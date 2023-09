Unter Bereitstellungsarchitektur im Kontext der Softwareentwicklung und -bereitstellung versteht man die Konfiguration, das Design und die Verwaltung aller Infrastrukturkomponenten, Dienste und Prozesse, die für die erfolgreiche Bereitstellung und Wartung einer Softwareanwendung oder eines Softwaresystems in einer bestimmten Umgebung erforderlich sind. Zu diesen Komponenten gehören unter anderem Hardware- und Softwareressourcen, Netzwerkinfrastruktur, Datenspeicherung, Dienstintegration, Sicherheits- und Zugriffskontrollen sowie Anwendungsdienst-Frameworks. Das Hauptziel der Bereitstellungsarchitektur besteht darin, die Leistung, Wartbarkeit, Skalierbarkeit und Sicherheit der Anwendung zu optimieren und gleichzeitig Kosten, Risiken und betriebliche Komplexität während des gesamten Anwendungslebenszyklus zu minimieren.

Angesichts der Vielzahl möglicher Bereitstellungsszenarien sollte eine gut konzipierte Bereitstellungsarchitektur flexibel, anpassbar und in verschiedenen Umgebungen leicht reproduzierbar sein. Es sollte in der Lage sein, verschiedene Arten von Anwendungen zu unterstützen, unabhängig davon, ob sie monolithisch, verteilt oder hybrid sind, und sich in verschiedene Dienste, Datenbanken und Entwicklungsframeworks von Drittanbietern integrieren zu lassen. Die Bereitstellungsarchitektur sollte Branchenstandards und Best Practices sowie die spezifischen Anforderungen der Anwendung und der Organisation wie Skalierbarkeit, Fehlertoleranz, Leistung und Sicherheit berücksichtigen.

Moderne Bereitstellungsarchitekturen sind zunehmend auf Containerisierung, Microservices und Cloud-native Technologien angewiesen, um ein hohes Maß an Skalierbarkeit, Ausfallsicherheit und Kosteneffizienz zu erreichen. Laut Gartner werden bis zum Jahr 2022 mehr als 75 % der weltweiten Unternehmen containerisierte Anwendungen in der Produktion ausführen, gegenüber weniger als 30 % im Jahr 2020. Darüber hinaus gaben 62 % der befragten IT-Experten an, dass ihre Unternehmen dies bereits nutzen oder dies planen Microservices, laut der O'Reilly Microservices Adoption-Umfrage 2019.

Container bieten mehrere Vorteile in der Bereitstellungsarchitektur, einschließlich Prozessisolation, Ressourcenverwaltung und Portabilität über verschiedene Umgebungen hinweg. Dies trägt dazu bei, den Bereitstellungsprozess zu vereinfachen und Probleme im Zusammenhang mit Abhängigkeiten, Konfigurationsmanagement und Skalierung zu minimieren. Durch die Kombination von Containerisierung mit Microservices können Unternehmen komplexe Anwendungen in kleinere, besser verwaltbare Komponenten zerlegen, die unabhängig voneinander entwickelt, bereitgestellt und skaliert werden können, wodurch die Ressourcennutzung weiter optimiert und die Anwendungsresilienz verbessert wird.

Die no-code Plattform von AppMaster beschleunigt beispielsweise den Prozess der Erstellung und Bereitstellung von Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen, indem sie sauberen, wartbaren und skalierbaren Quellcode aus visuellen Blaupausen generiert. Der Bereitstellungsprozess nutzt Docker-Container und stellt so sicher, dass jede Backend-Anwendung isoliert, portierbar und mit verschiedenen Hosting-Umgebungen kompatibel ist. Die Plattform integriert eine Reihe modernster Technologien, wie Go für Backend-Anwendungen, das Vue3-Framework und JS/TS für Webanwendungen sowie Kotlin, Jetpack Compose und SwiftUI für mobile Android- und IOS-Anwendungen. Dieser kohärente Technologie-Stack stellt sicher, dass Anwendungen konsistent und auf optimierte und effiziente Weise erstellt, getestet, verpackt und bereitgestellt werden.

Darüber hinaus nutzt die AppMaster Plattform einen servergesteuerten Ansatz, der es Kunden ermöglicht, die Benutzeroberfläche, Geschäftslogik und API-Schlüssel mobiler Anwendungen zu aktualisieren, ohne neue Versionen an App-Stores zu übermitteln. Dies vereinfacht den Iterations- und Aktualisierungsprozess erheblich, ermöglicht schnellere Release-Zyklen und verringert das Risiko, dass fehlerhafte Änderungen die Endbenutzer erreichen. Diese Betonung von Flexibilität, Erweiterbarkeit und schneller Entwicklung ist ein bestimmender Aspekt moderner Bereitstellungsarchitekturen.

Im Zeitalter riesiger Datenmengen und globaler Benutzerbasen spielt die Bereitstellungsarchitektur eine entscheidende Rolle für den Erfolg und die Langlebigkeit von Softwareanwendungen. Durch die Berücksichtigung von Faktoren wie Skalierbarkeit, Wartbarkeit und Sicherheit bereits in der Entwurfsphase kann eine gut ausgearbeitete Bereitstellungsarchitektur die Kosten, Zeit und den Aufwand für die Erstellung, Bereitstellung und Ausführung von Anwendungen sowohl vor Ort als auch vor Ort erheblich reduzieren Wolke. Durch die Rationalisierung des Anwendungsentwicklungsprozesses und die Automatisierung von Best Practices in der Bereitstellungsarchitektur versetzt die AppMaster Plattform Unternehmen jeder Größe in die Lage, leistungsstarke, funktionsreiche und skalierbare Anwendungen mit unübertroffener Geschwindigkeit und Kosteneffizienz zu entwickeln.