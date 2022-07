Die Online-Restaurant-Bestell-App bietet beiden Parteien, dem Empfänger und dem Verkäufer, ausgezeichnete Vorteile. Die Kunden können Zeit sparen, indem sie die Restaurantanwendung nutzen, anstatt die Verkaufsstellen zu besuchen. Die Online-Restaurant-Bestell-App verbessert den Prozess des Kunden, weil sie es ihm ermöglicht, seine früheren Bestellungen, fantastische Angebote oder die meistverkauften Lebensmittel mit Hilfe einer Online-Restaurant-App zu sehen. Eine Online-Restaurant-Bestell-App ist also alles, was Ihre Kunden brauchen, um Zeit und Mühe zu sparen. Ihre Restaurant-Applikation wird dazu beitragen, dass das Restaurant mehr Menschen erreicht, und bietet somit eine hervorragende Gelegenheit, den Umsatz zu steigern.

Braucht Ihr Restaurant eine App?

Viele verschiedene Parameter bestimmen, ob Sie eine Restaurant-Bestellsoftware benötigen. Wenn Sie über eine Restaurantanwendung nachdenken, überlegen Sie, was Sie von der Restaurantbestellungs-App profitieren können. Sie kann Ihren Kunden den Einkauf erleichtern, sie kann ihnen Treuepunkte geben, die sie zum Wiederkommen bewegen, oder Sie können Angebote und Gutscheine anbieten, damit sie immer wieder kommen. Es ist nicht nur wichtig, sich zu überlegen, was Sie von der Anwendung haben werden, sondern auch, was Ihre Kunden davon haben werden. Als Teil des Prozesses können Sie auch durchgehen, was Ihre Konkurrenten mit ihren Anwendungen anbieten, wenn Sie sich über den Zweck der Softwareentwicklung nicht sicher sind. Aber sobald Sie die Ziele identifiziert haben, wird es eine ausgezeichnete Gelegenheit für Sie sein, Ihr Geschäft zu erweitern.

Wie erstelle ich eine mobile App für mein Restaurant ohne Codes?

Die Entwicklung einer mobilen Anwendung ist heutzutage mit der Verfügbarkeit von Software ohne Codes ein einfacher Prozess geworden. Einige Entwickler von No-Code-Apps bieten wesentliche kostenlose Tools für die Entwicklung der No-Code-App an und bieten eine funktionsreiche Anwendung zu einem Aufpreis. Mit Hilfe dieser Tools können Sie also eine mobile Anwendung ohne Programmierung entwickeln, selbst wenn Sie keine Erfahrung mit der Programmierung haben.

Um die Dinge einfach zu machen, verwenden Sie kodierungsfreie App-Builder wie AppMaster oder andere Tools, um Ihre Ziele zu erreichen. Angenommen, Sie erstellen eine Anwendung mit Hilfe von AppMaster oder einem anderen Anwendungskonstruktor. In diesem Fall brauchen Sie eine gründliche Recherche, um Daten über die Anforderungen der Menschen, den Zweck und den Plan zu sammeln. Nachdem Sie strukturiert und geplant haben, müssen Sie Ihr Budget überprüfen. Hier müssen Sie entscheiden, ob Sie jemanden einstellen oder die Arbeit selbst erledigen wollen. Danach müssen Sie Vorlagen auswählen, sie anpassen und dann Ihre Anwendung veröffentlichen.

Wie viel kostet es, eine No-Code-Restaurant-App zu erstellen?





Es ist wichtig zu entscheiden, ob Sie eine Anwendung selbst entwickeln, ein Team beauftragen oder mit jemandem zusammenarbeiten wollen. Dabei müssen Sie auch Ihr Budget berücksichtigen. Wenn Sie eine Anwendung auf herkömmliche Art und Weise entwickeln, kostet Sie das etwa 15 000 Dollar. Wenn Sie Ihre Software jedoch mit einem No-Code-App-Builder wie AppMaster entwickeln, würde Sie das etwa 250 Dollar kosten. Sie müssen die Höhe der Investitionen ermitteln, die Sie benötigen, um Ihr Unternehmen zu erweitern und Ihren Traum zu verwirklichen. Ein Software-Builder kann im Vergleich zu herkömmlichen Codierungsmethoden kostengünstige Pakete anbieten.

Entgegen der weit verbreiteten Meinung, dass es schwierig ist, eine Anwendung zu erstellen, ist die Erstellung einer Restaurant-App ohne Codierung nicht kompliziert. Mit Hilfe eines No-Code App Builders können Sie Ihren Traum von einer eigenen Restaurant-App verwirklichen.

10 Schritte zur Erstellung einer Online-Restaurant-App mit einem No-Code App Builder für Ihr Unternehmen:

1. Erkunden Sie Online No-Code App-Entwickler, um die App zu erstellen

Viele Tools helfen bei der Entwicklung von Restaurant-Software mit No-Code-Restaurant-Anwendungen für Ihr Lokal, wie AppMaster, Builder Studio, Glide, Twinr, Instappy, Andromo, Appmyysite, Bubble, etc. Die verschiedenen Anwendungsentwickler bieten unterschiedliche Vorlagen an, mit denen Sie die perfekte Anwendung für die Online-Bestell-App Ihres Restaurants entwickeln können, um das Kundenerlebnis zu verbessern. Alles, was Sie tun müssen, ist zu erforschen, was diese Bau-Apps bieten und ob sie Ihre Erwartungen erfüllen. Es ist unerlässlich, diese Anwendungskonstrukteure vor der Ausführung der Aufgabe zu recherchieren, und es ist sogar noch wichtiger, Ihren Zweck zu kennen.

2. Wählen Sie eine Online No-Code App für sich aus

Alle Softwarekonstrukteure bieten verschiedene Layouts und Pläne wie aktuelle Themen, Optionen für die Anpassung, mehrere Bestelloptionen für Kunden, Eignung für iOS- und Android-Nutzer usw. Nachdem Sie diese No-Code-App-Entwickler-Tools durchgesehen haben, wählen Sie eines aus, das zu den Erwartungen an Ihre Restaurant-Anwendungssoftware passt und diese erfüllt. Es wäre besser, die Preispläne dieser Software-Tools durchzugehen und dasjenige zu wählen, das für Sie zugänglich ist. Sie können sich auch auf die anderen Parameter beziehen, wie z. B. Restaurant-Apps oder Apps für Essensbestellungen mit Optionen für die Anzeige von Lebensmittelbildern oder die Option für Kombi-Bestellungen usw. Dieser Schritt würde Ihnen helfen, eine Anwendung für Ihre Kunden zu erstellen.

3. Gehen Sie durch die Vorlagendesigns

Die Entwickler bieten viele Vorlagen für die Online-Bestell-App des Restaurants ohne Codes an. Das Vorlagenformat kommt mit anpassbaren Strukturen. Die bereits entworfenen Vorlagen in den Plattformen dieser App-Builder helfen uns, nicht bei Null anzufangen. Aber wenn Sie die Anwendung von Grund auf neu erstellen möchten, können Sie auch das tun. Einige Apps ermöglichen es Ihnen, Ihre Website direkt in eine App umzuwandeln.

4. Wählen Sie ein Vorlagendesign

Es ist wichtig, weil es die Benutzerfreundlichkeit und das interaktive Erlebnis der Kunden beeinflusst. Ihre App für den Aufbau eines Restaurants sollte perfekt und ausgefeilt aussehen. Wählen Sie die Vorlage aus, von der Sie glauben, dass sie für Ihre Zielgruppe ansprechend und interaktiv ist. Die Vorlage ist sehr wichtig. Sie sollte alle Optionen bieten und innovativ und attraktiv sein, um Kunden anzusprechen. Die Anwendungen zur Erstellung von Vorlagen sind eine große Erleichterung, da Sie keine Änderungen vornehmen müssen. Vorlagen-Designs haben es einfach gemacht, die Software zu erstellen.

Es ist empfehlenswert, Vorlagen zu verwenden, damit Sie es leichter haben. Diese Build-App-Designs sind in der Regel so perfekt, weil die Grafiken. Außerdem können diese Vorlagen den Entwicklungsprozess erleichtern und etwas Wunderbares und Einzigartiges schaffen.

5. Laden Sie eine Kalkulationstabelle hoch

Es ist kein kritischer Schritt im Prozess. Wenn Sie bereits über Inhalte für Ihre Anwendung verfügen, können Sie die Kalkulationstabelle hochladen, um sie in die Software zu konvertieren. Diese Option ist ideal, wenn Sie bereits über Daten für den Aufbau Ihrer Restaurant-App oder Liefersoftware verfügen. Manchmal möchten wir die Möglichkeit nutzen, eine einzigartige App auf unsere Art und Weise zu erstellen, anstatt aus bereits erstellten Vorlagen zu wählen. Das Hochladen einer Tabelle ist also eine der Optionen, wenn Sie Inhalte haben und Ihrer Restaurantanwendung Innovation hinzufügen möchten.

6. Passen Sie Ihre App an

Nachdem Sie die Vorlage ausgewählt oder eine Tabelle hochgeladen haben, können Sie mit Hilfe erfahrener App-Builder zur Anpassungsphase Ihrer Restaurantbestellungs-App übergehen. Sie können Änderungen vornehmen, um die App funktionaler und ansprechender zu gestalten. Sie können das Branding Ihres Restaurants hinzufügen, indem Sie verschiedene Schriftarten, Farbschemata usw. auswählen. Eines der besten Merkmale der App-Erstellung ohne Code ist die Drag-and-Drop-Option, mit der Sie alle Komponenten, die Sie in Ihrer Gastro-Software sehen möchten, per Drag-and-Drop hinzufügen können. Sie wählen also einfach die Strukturen aus, die Ihre Online-Restaurant-App mit Hilfe erfahrener App-Builder benötigt.

7. Gehen Sie Ihre bisherige Arbeit durch

Es ist wichtig, Fehler herauszufiltern oder unnötige Funktionen zu entfernen und die Funktionen hinzuzufügen, die Sie vielleicht in der vorherigen Phase übersehen haben, um den Kunden die Benutzung der Online-Bestell-App zu erleichtern. Es ist im Grunde so, als würden Sie Ihren Antwortbogen noch einmal durchlesen, um Fehler zu finden und Ihre Arbeit zu verbessern, indem Sie ein paar Dinge ändern. Lassen Sie diesen Schritt nicht aus, denn manchmal macht man Fehler in der Rechtschreibung oder stellt fest, dass man eine Funktion platziert hat, die dort nicht hingehört, oder dass das Farbschema, das wir gewählt haben, nicht interessant, attraktiv oder ästhetisch ist. Sie müssen eine schöne und einfach zu bedienende Online-Restaurant-App entwickeln, die dazu beiträgt, die Erfahrungen Ihrer Kunden zu verbessern. Mit einer App ohne Programmierung können Sie diese Ziele erreichen.

8. Veröffentlichen Sie Ihre App

Sobald Sie eine Restaurantbestellungs-App mit einem No-Code-App-Builder entwickelt haben, die Ihre gewünschten Funktionen für Ihre Online-Anwendung zeigt, ist Ihr Design einsatzbereit. Sie können Ihre Restaurant-App mit der Unterstützung professioneller App-Builder veröffentlichen, so dass die Menschen leicht darauf zugreifen können. Sie ist wie ein Geistesprodukt, das Sie mit Ihren eigenen Händen und Ihrem eigenen Verstand gebaut haben. Ihre Kreation und eine Ressource wird Ihnen helfen, Ihr Geschäft zu erweitern. Sie können auch Änderungen vornehmen, die wir im nächsten Schritt besprechen werden.

9. Testen Sie die App

Wenn Sie mit der Veröffentlichung der no-code App fertig sind, ist es immer gut, Bewertungen zu hören und sich die Erkenntnisse anderer zu eigen zu machen. Das ist ein wichtiger Schritt, denn wir könnten etwas Wichtiges übersehen. Schließlich ist es uns nicht in den Sinn gekommen, weil wir mit der Entwicklung beschäftigt waren, aber anderen könnte es auffallen. Es ist also von Vorteil, sich von anderen beraten zu lassen. Außerdem können Sie testen, wie sich die App verhält, und wenn sich die Reichweite erhöht hat, ist das ein Zeichen dafür, dass die Entwicklung Ihrer App erfolgreich ist. Es ist nicht nur eine Möglichkeit, die App zu testen. Sie können natürlich auch die Leistung der erstellten App überprüfen, indem Sie die verschiedenen Erfolgsparameter betrachten.

10. Features entsprechend der sich verändernden Welt hinzufügen/entfernen

Wir sind uns alle der drastischen Auswirkungen der Pandemie auf die Welt bewusst. In solchen Situationen ist es wichtig, je nach den Erfordernissen der Stunde Funktionen hinzuzufügen oder wegzulassen. Zum Beispiel bieten die Entwickler von Online-Bestell-Apps für Restaurants Optionen zur Kontaktaufnahme mit dem Zusteller. Entwickeln Sie Ihre Idee also ständig weiter, um mit dem Tempo der Welt Schritt zu halten. Es ist ein unkomplizierter Prozess, weil Sie Ihren No-Code-App-Entwickler haben. Sie möchten auch Ihre Ergänzungen auf der Speisekarte präsentieren, die Angebote, die Sie Ihren Kunden anbieten, die guten Bewertungen, die Sie von Ihren Kunden erhalten haben, veröffentlichen usw.

Fazit

Eine Restaurant-App ist das, was Ihre Kunden brauchen, um Zeit und Mühe zu sparen. Ihre Online-App trägt dazu bei, die Kundenreichweite zu erhöhen, und bietet somit eine hervorragende Möglichkeit zur Umsatzsteigerung. Die Verwendung von No-Code-Bestellsoftware-Tools wie AppMaster usw. hilft bei der Entwicklung einer No-Code-App für Online-Restaurants.

Die Entwicklung einer Anwendung kann dem Unternehmen zahlreiche Vorteile bringen. AppMaster hilft dabei, eine solide Datenbank mit Online-Restaurantdiensten und einen Katalog der verfügbaren Optionen zu erstellen. Der größte Vorteil von AppMaster besteht darin, dass Sie nicht mehr als eine App erstellen müssen; bei Bedarf können Sie eine beliebige Anzahl von No-Code-Apps auf einem einzigen Backend erstellen. Entwickeln Sie also Ihre App und machen Sie das Rennen.