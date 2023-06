Einführung in die schnelle Anwendungsentwicklung

Rapid Application Development (RAD) ist eine agile Softwareentwicklungsmethodik, die darauf abzielt, Anwendungen schnell und effizient bereitzustellen. Der Ansatz betont die Bedeutung von iterativer Entwicklung, minimaler Codierung, visuellem Design und kontinuierlichem Benutzerfeedback. RAD ermöglicht ständige Änderungen während des Entwicklungsprozesses und passt sich so den sich verändernden Anforderungen und Geschäftsbedürfnissen an.

Mit dem Aufkommen von Low-Code- und No-Code-Plattformen wie AppMaster.io hat RAD als praktikable Option für die zeitnahe und kostengünstige Entwicklung moderner Anwendungen erheblich an Bedeutung gewonnen. Um RAD erfolgreich zu implementieren, ist es wichtig, eine Reihe von Designprinzipien zu befolgen, die den Entwicklungsprozess leiten können. Diese Prinzipien stellen sicher, dass die entstehenden Anwendungen effizient, zuverlässig und skalierbar sind, was zu einem geringeren Wartungs- und Aktualisierungsaufwand beiträgt. In diesem Artikel werden wir drei wichtige Designprinzipien für die schnelle Anwendungsentwicklung untersuchen: Modularität, Wiederverwendbarkeit und ein Low-Code- bzw.no-code -Ansatz.

Entwurfsprinzip 1: Modularität

Unter Modularität versteht man die Aufteilung einer Anwendung in kleinere, in sich geschlossene Komponenten (Module), die unabhängig voneinander entwickelt, getestet und gewartet werden können. Jedes Modul sollte für eine bestimmte Funktionalität verantwortlich sein und lose mit anderen Modulen gekoppelt sein, was einfachere Aktualisierungen und eine geringere Abhängigkeit zwischen den Komponenten ermöglicht. Zu den Vorteilen der Modularität im RAD gehören:

Höhere Entwicklungsgeschwindigkeit : Durch die Aufteilung der Anwendung in kleinere Komponenten können sich die Entwickler auf einzelne Module konzentrieren und gleichzeitig arbeiten, wodurch der Entwicklungsprozess beschleunigt wird.

: Durch die Aufteilung der Anwendung in kleinere Komponenten können sich die Entwickler auf einzelne Module konzentrieren und gleichzeitig arbeiten, wodurch der Entwicklungsprozess beschleunigt wird. Leichtere Wartung : Eine modulare Anwendung ist aufgrund der Trennung der Bereiche einfacher zu verwalten und zu warten. Entwickler können bestimmte Module aktualisieren oder reparieren, ohne dass die gesamte Anwendung beeinträchtigt wird.

: Eine modulare Anwendung ist aufgrund der Trennung der Bereiche einfacher zu verwalten und zu warten. Entwickler können bestimmte Module aktualisieren oder reparieren, ohne dass die gesamte Anwendung beeinträchtigt wird. Verbesserte Codequalität : Die Module können unabhängig voneinander getestet und validiert werden, was eine bessere Codequalität gewährleistet und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringert.

: Die Module können unabhängig voneinander getestet und validiert werden, was eine bessere Codequalität gewährleistet und die Wahrscheinlichkeit von Fehlern verringert. Bessere Skalierbarkeit: Modularität ermöglicht eine einfachere Skalierung einer Anwendung, da neue Module hinzugefügt oder bestehende unabhängig voneinander geändert werden können, ohne das gesamte System zu beeinträchtigen.

Um Modularität in RAD zu implementieren, verwenden Sie Frameworks oder Plattformen, die komponentenbasierte Entwicklung unterstützen, wie AppMaster.io, das einen visuellen Ansatz zur Erstellung modularer Anwendungen mit minimalem Code bietet.

Entwurfsprinzip 2: Wiederverwendbarkeit

Wiederverwendbarkeit ist ein weiteres wesentliches Designprinzip im RAD, das die Entwicklung von Anwendungskomponenten oder Code beinhaltet, die über mehrere Projekte hinweg oder innerhalb desselben Projekts wiederverwendet werden können. Die Wiederverwendung von Code, Komponenten und Vorlagen spart nicht nur Entwicklungszeit, sondern reduziert auch Fehler und gewährleistet die Konsistenz von Anwendungen. Wiederverwendbarkeit in RAD kann erreicht werden durch:

Komponentenbibliotheken: Erstellen Sie Bibliotheken oder Repositories mit vorgefertigten, wiederverwendbaren Komponenten, die leicht in Anwendungen integriert werden können. Diese Komponenten können auf bestimmte Anwendungsfälle zugeschnitten werden, so dass nicht jedes Mal eine individuelle Lösung von Grund auf erstellt werden muss. Code-Vorlagen: Verwenden Sie Codevorlagen für allgemeine Funktionen oder Logik und nehmen Sie alle notwendigen Änderungen vor, um sie an die Anforderungen des aktuellen Projekts anzupassen. Codevorlagen bieten einen Ausgangspunkt für Entwickler und fördern so die Konsistenz und die Rationalisierung von Entwicklungsprozessen. APIs und Microservices: Nutzen Sie vorhandene APIs und Microservices, um gemeinsame Aufgaben auszuführen und auf externe Ressourcen zuzugreifen, um den Bedarf an redundantem Code zu verringern und die Integration mit anderen Systemen zu erleichtern.

Bei der Verwendung von RAD-Plattformen wie AppMaster.io ist die Wiederverwendbarkeit ein fester Bestandteil des Entwicklungsprozesses. Die Plattform bietet eine umfangreiche Bibliothek mit vorgefertigten Komponenten und Vorlagen, die es den Benutzern ermöglicht, Anwendungen schnell und effizient zu erstellen und gleichzeitig die Duplizierung von Code zu minimieren. Durch Modularität und Wiederverwendbarkeit wird die schnelle Anwendungsentwicklung rationalisiert und verwaltbar. Diese Designprinzipien tragen zur Gesamteffizienz des Entwicklungsprozesses bei und führen zu skalierbaren, zuverlässigen Anwendungen, die sich an die sich wandelnden Geschäftsanforderungen anpassen lassen.

Gestaltungsgrundsatz 3: Low-Code/No-Code -Ansatz

Die Einführung der Plattformen low-code und no-code hat die Art und Weise, wie Anwendungen erstellt werden, revolutioniert und ermöglicht es sowohl erfahrenen Entwicklern als auch Nicht-Entwicklern, hochfunktionale Anwendungen mit Leichtigkeit zu erstellen. Der Low-Code/no-code Ansatz beinhaltet visuelle Entwicklungswerkzeuge und vorgefertigte Komponenten, die den Bedarf an traditioneller Programmierung eliminieren oder minimieren, was zu einer beschleunigten Anwendungsentwicklung führt. Low-Code- bzw.no-code -Plattformen bieten die folgenden Vorteile für eine schnelle Anwendungsentwicklung:

Geschwindigkeit und Agilität

Die Verwendung von vorgefertigten Komponenten und Drag-and-Drop-Funktionen reduziert den Zeitaufwand für das Schreiben von Code erheblich und ermöglicht eine schnellere Anwendungsentwicklung. Dies bedeutet auch, dass Anwendungen schnell aktualisiert werden können, um auf veränderte Anforderungen und Benutzerfeedback zu reagieren.

Demokratisierung der Anwendungsentwicklung

Low-code und no-code Plattformen ermöglichen es Nicht-Entwicklern, wie z. B. Geschäftsanalysten und Fachexperten, Anwendungen zu erstellen, ohne auf ein spezielles Entwicklungsteam angewiesen zu sein. Dies kann zu einer vielseitigeren Anwendung führen, die den Anforderungen verschiedener Interessengruppen gerecht wird.

Rationalisierte Entwicklung

Durch die Abstrahierung der Komplexität der herkömmlichen Programmierung erleichtern Low-Code- bzw.no-code -Plattformen die Entwicklung von Anwendungen, ohne dass man sich um komplizierte Codesyntaxen kümmern muss, so dass sich die Entwickler auf die Funktionalität und das Benutzererlebnis konzentrieren können.

Verbesserte Zusammenarbeit

Low-Code-Plattformen (no-code) fördern die Zusammenarbeit zwischen Entwicklern und Nicht-Entwicklern, indem sie ein gemeinsames Verständnis für die Anforderungen und Ziele der Anwendung schaffen. Eine bessere Kommunikation zwischen den Teammitgliedern kann zu einer höheren Qualität der Anwendungen und weniger Missverständnissen führen.

Plattformen wie AppMaster.io verfolgen einen No-Code-Ansatz und bieten den Nutzern eine intuitive Oberfläche, die eine schnelle Anwendungsentwicklung für Backend-, Web- und mobile Anwendungen ermöglicht. Durch die Nutzung solcher leistungsstarken Plattformen können Entwickler das Low-Code- undno-code Designprinzip nutzen, um ihre Anwendungsentwicklungsprojekte zu beschleunigen.

Entwurfsprinzip 4: Skalierbarkeit und Leistung

Für moderne Entwicklungsprojekte ist es von entscheidender Bedeutung, dass die Anwendungen mit einem erhöhten Benutzeraufkommen und Daten effizient umgehen können. Durch die Einbeziehung von Skalierbarkeit und Leistung in den Entwurfsprozess kann die Notwendigkeit eines umfangreichen Refactorings oder einer Neuentwicklung vermieden werden, wenn die Anwendung wächst und sich an veränderte Anforderungen anpasst. Zu den wichtigsten Aspekten eines skalierbaren und leistungsfähigen Anwendungsdesigns gehören:

Zustandslose Architektur: Der Entwurf von Anwendungen mit zustandslosen Komponenten vereinfacht die Skalierung, da diese Komponenten mit minimalen Auswirkungen auf das Gesamtsystem hinzugefügt oder entfernt werden können. Zustandslose Komponenten verbessern auch die Leistung, indem sie die Abhängigkeiten minimieren und die Anzahl der Engpässe verringern. Microservices: Die Aufteilung von Anwendungen in kleinere, unabhängige Dienste, die separat entwickelt und bereitgestellt werden können, ermöglicht eine einfache Skalierung. Diese Microservices-Architektur ermöglicht auch eine bessere Leistung, da sie eine bessere Ressourcenverwaltung und eine detailliertere Fehlerisolierung ermöglicht. Optimierung der Datenbank: Die Wahl des geeigneten Datenbanksystems und des Schemadesigns hat erheblichen Einfluss auf die Leistung und Skalierbarkeit der Anwendung. Die Optimierung von Datenbankabfragen und Indizes, die Implementierung von Caching und die Anwendung von Techniken wie Sharding oder Partitionierung können die Gesamteffizienz der Anwendung weiter verbessern. Lastausgleich: Die gleichmäßige Verteilung des eingehenden Datenverkehrs auf mehrere Anwendungsinstanzen kann dazu beitragen, die Reaktionsfähigkeit der Anwendung auch bei hoher Benutzerlast zu erhalten. Lastausgleichsstrategien können die allgemeine Skalierbarkeit und Leistung der Anwendung erheblich verbessern.

Plattformen wie AppMaster.io, die Anwendungen mit einer zustandslosen Backend-Architektur generieren, Microservices unterstützen und mit PostgreSQL-kompatiblen Datenbanken als Primärdatenbank arbeiten, bieten einen hervorragenden Ausgangspunkt für die Erstellung skalierbarer und leistungsfähiger Anwendungen.

Entwurfsprinzip 5: Visuelles Design

Das visuelle Design spielt bei der schnellen Anwendungsentwicklung eine entscheidende Rolle, da es sich direkt auf die Benutzererfahrung und die Zeit auswirkt, die für die Erstellung einer visuell ansprechenden und funktionalen Anwendung aufgewendet wird. Im Kontext von RAD können visuelle Designtools den Prozess der Entwicklung von Anwendungsoberflächen erheblich rationalisieren und so zu kürzeren Entwicklungszeiten und einer besseren Gesamtbenutzbarkeit beitragen. Zu den Merkmalen effektiver visueller Design-Tools für die schnelle Anwendungsentwicklung gehören:

Drag-and-Drop-Schnittstelle: Durch die Vereinfachung des Prozesses der Gestaltung von Benutzeroberflächenelementen können Entwickler mit Hilfe von drag-and-drop die Benutzeroberfläche ihrer Anwendung ohne umfassende Kenntnisse der Front-End-Programmierung schnell erstellen und überarbeiten.

Durch die Vereinfachung des Prozesses der Gestaltung von Benutzeroberflächenelementen können Entwickler mit Hilfe von die Benutzeroberfläche ihrer Anwendung ohne umfassende Kenntnisse der Front-End-Programmierung schnell erstellen und überarbeiten. Vorgefertigte UI-Komponenten: Wiederverwendbare UI-Komponenten, die modernen Designprinzipien entsprechen, können schnell kombiniert und angepasst werden, wodurch sich der Zeitaufwand für die Gestaltung von Oberflächen von Grund auf verringert.

Wiederverwendbare UI-Komponenten, die modernen Designprinzipien entsprechen, können schnell kombiniert und angepasst werden, wodurch sich der Zeitaufwand für die Gestaltung von Oberflächen von Grund auf verringert. Reaktionsfähiges Design: Die automatische Optimierung von Anwendungen für unterschiedliche Bildschirmgrößen und Geräte sorgt für ein konsistentes Benutzererlebnis auf verschiedenen Plattformen und erleichtert es den Entwicklern, die Vielfalt der von den Endbenutzern verwendeten Geräte zu berücksichtigen.

Die automatische Optimierung von Anwendungen für unterschiedliche Bildschirmgrößen und Geräte sorgt für ein konsistentes Benutzererlebnis auf verschiedenen Plattformen und erleichtert es den Entwicklern, die Vielfalt der von den Endbenutzern verwendeten Geräte zu berücksichtigen. Feedback in Echtzeit: Visuelle Design-Tools, die sofortiges Feedback zu UI-Änderungen liefern, helfen Entwicklern, das Erscheinungsbild und die Funktionalität ihrer Anwendung schnell zu verfeinern, was eine schnellere Entwicklung und Iteration ermöglicht.

No-code Plattformen wie AppMaster.io bieten visuelle Designfunktionen, einschließlich drag-and-drop UI-Builder und vorgefertigte Komponenten, die eine schnelle Anwendungsentwicklung ermöglichen. Durch den Einsatz dieser visuellen Design-Tools können Entwickler Anwendungen erstellen, die sowohl ästhetisch ansprechend als auch hochfunktional sind.

Gestaltungsprinzip 6: Kollaborative Entwicklung

Die kollaborative Entwicklung ist ein wesentlicher Grundsatz bei der schnellen Anwendungsentwicklung, da Entwickler, Designer, Qualitätssicherungsexperten, Projektmanager und Geschäftsanalysten gemeinsam an einem Projekt arbeiten. Dieser Ansatz sorgt für einen effizienteren und produktiveren Entwicklungsprozess, indem er unterschiedliche Perspektiven und Fachkenntnisse einbringt, Anforderungen validiert und das Verständnis des Teams für Ziele und Benutzeranforderungen vertieft. Die kollaborative Entwicklung kann helfen:

Rationalisierung der Kommunikation: Gemeinsame Projektressourcen und offene Kommunikationskanäle helfen, Missverständnisse und Wissenslücken zwischen den Teammitgliedern zu vermeiden, was zu einem reibungsloseren Entwicklungsprozess führt. Bessere Entscheidungsfindung: Die Einbeziehung verschiedener Meinungen und Perspektiven ermöglicht eine bessere Entscheidungsfindung und minimiert das Risiko von Problemen bei der Benutzerfreundlichkeit oder Funktionalität der endgültigen Anwendung. Verkürzung der Entwicklungszeit: Die Zusammenarbeit zwischen den Beteiligten vereinfacht die Übergabe von Aufgaben und trägt dazu bei, Probleme schnell zu erkennen und zu lösen, was letztlich die gesamte Entwicklungszeit verkürzt. Höhere Produktqualität: Die konsequente Zusammenarbeit während des gesamten Entwicklungsprozesses trägt dazu bei, dass die Anwendung qualitativ hochwertig ist, den Projektanforderungen entspricht und benutzerfreundlich ist.

Tools für die Zusammenarbeit in Echtzeit sind für RAD besonders wichtig, da sie alle Beteiligten auf dem Laufenden halten und eine schnelle Entscheidungsfindung sowie iterative Projektanpassungen ermöglichen. Diese Tools können Versionskontrollsysteme, Aufgabenverwaltungssoftware, Kommunikationsplattformen und gemeinsame Designumgebungen umfassen.

Gestaltungsgrundsatz 7: Kontinuierliche Integration und Bereitstellung

Kontinuierliche Integration und Bereitstellung (Continuous Integration and Deployment, CI/CD) sind wichtige Praktiken in der schnellen Anwendungsentwicklung, da sie es Softwareentwicklungsteams ermöglichen, Änderungen kontinuierlich zu integrieren, zu testen und Anwendungen ohne Reibungsverluste bereitzustellen. Durch die Automatisierung eines Großteils des Integrations- und Bereitstellungsprozesses trägt CI/CD dazu bei, den manuellen Aufwand, menschliche Fehler und Entwicklungsverzögerungen zu reduzieren.

Bei derkontinuierlichen Integration (Continuous Integration, CI) werden Codeänderungen regelmäßig in einem zentralen Repository zusammengeführt und anschließend automatisch getestet. CI ermöglicht es Entwicklern, Konflikte frühzeitig zu erkennen und zu lösen, potenzielle Probleme aufzudecken und lange Integrationsphasen zu vermeiden.

Beim Continuous Deployment (CD) hingegen wird jede validierte Änderung automatisch in der Produktion veröffentlicht. Der repetitive Charakter von CD gewährleistet aktuelle und fehlerfreie Anwendungen, minimiert Ausfallzeiten und beschleunigt die Bereitstellung neuer Funktionen. Einige Vorteile der Implementierung von CI/CD in der schnellen Anwendungsentwicklung sind:

Erhöhte Veröffentlichungsfrequenz, so dass Unternehmen schneller auf Marktveränderungen reagieren können.

Stärkere Betonung von Tests und Automatisierung, um die Stabilität und Leistung von Anwendungen zu gewährleisten.

Frühzeitige Identifizierung und Behebung von Fehlern, wodurch der Zeit- und Ressourcenaufwand für die Fehlersuche verringert wird.

Verbesserte Zusammenarbeit und Abstimmung zwischen Entwicklungs-, QA- und Betriebsteams.

Implementierung von Designprinzipien mit AppMaster.io

AppMaster.io, eine leistungsstarke Plattform ( no-code), kann eine wichtige Rolle bei der Umsetzung von Designprinzipien für eine schnelle Anwendungsentwicklung spielen. Diese Plattform ermöglicht eine nahtlose Entwicklung von Backend-, Web- und mobilen Anwendungen durch benutzerfreundliche Schnittstellen und integrierte Designprinzipien, die mit RAD-Methoden übereinstimmen. Einige Möglichkeiten, wie AppMaster.io die Umsetzung von Prinzipien der schnellen Anwendungsentwicklung unterstützt, sind:

Visuelle Design-Tools: AppMaster .io bietet drag-and-drop Schnittstellen, mit denen Benutzer intuitiv ansprechende Benutzeroberflächen für Web- und Mobilanwendungen erstellen können, ohne über umfangreiche Kenntnisse in der Front-End-Entwicklung zu verfügen. Dies ermöglicht es sowohl Entwicklern als auch Nicht-Entwicklern, schnell mit Anwendungsdesigns zu experimentieren und zu iterieren.

.io bietet Schnittstellen, mit denen Benutzer intuitiv ansprechende Benutzeroberflächen für Web- und Mobilanwendungen erstellen können, ohne über umfangreiche Kenntnisse in der Front-End-Entwicklung zu verfügen. Dies ermöglicht es sowohl Entwicklern als auch Nicht-Entwicklern, schnell mit Anwendungsdesigns zu experimentieren und zu iterieren. Niedriger Code/ no-code Ansatz: Die Plattform ermöglicht es Anwendern, Anwendungen zu erstellen, ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zu benötigen. Mit eingebauten Komponenten und Automatisierung beschleunigt AppMaster .io die Anwendungsentwicklung und den Testprozess.

Die Plattform ermöglicht es Anwendern, Anwendungen zu erstellen, ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse zu benötigen. Mit eingebauten Komponenten und Automatisierung beschleunigt .io die Anwendungsentwicklung und den Testprozess. Modularität und Wiederverwendbarkeit: AppMaster .io fördert das modulare Anwendungsdesign und ermöglicht es den Benutzern, ihre Projekte in kleinere, eigenständige Komponenten zu zerlegen, die unabhängig voneinander verwaltet, gewartet und sogar in anderen Projekten wiederverwendet werden können, was Zeit spart und die Komplexität reduziert.

.io fördert das modulare Anwendungsdesign und ermöglicht es den Benutzern, ihre Projekte in kleinere, eigenständige Komponenten zu zerlegen, die unabhängig voneinander verwaltet, gewartet und sogar in anderen Projekten wiederverwendet werden können, was Zeit spart und die Komplexität reduziert. Kollaborative Entwicklungsumgebung: Mit seiner gemeinsamen Designumgebung und den integrierten Kommunikationswerkzeugen fördert AppMaster .io die effektive Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern. Unterschiedliche Interessengruppen können zusammenarbeiten, um qualitativ hochwertige Anwendungen schneller zu entwerfen, zu entwickeln und bereitzustellen.

Mit seiner gemeinsamen Designumgebung und den integrierten Kommunikationswerkzeugen fördert .io die effektive Zusammenarbeit zwischen den Teammitgliedern. Unterschiedliche Interessengruppen können zusammenarbeiten, um qualitativ hochwertige Anwendungen schneller zu entwerfen, zu entwickeln und bereitzustellen. Skalierbarkeit und Leistung: Die auf AppMaster .io erstellten Anwendungen sind auf Skalierbarkeit und effizientes Ressourcenmanagement ausgelegt. Durch die Erstellung von Backend-Anwendungen mit Go (golang) gewährleistet die Plattform eine beeindruckende Leistung und die Fähigkeit, hohe Lasten bei wachsenden Anwendungen zu bewältigen.

Die auf .io erstellten Anwendungen sind auf Skalierbarkeit und effizientes Ressourcenmanagement ausgelegt. Durch die Erstellung von Backend-Anwendungen mit Go (golang) gewährleistet die Plattform eine beeindruckende Leistung und die Fähigkeit, hohe Lasten bei wachsenden Anwendungen zu bewältigen. Unterstützung für kontinuierliche Integration und Bereitstellung: AppMaster .io fördert die kontinuierliche Integration, indem Anwendungen bei jeder Änderung von Grund auf neu generiert werden. Die Plattform unterstützt auch die automatisierte Bereitstellung, so dass Benutzer Updates ohne Verzögerungen einführen können.

AppMasterDie leistungsstarken Funktionen von .io und die Einhaltung von Designprinzipien für eine schnelle Anwendungsentwicklung machen es zu einer ausgezeichneten Wahl für erfahrene Entwickler und nicht-technische Benutzer gleichermaßen. Durch die Nutzung von AppMaster.io können Unternehmen, Startups und einzelne Entwickler ihre Entwicklungsprozesse erfolgreich rationalisieren, schneller auf Marktanforderungen reagieren und hochwertige, skalierbare und effiziente Anwendungen erstellen.

Schlussfolgerung

Rapid Application Development (RAD) ist zu einem wesentlichen Ansatz für Unternehmen geworden, die Anwendungen schnell und effizient entwickeln wollen. Die Einbeziehung von Designprinzipien wie Modularität, Wiederverwendbarkeit, Low-Code- undno-code -Ansatz, Skalierbarkeit, visuelles Design, kollaborative Entwicklung sowie kontinuierliche Integration und Bereitstellung erhöht die Wahrscheinlichkeit, erfolgreich hochwertige Anwendungen zu erstellen, die den Anforderungen einer sich ständig weiterentwickelnden digitalen Landschaft gerecht werden.

Der Einsatz der richtigen Tools, wie AppMaster.io, ist entscheidend für die Unterstützung dieser Designprinzipien und die schnelle Entwicklung von Backend- und Frontend-Lösungen. Mit der no-code Plattform von AppMaster.io können Sie Web-, Mobil- und Backend-Anwendungen erstellen, die effizient, skalierbar und einfach zu warten sind, wodurch sich der Zeit- und Arbeitsaufwand für die Anwendungsentwicklung insgesamt verringert. Durch die Umsetzung der Design-Prinzipien für RAD und die Nutzung von Plattformen wie AppMaster.io können Sie Ihre Anwendungsideen schnell in die Tat umsetzen, sodass Ihr Unternehmen der Konkurrenz immer einen Schritt voraus ist und sich an die sich ständig verändernde Technologielandschaft anpassen kann.