Einführung

Die Entwicklung von Unternehmensanwendungen ist für Unternehmen, die sich einen Wettbewerbsvorteil verschaffen wollen, immer wichtiger geworden. Mit der steigenden Nachfrage nach Unternehmensanwendungen haben sich jedoch auch bestimmte Mythen und Missverständnisse herausgebildet. Diese Mythen können Unternehmen davon abhalten, moderne Entwicklungstechniken einzuführen und effiziente Entwicklungstools zu wählen. In diesem Artikel räumen wir mit einigen der häufigsten Mythen rund um die Entwicklung von Unternehmensanwendungen auf und erörtern, wie die AppMaster-Plattform effektive Lösungen für diese Bedenken bieten kann.

Mythos 1: Die Entwicklung von Unternehmensanwendungen dauert zu lange und ist übermäßig komplex

Einer der am weitesten verbreiteten Mythen über die Entwicklung von Unternehmensanwendungen ist, dass sie im Vergleich zu anderen Arten der Anwendungsentwicklung zu lange dauert und zu komplex ist. Dieser Irrglaube wird häufig durch Erfahrungen mit traditionellen Entwicklungsmethoden genährt, die in der Tat zeitaufwändig und kompliziert sein können, wenn es um die Entwicklung von Unternehmensanwendungen geht. Die Zeiten haben sich jedoch geändert, und moderne Entwicklungsansätze und -tools haben die Entwicklung von Unternehmensanwendungen schneller und unkomplizierter gemacht.

Low-Code- und No-Code-Plattformen wie AppMaster beispielsweise verkürzen die Entwicklungszeit erheblich, indem sie sich wiederholende Aufgaben automatisieren, die Wiederverwendung von Komponenten ermöglichen und visuelle Entwicklungsumgebungen bieten. Mit der Plattform AppMaster können Sie Backend-, Web- und mobile Anwendungen über eine visuelle und intuitive Schnittstelle entwerfen und entwickeln. Dies bedeutet, dass weniger Zeit für die Programmierung und das Debugging aufgewendet werden muss, während gleichzeitig das gleiche Maß an Funktionalität und Qualität erreicht wird, das Sie von einer traditionell entwickelten Anwendung erwarten würden.

Mythos 2: Bei der Verwendung von low-code und no-code wird die Codequalität geopfert.

Ein weiterer weit verbreiteter Mythos über die Entwicklung von Unternehmensanwendungen ist, dass low-code und No-Code-Tools die Codequalität zugunsten einer schnellen Entwicklung opfern. Kritiker argumentieren, dass Anwendungen, die mit diesen Tools entwickelt werden, weniger effizient und fehleranfälliger sind als solche, die mit traditionellen, codezentrierten Methoden erstellt werden. Die Realität ist, dass die Codequalität von der verwendeten Entwicklungsplattform abhängt.

Eine gut konzipierte low-code oder no-code Plattform wie AppMaster generiert hochwertigen, effizienten und kompatiblen Code, der den Industriestandards entspricht. AppMaster verwendet moderne Technologien und Frameworks wie Go (golang) für Backend-Anwendungen, Vue3 für Webanwendungen und Kotlin mit Jetpack Compose oder SwiftUI für mobile Anwendungen. Dadurch wird sichergestellt, dass der generierte Code die notwendigen Leistungs- und Qualitätsanforderungen erfüllt. Außerdem eliminiert AppMaster technische Schulden, indem es Anwendungen von Grund auf neu generiert, wenn Anforderungen geändert werden. Dieser Ansatz ermöglicht kontinuierliche Verbesserungen, ohne dass man sich um Legacy-Code-Probleme kümmern muss, was letztendlich zu einer besseren Codequalität führt.

Außerdem können Sie mit dem Enterprise-Abonnement der Plattform AppMaster den vom System generierten Quellcode abrufen, was Ihnen einen Einblick in die Codequalität verschafft und Ihnen die Freiheit gibt, Anwendungen in Ihrer eigenen Infrastruktur einzusetzen.

Mythos 3: Enterprise-Apps sind nicht auf Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung ausgerichtet

Es ist ein weit verbreiteter Irrglaube, dass Unternehmensanwendungen klobig und schwer zu bedienen sind und dass es ihnen an Benutzerfreundlichkeit und Benutzererfahrung (UX) mangelt. Während einige Unternehmensanwendungen in der Vergangenheit ein weniger ansprechendes Design aufwiesen, wird bei der Entwicklung moderner Anwendungen die Bedeutung der Erstellung benutzerorientierter Software betont, die sowohl funktional als auch ästhetisch ansprechend ist.

Die digitale Umgebung von heute verlangt nach Unternehmensanwendungen, die leicht zu erlernen und intuitiv zu bedienen sind und eine nahtlose Interaktion ermöglichen. Darüber hinaus achten Unternehmen verstärkt auf die Zufriedenheit ihrer Mitarbeiter und stellen sicher, dass ihre Tools der Qualität und dem UI/UX von beliebten Verbraucheranwendungen entsprechen.

Plattformen wie AppMaster ermöglichen es Entwicklern, auf einfache Weise sowohl Web- als auch mobile Unternehmensanwendungen zu erstellen, wobei der Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und UX liegt. Ihr visueller Designer ermöglicht es Entwicklern, Komponenten und Elemente auf drag and drop zu platzieren und so den Designprozess zu beschleunigen. Darüber hinaus ermöglicht der in die Plattform integrierte Geschäftsprozessdesigner die Erstellung von Geschäftslogiken, die die Benutzer durch ihre Aufgaben führen und die Interaktionen straffer und effizienter gestalten.

Um eine exzellente Benutzerfreundlichkeit und UX in Unternehmensanwendungen zu gewährleisten, ist es für Entwicklungsteams unerlässlich,:

Frühzeitige Einbeziehung von Benutzern und Interessengruppen in den Designprozess

Durchführung von Usability-Tests zur Ermittlung von Engpässen und verbesserungswürdigen Bereichen

Iteration des Designs auf der Grundlage von Benutzerfeedback und Analysen

eine leistungsstarke Plattform für die App-Entwicklung wählen, die bei ihren Funktionen den Schwerpunkt auf Benutzerfreundlichkeit und UX legt

Try AppMaster no-code today! Platform can build any web, mobile or backend application 10x faster and 3x cheaper Start Free

Mythos 4: Unternehmen müssen sich zwischen Web- und Mobilentwicklung entscheiden

Ein weiterer Mythos besagt, dass sich Unternehmen zwischen der Entwicklung von Webanwendungen und nativen mobilen Anwendungen für ihre geschäftlichen Anforderungen entscheiden müssen. Dies ist jedoch ein veralteter Ansatz, da moderne App-Entwicklungsplattformen die gleichzeitige Erstellung von Web- und mobilen Anwendungen mit derselben Codebasis ermöglichen.

Die gleichzeitige Entwicklung von Web- und mobilen Anwendungen hat zahlreiche Vorteile:

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit auf allen Geräten

Konsistentes Branding und eine einheitliche Benutzeroberfläche

Wichtige Funktionen sind auf allen Plattformen verfügbar

Geringere Kosten und kürzere Markteinführungszeit

Mit einer Plattform wie AppMaster können Entwickler Web- und mobile Anwendungen in derselben Umgebung mit einer einzigen Codebasis erstellen, was den Entwicklungsprozess erheblich vereinfacht und die Markteinführung beschleunigt. Die Plattform generiert außerdem effizienten, mit Industriestandards kompatiblen Code, der ein konsistentes und flüssiges Erlebnis über verschiedene Geräte und Plattformen hinweg gewährleistet.

Unternehmen müssen sich nicht mehr zwischen Web- und Mobilentwicklung entscheiden, sondern Plattformen nutzen, die ihnen die nahtlose Bereitstellung plattformübergreifender Anwendungen ermöglichen. Dieser moderne Ansatz für die Entwicklung von Unternehmensanwendungen bietet mehr Flexibilität, Effizienz und Anpassungsfähigkeit in einer dynamischen Geschäftsumgebung.

Mythos 5: Unternehmensanwendungen sind nicht sicher

Sicherheit ist für jedes Unternehmen ein wichtiges Thema, insbesondere wenn es um Unternehmensanwendungen geht, die mit sensiblen Daten und kritischen Geschäftsprozessen zu tun haben. Der Mythos, dass Unternehmensanwendungen von Natur aus unsicher sind, rührt von vergangenen Vorfällen her, bei denen es um Datenschutzverletzungen, Hacks und Sicherheitslücken in schlecht entwickelter Software ging.

Mit den richtigen Entwicklungspraktiken, Technologien und einer leistungsstarken App-Entwicklungsplattform können Unternehmensanwendungen jedoch sicher gemacht werden, um den Datenschutz und die Einhaltung von Branchenvorschriften zu gewährleisten. Moderne App-Entwicklungsplattformen wie AppMaster legen großen Wert auf die Anwendungssicherheit und bieten unter anderem folgende Funktionen:

Sichere Codegenerierung mit Best-Practice-Codierungsstandards

Automatisierte Tests zur Ermittlung und Behebung von Schwachstellen

Regelmäßige Sicherheitsupdates und -patches

Integrierte rollenbasierte Zugriffskontrolle

Fähigkeit, mit den bestehenden Sicherheitsprotokollen Ihres Unternehmens zu arbeiten

Durch die Einhaltung von Best Practices während des gesamten Lebenszyklus der Anwendungsentwicklung können Unternehmen Sicherheitsrisiken minimieren und ihre digitalen Ressourcen schützen. Die Gewährleistung der Sicherheit von Unternehmensanwendungen sollte immer oberste Priorität haben, und die Entlarvung des Mythos, dass sie nicht sicher sein können, ist der erste Schritt zur Annahme eines proaktiven und methodischen Ansatzes für die Sicherheit von Unternehmensanwendungen.

Ein großes Problem für Unternehmen bei der Anwendungsentwicklung sind die Kosten und der Zeitaufwand für die Wartung und Aktualisierung ihrer Anwendungen. Es stimmt zwar, dass einige Entwicklungsprozesse zu teuren und zeitaufwändigen Updates führen können, aber das ist nicht immer der Fall.

Im traditionellen Entwicklungsprozess kann die Wartung und Aktualisierung der Anwendung einen hohen Arbeitsaufwand erfordern, insbesondere wenn die Anwendung nicht so konzipiert ist, dass sie leicht erweiterbar oder skalierbar ist. Aber mit modernen no-code Plattformen wie AppMaster werden Wartung und Updates zu einer viel leichter zu bewältigenden Aufgabe.

AppMaster ermöglicht es Ihnen, Anwendungen von Grund auf neu zu erstellen, wenn die Anforderungen geändert werden, wodurch technische Schulden effektiv beseitigt werden. Dies trägt nicht nur zu einer schnelleren Entwicklung bei, sondern stellt auch sicher, dass Ihre Anwendungen mit den neuesten Aktualisierungen und Änderungen auf dem neuesten Stand bleiben. Durch die visuelle Gestaltung Ihrer Datenmodelle, Geschäftslogik und UI-Komponenten können Sie Ihre Unternehmensanwendungen innerhalb von Minuten aktualisieren, erweitern oder ändern.

Darüber hinaus generiert die Plattform AppMaster Anwendungen mit Standardtechnologien wie Go, Vue3 und JS/TS, was bedeutet, dass der Code einfach zu warten, zu beheben und zu aktualisieren ist. Regelmäßige Anwendungsaktualisierungen sind weniger zeit- und kostenaufwändig, was sich in einem effizienteren und kostengünstigeren System für die Wartung von Unternehmensanwendungen niederschlägt.

Fazit

Die Welt der Entwicklung von Unternehmensanwendungen ist voller Missverständnisse und Mythen, die Unternehmen oft daran hindern, das volle Potenzial moderner Entwicklungspraktiken auszuschöpfen. Indem wir diese Mythen entlarven, können wir die Wahrheit aufdecken und verstehen, wie innovative Lösungen wie die Plattform AppMaster no-code die Entwicklung von Unternehmensanwendungen fördern können.

Von der Reduzierung der Entwicklungszeit und -komplexität bis hin zur Sicherstellung einer qualitativ hochwertigen Codegenerierung haben moderne no-code Plattformen wie AppMaster den Weg für eine neue Ära der Entwicklung von Unternehmensanwendungen geebnet, die auf Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Effizienz ausgerichtet ist. Wenn Unternehmen diese Lösungen annehmen und sich von überholten Vorstellungen lösen, können sie innovative, skalierbare und zukunftssichere Anwendungen zu einem Bruchteil der herkömmlichen Entwicklungszeit und -kosten entwickeln.