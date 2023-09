Mobile Zugänglichkeit

Mobile Barrierefreiheit bezieht sich im Kontext der Entwicklung mobiler Apps auf die Entwurfs- und Implementierungsprinzipien und -praktiken, die sicherstellen, dass eine mobile Anwendung von allen Benutzern unabhängig von ihren Fähigkeiten oder Behinderungen effektiv genutzt werden kann. Dies umfasst die Aspekte des User Interface (UI)-Designs, der User Experience (UX), der Navigation, der Inhaltsorganisation und anderer relevanter Überlegungen, um sicherzustellen, dass ein möglichst breites Publikum von digitalen Produkten und Dienstleistungen profitieren kann.

Die Einführung mobiler Barrierefreiheitsprinzipien ist für das kontinuierliche Wachstum und den Erfolg einer Anwendung von entscheidender Bedeutung, da sie sich direkt auf die Benutzerzufriedenheit und die Bindungsraten auswirkt. Laut Untersuchungen der Weltgesundheitsorganisation leiden weltweit über 1 Milliarde Menschen an irgendeiner Form von Behinderung, was etwa 15 % der Weltbevölkerung entspricht. Da die Nutzung von Smartphones und Tablets kontinuierlich zunimmt, wird der Bedarf an barrierefreien mobilen Anwendungen wichtiger denn je. Die mobile Erreichbarkeit trägt wesentlich zur Inklusivität des Einzelnen bei und ermöglicht ihm den gleichberechtigten Zugang zu Informationen, Produkten und Dienstleistungen.

Standards für die mobile Barrierefreiheit wurden entwickelt und von Softwareentwicklern und Organisationen weitgehend übernommen. Bemerkenswerte Beispiele sind die Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) des World Wide Web Consortium (W3C) und die Prinzipien des Universal Design, die gerechte Nutzung, Flexibilität, einfache und intuitive Nutzung, wahrnehmbare Informationen, Fehlertoleranz und geringen körperlichen Aufwand umfassen sowie Größe und Raum für Annäherung und Nutzung.

Zu den wichtigsten Aspekten der mobilen Barrierefreiheit gehören unter anderem:

Text und Typografie: Sicherstellen, dass der Text für Benutzer lesbar und verständlich ist, unter Berücksichtigung von Faktoren wie Schriftgröße, Zeilenabstand, Kontrast und der Möglichkeit, die Textgröße zu ändern.

Farbe und Kontrast: Anwenden geeigneter Farbkombinationen und Kontraststufen, um Text und grafische Elemente für Personen mit Sehbehinderungen oder Farbenblindheit leicht unterscheidbar und wahrnehmbar zu machen.

Touch-Ziele: Entwerfen ausreichend großer Touch-Ziele mit angemessenem Abstand, um eine einfache Interaktion für Benutzer mit eingeschränkter Mobilität oder Geschicklichkeit zu ermöglichen.

Unterstützung von Bildschirmleseprogrammen: Gewährleistung der Kompatibilität mit Bildschirmleseprogrammen, um Benutzern mit Sehbehinderungen das Verständnis und die Navigation in der Anwendung zu erleichtern.

Tastaturzugänglichkeit: Erleichtert den Zugriff auf Tastaturen und alternative Eingabegeräte, um Benutzer mit eingeschränkter Mobilität oder Benutzer, die keine Touchscreens verwenden können, zu unterstützen.

Ausrichtung und Layout: Ermöglicht flexible Ausrichtungs- und Layouteinstellungen, um Benutzern mit bestimmten Vorlieben oder körperlichen Einschränkungen gerecht zu werden, z. B. der Möglichkeit, die Anwendung im Quer- oder Hochformat zu verwenden.

Untertitel, Transkripte und Audiobeschreibungen: Bereitstellung alternativer Möglichkeiten zum Konsum von Multimedia-Inhalten, wie Untertiteln, Transkripten und Audiobeschreibungen, für Benutzer mit Hör- oder Sehbehinderungen.

Die Umsetzung der Prinzipien der mobilen Barrierefreiheit in der App-Entwicklung erfordert eine konsequente Bewertung und Verbesserung während des gesamten Entwicklungslebenszyklus. Tools wie automatisierte Barrierefreiheitstests, manuelle Tests durch Barrierefreiheitsexperten und die Einbeziehung von Benutzern mit Behinderungen in Usability-Tests können alle zur Erstellung barrierefreier mobiler Anwendungen beitragen.

Die AppMaster Plattform bietet Entwicklern die notwendigen Tools, um barrierefreie, integrative mobile Anwendungen zu erstellen. Das no-code UI-Design von AppMaster ermöglicht in Verbindung mit dem Mobile Business Process (BP) Designer eine nahtlose Integration von Barrierefreiheitsfunktionen in den Entwicklungsprozess mobiler Apps. Darüber hinaus generiert AppMaster mobile Anwendungen mithilfe eines servergesteuerten Ansatzes, sodass Kunden Updates auf die Benutzeroberfläche, Logik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen anwenden können, ohne neue Versionen an den App Store und Play Market senden zu müssen. Dies fördert die schnelle Iteration und das Testen von Barrierefreiheitsverbesserungen.

Da Organisationen und Entwickler zunehmend die Bedeutung der mobilen Zugänglichkeit erkennen und nach Inklusivität streben, wird der Bedarf an Tools und Frameworks, die diese Prinzipien unterstützen, immer wichtiger. Die AppMaster Plattform ist gut positioniert, um die schnelle Entwicklung barrierefreier mobiler Anwendungen in verschiedenen Branchen zu ermöglichen, von denen Benutzer weltweit profitieren und das Wachstum und den Erfolg digitaler Produkte und Dienste für alle unterstützen.