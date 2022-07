La aplicación de pedidos en línea para restaurantes ofrece excelentes beneficios a ambas partes, el receptor y el vendedor. Los clientes pueden ahorrar tiempo utilizando la aplicación de restaurante en lugar de visitar los puntos de venta. Mejora el proceso del cliente de la aplicación de pedidos en línea de restaurantes porque les permite ver sus pedidos anteriores, las fantásticas ofertas o los artículos de comida más vendidos con la ayuda de una aplicación de restaurantes en línea. Por lo tanto, una aplicación de pedidos en línea para restaurantes es todo lo que su cliente necesita para ahorrar tiempo y esfuerzo. Su aplicación para restaurantes ayudará a aumentar el alcance del restaurante a más personas y, por lo tanto, proporcionará una excelente oportunidad para aumentar sus ingresos.

¿Su restaurante necesita una aplicación?

Varios parámetros determinan si necesita un software para pedidos de restaurantes. Si está pensando en una aplicación para restaurantes, considere lo que puede ganar con la aplicación para pedidos de restaurantes. Ayudaría a facilitar el proceso de compra a sus clientes, también puede dar puntos de fidelidad a sus clientes, lo que hará que vuelvan, o puede proporcionar ofertas y cupones para que sigan viniendo. No sólo es esencial fijarse en lo que usted ganará con la aplicación, sino también en lo que ganarán sus clientes. Como parte del proceso, también puedes revisar lo que tus competidores están sirviendo con sus aplicaciones si no estás seguro del propósito de crear un software. Pero una vez que identifique los objetivos, será una excelente oportunidad para ampliar su negocio.

¿Cómo puedo crear una aplicación móvil para mi restaurante sin codificar?

Desarrollar una aplicación móvil se ha convertido en un proceso fácil hoy en día con la disponibilidad de software sin códigos. Algunos desarrolladores de aplicaciones sin código ofrecen herramientas gratuitas esenciales para el desarrollo de la aplicación sin código y ofrecen una aplicación rica en características a un precio superior. Por lo tanto, con la ayuda de estas herramientas, incluso si usted no tiene ninguna exposición a la codificación, se puede desarrollar una aplicación móvil sin codificación.

Para hacer las cosas fáciles, ir con constructores de aplicaciones sin código como AppMaster o cualquier otra herramienta de construcción para cumplir con sus objetivos. Supongamos que está construyendo una aplicación con la ayuda de AppMaster o cualquier otro constructor de aplicaciones. En ese caso, necesita una investigación adecuada para recopilar datos sobre los requisitos de las personas, el propósito y el plan. Después de la estructuración y la planificación, es necesario comprobar el presupuesto. Aquí debe decidir si quiere contratar a alguien o hacer el trabajo usted mismo. Después de eso, necesita seleccionar plantillas, personalizarlas y luego publicar su aplicación.

¿Cuánto cuesta construir una aplicación de restaurante sin código?





Es vital decidir si quiere desarrollar una aplicación usted mismo, contratar un equipo o asociarse con alguien. Para ello, debe tener en cuenta su presupuesto. Si sigue los métodos tradicionales para crear una aplicación, le costará unos 15 000 dólares. Pero si desarrolla su software con un constructor de aplicaciones sin código, como AppMaster, le costaría unos 250 dólares. Tienes que identificar la cantidad de inversión que necesitas para ampliar tu negocio y cumplir tu sueño. Un constructor de software puede ofrecer paquetes económicos en comparación con los métodos tradicionales de codificación.

Contrariamente a la creencia generalizada de que es un reto construir una aplicación, construir una aplicación para restaurantes sin código no es complicado. Con la ayuda de un constructor de aplicaciones sin código, puede lograr su sueño de tener su aplicación de restaurante.

10 pasos sobre cómo construir una aplicación de restaurante en línea con un constructor de aplicaciones sin código para su negocio:

1. Explore los desarrolladores de aplicaciones sin código en línea para construir la aplicación

Varias herramientas ayudan a desarrollar software de restaurante sin código para su restaurante, como AppMaster, Builder Studio, Glide, Twinr, Instappy, Andromo, Appmyysite, Bubble, etc. Los diferentes constructores de aplicaciones ofrecen diferentes plantillas para desarrollar la aplicación perfecta para la aplicación de pedidos en línea de su restaurante para mejorar la experiencia del cliente. Todo lo que necesitas hacer es explorar lo que estas aplicaciones constructoras están sirviendo y si están cumpliendo con sus expectativas. Es imperativo investigar estos constructores de aplicaciones antes de ejecutar la tarea, y conocer su propósito es aún más crítico.

2. Seleccione una aplicación sin código en línea para usted

Todos los constructores de software ofrecen diferentes diseños y planes como temas actualizados, opciones de personalización, múltiples opciones de pedido para los clientes, idoneidad para usuarios de iOS y Android, etc. Después de pasar por estas herramientas de desarrolladores de aplicaciones sin código, seleccione una que se adapte y se ajuste a las expectativas de su software de aplicación para restaurantes. Sería mejor ir a través de los planes de precios de estas herramientas de software y elegir el que es accesible para usted. También puede consultar otros parámetros, como las aplicaciones para restaurantes o las aplicaciones para pedidos de comida con opciones para mostrar imágenes de la comida o la opción de pedidos combinados, etc. Este paso le ayudaría a crear una aplicación para sus clientes.

3. Revise los diseños de las plantillas

Los desarrolladores ofrecen muchas plantillas para la app de pedidos online del restaurante sin códigos. El formato de la plantilla viene con estructuras personalizables. Las plantillas ya diseñadas en las plataformas de estos constructores de apps nos ayudan a no empezar desde cero. Pero si quieres crear la aplicación desde cero, también puedes hacerlo. Algunas aplicaciones te permiten convertir tu sitio en una app directamente.

4. Selecciona un diseño de plantilla

Es esencial porque afectará a la usabilidad y experiencia interactiva de los clientes. Su aplicación de construcción de restaurantes debe tener un aspecto perfecto y pulido. Selecciona la plantilla que creas que será atractiva e interactiva para tu público objetivo. La plantilla es muy importante. Debe ofrecer todas las opciones y ser innovadora y atractiva para atraer a los clientes. Las aplicaciones de diseño de plantillas proporcionan un gran alivio porque no hay que hacer cambios. Los diseños de plantillas han facilitado la creación del software.

Es sugerible utilizar plantillas para su facilidad. Estos diseños de aplicaciones de construcción suelen ser tan perfectos debido a los gráficos. Además, estas plantillas podrían facilitar el proceso de desarrollo y crear algo maravilloso y único.

5. Sube una hoja de cálculo

No es un paso crítico en el proceso. Si ya tienes contenido para tu aplicación, puedes subir la hoja de cálculo para convertirla en el software. Esta opción es ideal si ya tiene datos para construir su aplicación de restaurante o software de entrega. A veces nos gustaría elegir la posibilidad de crear una aplicación de construcción única para nosotros a nuestra manera en lugar de elegir de las plantillas ya hechas. Por lo tanto, subir la hoja de cálculo es una de las opciones si tienes contenido y quieres añadir innovación a tu aplicación de restaurante.

6. Personaliza tu app

Después de elegir la plantilla o subir una hoja de cálculo, puedes pasar a la etapa de personalización de tu app de pedidos de restaurante con la ayuda de constructores de apps experimentados. Puedes hacer cambios para hacerla más funcional y atractiva. Puedes añadir la marca de tu restaurante eligiendo varias fuentes, esquemas de color, etc. Una de las mejores características de la construcción de una aplicación sin código es la opción de arrastrar y soltar que le permite arrastrar y soltar los componentes que desea que sean visibles en su software para restaurantes. Por lo tanto, lo que está haciendo es simplemente seleccionar las estructuras que su aplicación de restaurante en línea requiere con la ayuda de los constructores de aplicaciones con experiencia.

7. Revise su trabajo hecho hasta ahora

Es crucial para recoger los errores o eliminar las características innecesarias y añadir las características que podría haber perdido durante la etapa anterior para facilitar la experiencia del cliente de usar la aplicación de pedidos en línea. Es básicamente como releer tu hoja de respuestas para encontrar errores y mejorar tu trabajo cambiando algunas cosas. No te pierdas este paso porque a veces cometes errores de ortografía o descubres dónde has colocado una característica que no pertenece allí o la combinación de colores que hemos elegido no es interesante, atractiva o estética. Hay que desarrollar una aplicación de restaurante online bonita y fácil de usar que ayude a mejorar la experiencia de los clientes. La app sin código te permitirá lograr estos objetivos.

8. Publica tu app

Una vez que hayas desarrollado una app para pedir comida en un constructor de apps sin código que muestre las características que deseas para tu aplicación online, tu diseño estará listo. Puedes publicar tu aplicación de restaurante con el apoyo de constructores de aplicaciones profesionales para que la gente pueda acceder a ella fácilmente. Es como la idea que has construido con tus propias manos y mente. Su creación y un recurso ayudará a expandir su negocio. También puedes hacer cambios que discutiremos en el siguiente paso.

9. Por favor, pruébala

Una vez que hayas terminado de publicar la app sin código, siempre es genial escuchar las críticas e inculcar las ideas que ofrecen los demás. Es un paso esencial porque podemos perdernos algo importante. Al fin y al cabo, no se nos pasó por la cabeza al estar ocupados desarrollando, pero otros podrían captarlo. Por lo tanto, es beneficioso buscar los consejos de la gente. Además, puedes comprobar el rendimiento de la aplicación y, si su alcance ha aumentado, es una señal de que tu viaje para crear tu aplicación es un éxito. No es sólo una forma de probarla. Puedes, por supuesto, comprobar el rendimiento de la app construida revisando los diferentes parámetros de éxito.

10. Sigue añadiendo/quitando funciones según el mundo cambiante

Todos somos conscientes del drástico efecto de la pandemia en el mundo. En situaciones como estas, es importante añadir o restar características de acuerdo con la necesidad del momento. Por ejemplo, los creadores de aplicaciones de pedidos en línea para restaurantes ofrecen opciones para contactar con el repartidor. Por lo tanto, sigue iterando tu idea para adaptarla al ritmo del mundo. Es un proceso sencillo porque tendrás tu desarrollador de aplicaciones sin código. También te gustaría mostrar tus adiciones al menú, las ofertas que ofreces a los clientes, publicar las buenas críticas que has recibido de tus clientes, etc.

Conclusión

Una app para restaurantes es lo que tu cliente necesita para ahorrar tiempo y esfuerzo. Su aplicación en línea ayudará a aumentar el alcance de los clientes, proporcionando así una excelente oportunidad para aumentar los ingresos. El uso de herramientas de construcción de software de pedidos sin código como AppMaster, etc., ayuda a desarrollar una aplicación sin código para el uso de restaurantes en línea.

El desarrollo de una aplicación puede traer amplios beneficios para el negocio. AppMaster ayuda a crear una sólida base de datos de servicios de restaurantes en línea y un catálogo de opciones disponibles. La ventaja más significativa de AppMaster es que no tiene que crear más de una aplicación; si es necesario, puede hacer cualquier número de aplicaciones sin código en un solo backend. Así que, desarrolle su aplicación y esté en la carrera.