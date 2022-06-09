يقدم تطبيق الطلبات عبر الإنترنت الخاص بالمطعم مزايا ممتازة للطرفين والمتلقي والبائع. يمكن للعملاء توفير الوقت باستخدام تطبيق المطعم بدلاً من زيارة المنافذ. إنه يعزز عملية العميل لتطبيق الطلبات عبر الإنترنت للمطعم لأنه يتيح لهم رؤية طلباتهم السابقة أو عروضهم الرائعة أو عناصر الطعام الأكثر مبيعًا بمساعدة تطبيق مطعم عبر الإنترنت. لذلك ، فإن تطبيق طلب المطاعم عبر الإنترنت هو كل ما يحتاجه عملاؤك لتوفير الوقت والجهد. سيساعد تطبيق مطعمك في زيادة وصول المطعم إلى المزيد من الأشخاص ، وبالتالي ، يوفر فرصة ممتازة لزيادة إيراداتهم.

هل يحتاج مطعمك إلى تطبيق؟

تحدد المعلمات المختلفة ما إذا كنت بحاجة إلى برنامج طلب المطاعم. إذا كنت تفكر في تطبيق مطعم ، ففكر في ما يمكنك كسبه من تطبيق طلب المطعم. سيساعد ذلك في تسهيل عملية الشراء لعملائك ، ويمكنه أيضًا منح نقاط ولاء لعملائه ، مما سيجعلهم يعودون ، أو يمكنك تقديم عروض وكوبونات حتى يستمروا في العودة. ليس من الضروري فقط النظر إلى ما ستكسبه من التطبيق ولكن أيضًا ما سيفعله عملاؤك. كجزء من العملية ، يمكنك أيضًا متابعة ما يقدمه منافسوك من خلال تطبيقاتهم إذا لم تكن متأكدًا من الغرض من إنشاء البرامج. ولكن بمجرد تحديد الأهداف ، ستكون فرصة ممتازة لك لتوسيع نطاق عملك.

كيف يمكنني إنشاء تطبيق جوال لمطعمي بدون تشفير؟

أصبح تطوير تطبيق الهاتف عملية سهلة في الوقت الحاضر مع توفر البرامج بدون أكواد. يقدم بعض مطوري التطبيقات الخالية من التعليمات البرمجية أدوات مجانية أساسية لتطوير التطبيق بدون رمز ويقدم تطبيقًا غنيًا بالميزات بسعر أعلى. لذلك ، بمساعدة هذه الأدوات ، حتى إذا لم تكن لديك خبرة في الترميز ، يمكنك تطوير تطبيق جوال بدون تشفير.

لتسهيل الأمور ، انتقل مع منشئي التطبيقات التي لا تحتوي على رموز مثل AppMaster أو أي أدوات بناء أخرى لتحقيق أهدافك. لنفترض أنك تقوم بإنشاء تطبيق بمساعدة AppMaster أو أي مُنشئ تطبيق آخر. في هذه الحالة ، تحتاج إلى بحث مناسب لجمع البيانات حول متطلبات الأشخاص والغرض والخطة. بعد الهيكلة والتخطيط ، تحتاج إلى التحقق من ميزانيتك. هنا عليك أن تقرر ما إذا كنت تريد توظيف شخص ما أو القيام بالعمل بنفسك. بعد ذلك ، تحتاج إلى تحديد القوالب وتخصيصها ثم نشر التطبيق الخاص بك.

كم يكلف إنشاء تطبيق مطعم لا يحتوي على كود؟





من الأهمية بمكان أن تقرر ما إذا كنت تريد تطوير تطبيق بنفسك ، أو تعيين فريق ، أو الشراكة مع شخص ما. لهذا ، تحتاج إلى النظر في ميزانيتك. إذا اتبعت الأساليب التقليدية لبناء تطبيق ، فستكلفك حوالي 15000 دولار. ولكن إذا قمت بتطوير برنامجك باستخدام منشئ تطبيقات لا يحتوي على كود مثل AppMaster ، فسوف يكلفك ذلك حوالي 250 دولارًا. تحتاج إلى تحديد حجم الاستثمار الذي تحتاجه لتوسيع نطاق عملك لتحقيق حلمك. يمكن لمنشئ البرامج تقديم حزم اقتصادية مقارنة بأساليب الترميز التقليدية.

على عكس الاعتقاد السائد بأنه من الصعب إنشاء تطبيق ، فإن إنشاء تطبيق مطعم بدون تشفير ليس أمرًا معقدًا. بمساعدة منشئ التطبيقات بدون رمز ، يمكنك تحقيق حلمك في الحصول على تطبيق للمطعم الخاص بك.

10 خطوات حول كيفية إنشاء تطبيق مطعم عبر الإنترنت باستخدام أداة إنشاء تطبيقات بدون كود لعملك:

1. استكشف مطوري التطبيقات بدون كود على الإنترنت لبناء التطبيق

تساعد الأدوات المختلفة في تطوير برامج المطاعم مع تطبيقات المطاعم بدون رمز لمطعمك ، مثل AppMaster ، و Builder Studio ، و Glide ، و Twinr ، و Instappy ، و Andromo ، و Appmyysite ، و Bubble ، إلخ. تطبيق الطلبات عبر الإنترنت الخاص بالمطعم لتعزيز تجربة العملاء. كل ما عليك فعله هو استكشاف ما تخدمه تطبيقات البناء هذه وما إذا كانت تلبي توقعاتك. من الضروري البحث عن منشئي التطبيقات هؤلاء قبل تنفيذ المهمة ، ومعرفة هدفك أكثر أهمية.

2. حدد لنفسك تطبيقًا لا يحتوي على كود على الإنترنت

تقدم جميع منشئي البرامج تخطيطات وخططًا مختلفة مثل السمات المحدثة وخيارات التخصيص وخيارات الطلبات المتعددة للعملاء ومدى ملاءمتها لمستخدمي iOS و Android وما إلى ذلك. التي تناسب وتناسب توقعات برنامج تطبيق مطعمك. سيكون من الأفضل الاطلاع على خطط التسعير الخاصة بأدوات البرامج واختيار تلك التي يمكن الوصول إليها. يمكنك أيضًا الرجوع إلى المعلمات الأخرى ، مثل تطبيقات المطاعم أو تطبيقات طلب الطعام مع خيارات لعرض صور الطعام أو خيار أوامر التحرير والسرد ، إلخ. ستساعدك هذه الخطوة في إنشاء تطبيق لعملائك.

3. اذهب من خلال تصاميم النموذج

يقدم المطورون العديد من القوالب لتطبيق الطلبات عبر الإنترنت الخاص بالمطعم بدون أكواد. يأتي تنسيق القالب بهياكل قابلة للتخصيص. تساعدنا القوالب المصممة بالفعل في الأنظمة الأساسية لمنشئي التطبيقات على عدم البدء من نقطة الصفر. ولكن إذا كنت ترغب في إنشاء التطبيق من البداية ، فيمكنك القيام بذلك أيضًا. تسمح لك بعض التطبيقات بتحويل موقعك إلى تطبيق مباشرة.

4. حدد تصميم قالب واحد

إنه ضروري لأنه سيؤثر على سهولة استخدام العملاء وتجربتهم التفاعلية. يجب أن يبدو تطبيق إنشاء المطاعم الخاص بك مثاليًا ومصقولًا. حدد النموذج الذي تعتقد أنه سيكون جذابًا وتفاعليًا لجمهورك المستهدف. القالب مهم جدا. يجب أن تقدم جميع الخيارات وأن تكون مبتكرة وجذابة لإشراك العملاء. توفر تطبيقات باني تصميم القوالب راحة كبيرة لأنك لست مضطرًا لإجراء تغييرات. جعلت تصميمات القوالب من السهل إنشاء البرنامج.

من الممكن استخدام القوالب بسهولة. عادةً ما تكون تصميمات تطبيقات البناء هذه مثالية جدًا بسبب الرسومات. علاوة على ذلك ، يمكن لهذه القوالب تسهيل عملية التطوير وإنشاء شيء رائع وفريد من نوعه.

5. تحميل جدول بيانات

إنها ليست خطوة حاسمة في هذه العملية. إذا كان لديك بالفعل محتوى لتطبيقك ، فيمكنك تحميل جدول البيانات لتحويله إلى البرنامج. يعد هذا الخيار مثاليًا إذا كان لديك بالفعل بيانات لإنشاء تطبيق مطعم أو برنامج توصيل. في بعض الأحيان نود أن نختار إمكانية إنشاء تطبيق بناء فريد لأنفسنا بطريقتنا بدلاً من الاختيار من القوالب التي تم إنشاؤها بالفعل. لذلك ، يعد تحميل جدول البيانات أحد الخيارات إذا كان لديك محتوى وترغب في إضافة ابتكار إلى تطبيق مطعمك.

6. تخصيص التطبيق الخاص بك

بعد اختيار النموذج أو تحميل جدول بيانات ، يمكنك الانتقال إلى مرحلة التخصيص لتطبيق طلب المطعم الخاص بك بمساعدة منشئي التطبيقات ذوي الخبرة. يمكنك إجراء تغييرات لجعلها أكثر فاعلية وجاذبية. يمكنك إضافة العلامة التجارية لمطاعمك باختيار خطوط مختلفة وأنظمة ألوان وما إلى ذلك. من أفضل ميزات إنشاء تطبيق بدون رمز هو خيار السحب والإفلات الذي يسمح لك بسحب وإسقاط أي مكونات تريد أن تكون مرئية فيها برنامج تناول الطعام الخاص بك. لذلك ، ما تفعله هو ببساطة اختيار الهياكل التي يتطلبها تطبيق مطعمك عبر الإنترنت بمساعدة منشئي التطبيقات ذوي الخبرة.

7. قم بعملك المنجز حتى الآن

من الضروري انتقاء الأخطاء أو إزالة الميزات غير الضرورية وإضافة الميزات التي ربما فاتتك خلال المرحلة السابقة لتسهيل تجربة العميل في استخدام تطبيق الطلب عبر الإنترنت. إنه يشبه في الأساس إعادة قراءة ورقة إجابتك للعثور على الأخطاء وتحسين عملك عن طريق تغيير بعض الأشياء. لا تفوت هذه الخطوة لأنك أحيانًا ترتكب أخطاء في كتابة التهجئة أو تكتشف المكان الذي وضعت فيه ميزة لا تنتمي إليها أو أن نظام الألوان الذي اخترناه ليس ممتعًا أو جذابًا أو جماليًا. تحتاج إلى تطوير تطبيق مطعم عبر الإنترنت جميل وسهل الاستخدام يساعد في تحسين تجارب عملائك. سيسمح لك التطبيق الذي لا يحتوي على تشفير بتحقيق هذه الأهداف.

8. انشر تطبيقك

بمجرد قيامك بتطوير تطبيق طلب مطعم على أداة إنشاء تطبيقات بدون رمز والتي تعرض الميزات التي تريدها لتطبيقك عبر الإنترنت ، يصبح تصميمك جاهزًا للعمل. يمكنك نشر تطبيق المطاعم الخاص بك بدعم من بناة التطبيقات المحترفين حتى يتمكن الأشخاص من الوصول إليه بسهولة. إنه مثل من بنات أفكار بنيتها بيديك وعقلك. سيساعدك إنشاءك وموردك على توسيع نطاق عملك. يمكنك أيضًا إجراء تغييرات سنناقشها في الخطوة التالية.

9. يرجى اختباره

بمجرد الانتهاء من نشر تطبيق no-code ، من الرائع دائمًا سماع المراجعات وغرس الأفكار التي يقدمها الآخرون. إنها خطوة أساسية لأننا قد نفقد شيئًا مهمًا. بعد كل شيء ، لم يخطر ببالنا منذ أن كنا مشغولين بالتطوير ، لكن يمكن للآخرين أن يمسكوا به. لذلك ، من المفيد طلب مراجعات المشورة من الناس. يمكنك أيضًا اختبار كيفية أداء التطبيق ، وإذا كان مدى وصولك في ازدياد ، فهذه علامة على نجاح رحلتك في بناء تطبيقك. إنها ليست مجرد طريقة لاختبارها. يمكنك بالطبع التحقق من أداء تطبيق الإنشاء من خلال مراجعة معايير النجاح المختلفة.

10. استمر في إضافة / طرح الميزات حسب العالم المتغير

نحن جميعًا ندرك التأثير الجسيم للوباء على العالم. في مثل هذه المواقف ، من المهم إضافة الميزات أو طرحها وفقًا لاحتياجات الساعة. على سبيل المثال ، يقدم مطورو طلبات الشراء عبر الإنترنت خيارات للاتصال بشخص التوصيل. لذا ، استمر في تكرار أفكار بناتك لمواكبة وتيرة العالم. إنها عملية مباشرة لأنه سيكون لديك مطور تطبيق لا يحتوي على كود. قد ترغب أيضًا في عرض إضافاتك إلى القائمة ، والصفقات التي تقدمها للعملاء ، ونشر التقييمات الجيدة التي تلقيتها من عملائك ، وما إلى ذلك.

استنتاج

تطبيق المطعم هو ما يحتاجه عميلك لتوفير الوقت والجهد. سيساعد تطبيقك عبر الإنترنت في زيادة وصول العملاء ، وبالتالي توفير فرصة ممتازة لزيادة الإيرادات. يساعد استخدام أدوات إنشاء برامج الطلب بدون رمز مثل AppMaster وما إلى ذلك في تطوير تطبيق بدون رمز لاستخدام المطاعم عبر الإنترنت.

يمكن أن يؤدي تطوير تطبيق إلى تحقيق فوائد كبيرة للأعمال. يساعد AppMaster في إنشاء قاعدة بيانات قوية لخدمات المطاعم عبر الإنترنت وكتالوج بالخيارات المتاحة. الميزة الأكثر أهمية في AppMaster هي أنك لست مضطرًا لإنشاء أكثر من تطبيق واحد ؛ إذا لزم الأمر ، يمكنك إنشاء أي عدد من التطبيقات بدون رمز على خلفية واحدة. لذا ، طور تطبيقك وكن ضمن السباق.



