als Formatspezifizierer eine eindeutige Identität annehmen.

Diese erneuerte Syntax hat ein immenses Potenzial für Entwickler, insbesondere beim Umgang mit CSS-Literalen in einer Front-End-F#-Anwendung, wie sie mit dem Fable-F#-Compiler für JavaScript verwendet wird. Sie ermöglicht es Entwicklern, CSS mühelos zu skripten, da sie keine geschweiften Klammern mehr verwenden müssen und sich auf die Interpolationsausdrücke konzentrieren können.

Um diese neu eingeführte Funktion zu erkunden und zu erleben, müssen Entwickler das Flag --langversion:preview verwenden. Dies ist eine Aufforderung an die Entwickler, die optimierte Syntax zu testen und ihr wertvolles Feedback für die weitere Verfeinerung zu geben.

F# wird von Microsoft als eine Sprache gepriesen, die sich durch erstklassige Funktionen, eine schlanke Syntax, Mustervergleiche und asynchrone Programmierung auszeichnet. Sie arbeitet standardmäßig mit einem unveränderlichen Prinzip. Zu den jüngsten Neuerungen für F#-Entwickler gehört eine Vorschau auf F#-Typ- und Parameter-Hinweise in Visual Studio.

