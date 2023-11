Vereinfachte Bereitstellung mobiler Apps mit No-Code-Tools

Bei der Bereitstellung mobiler Apps geht es darum, eine Anwendung in App-Stores zu starten und sie einem breiteren Publikum zugänglich zu machen. Traditionell ist dieser Prozess anspruchsvoll und zeitaufwändig und umfasst das Codieren, Testen und Verteilen der App an Vertriebskanäle. In den letzten Jahren haben No-Code- Tools die Herangehensweise von Unternehmen und Entwicklern an diesen Prozess verändert.

No-code Plattformen ermöglichen es Benutzern, auch solchen mit minimalem technischem Fachwissen, komplexe mobile Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen, ohne eine einzige Codezeile schreiben zu müssen. No-code Tools minimieren den Lernaufwand und vereinfachen den App-Entwicklungsprozess durch die Nutzung visueller drag-and-drop Schnittstellen, vorgefertigter Vorlagen und umfassender Komponentenbibliotheken. Diese Plattformen rationalisieren den Bereitstellungsprozess und ermöglichen es Unternehmen, mobile Anwendungen schneller und effizienter zu erstellen und zu starten.

Warum sollten Sie sich für No-Code Plattformen für die Entwicklung mobiler Apps entscheiden?

Da Unternehmen bestrebt sind, einen Wettbewerbsvorteil zu wahren und die Erwartungen der Benutzer zu erfüllen, ist die Nachfrage nach einer schnelleren und kostengünstigeren Entwicklung mobiler Apps sprunghaft gestiegen. Zu diesem Zweck erfreuen sich No-code Plattformen immer größerer Beliebtheit, da sie gegenüber herkömmlichen Entwicklungsmethoden mehrere Vorteile bieten:

Reduzierte Entwicklungszeit

Unternehmen können mobile Anwendungen schnell und mit weniger Ressourcen erstellen, indem sie no-code Plattformen verwenden. Da no-code -Tools visuelle Editoren und vorgefertigte Komponenten bereitstellen, können sich Benutzer auf das Entwerfen und Iterieren ihrer Apps konzentrieren, ohne Zeit mit Codierung oder Fehlerbehebung zu verbringen. Dadurch wird der gesamte App-Entwicklungsprozess erheblich beschleunigt und die Time-to-Market verkürzt .

Einsparmaßnahmen

Die Entwicklung einer mobilen App von Grund auf kann teuer sein, insbesondere wenn man die Kosten für die Einstellung und Verwaltung eines Entwicklerteams berücksichtigt. No-code Plattformen machen ein großes Entwicklungsteam überflüssig, da sie einen effizienteren Ansatz für die App-Erstellung bieten. Durch die Reduzierung der mit Entwicklung und Bereitstellung verbundenen Kosten können Unternehmen ihre Ressourcen effizienter einsetzen und ihre Kapitalrendite steigern.

Zugänglichkeit und Benutzerbefähigung

No-code Plattformen beseitigen Eintrittsbarrieren, indem sie die App-Erstellung einem breiteren Benutzerkreis, auch Nicht-Programmierern, zugänglich machen. Mitarbeiter mit Domänenkenntnissen, aber ohne Programmierkenntnisse können funktionale Apps erstellen, die auf ihre Bedürfnisse zugeschnitten sind. Diese Benutzerermächtigung ermöglicht es Unternehmen, die Kreativität und den Einfallsreichtum ihrer Teams zu nutzen und so Innovation und kontinuierliche Verbesserung innerhalb der Organisation zu fördern.

Zusammenarbeit und Flexibilität

Bei der herkömmlichen App-Entwicklung kann es zu isolierten Prozessen kommen, bei denen verschiedene Teams unabhängig voneinander arbeiten, was möglicherweise zu Missverständnissen oder Verzögerungen führt. No-code Plattformen fördern die Zusammenarbeit, indem sie es Teammitgliedern ermöglichen, unabhängig von ihrem technischen Fachwissen gemeinsam an demselben Projekt zu arbeiten. Mit der Möglichkeit, problemlos zu iterieren und Anpassungen vorzunehmen, können Unternehmen ihre Apps effizienter entwickeln und angesichts sich ändernder Umstände oder Benutzeranforderungen flexibel bleiben.

Hauptmerkmale der No-Code Bereitstellung mobiler Apps

Da sich no-code Plattformen ständig weiterentwickeln, verbessert eine Reihe von Funktionen die Bereitstellung mobiler Apps für Unternehmen. Zu den Hauptfunktionen dieser Plattformen gehören:

Visueller App Builder

No-code Plattformen sind mit visuellen drag-and-drop App-Buildern ausgestattet, die den App-Erstellungsprozess erheblich vereinfachen. Benutzer können die Benutzeroberfläche ihrer App erstellen, indem sie Komponenten auswählen und anordnen, um eine App schnell und effizient zu erstellen. Diese visuellen Tools machen es Benutzern unterschiedlicher Erfahrungsstufen leicht, eine attraktive und funktionale App zu entwerfen und zu entwickeln.

Vorgefertigte App-Vorlagen

Viele no-code Plattformen bieten eine Auswahl vorgefertigter App-Vorlagen, sodass Benutzer ihren App-Entwicklungsprozess auf einer soliden Grundlage starten können. Benutzer können Zeit und Aufwand sparen, indem sie die vordefinierten Struktur- und Designelemente nutzen, indem sie eine geeignete Vorlage auswählen. App-Vorlagen inspirieren auch diejenigen, die neu im App-Erstellungsprozess sind oder auf der Suche nach neuen Ideen sind.

Leistungsstarker Komponentensatz

No-code Plattformen bieten eine umfassende Bibliothek vorgefertigter Komponenten, die Benutzer in ihre Apps integrieren können. Diese Komponenten reichen von grundlegenden UI-Elementen wie Schaltflächen und Textfeldern bis hin zu erweiterten Funktionen wie interaktiven Karten und Barcode-Scannern. Mit verschiedenen anpassbaren Komponenten können Benutzer ganz einfach funktionsreiche Apps erstellen, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind.

Integrierte Backend-Dienste

Traditionell erforderte die Erstellung des Backends einer App ein separates Entwicklerteam, das sich auf die Server-, Datenbank- und API-Verwaltung konzentrierte. No-code Plattformen beseitigen diese Komplexität, indem sie integrierte Backend-Dienste anbieten. Benutzer können die Datenmodelle, Geschäftslogik und API- endpoints ihrer App visuell erstellen und verwalten, ohne sich um die serverseitige Implementierung kümmern zu müssen.

Optimierte App-Bereitstellung

Die Bereitstellung einer App in App Stores kann ein komplexer Prozess sein, der mehrere Schritte umfasst, wie z. B. Codekompilierung, Tests und Übermittlung zur Überprüfung. No-code Plattformen optimieren diesen Prozess durch die Automatisierung mehrerer Schritte, sodass sich Benutzer auf die Fertigstellung ihrer Apps und deren Einführung für die Zielgruppe konzentrieren können. Diese Plattformen bieten oft integrierte Tools zum Testen, Generieren ausführbarer Dateien und Bereitstellen von Anwendungen in der Cloud.

Erweiterbarkeit

No-code Plattformen bieten häufig die Möglichkeit zur Integration mit externen Diensten und APIs , sodass Benutzer die Funktionalität ihrer Apps erweitern und mit anderen Plattformen interagieren können. Diese Erweiterbarkeit stellt sicher, dass Unternehmen ihre Apps an sich ändernde Anforderungen anpassen und sich einen Wettbewerbsvorteil auf dem Markt sichern können.

Die AppMaster No-Code Plattform

AppMaster ist eine leistungsstarke no-code Plattform, die es Benutzern ermöglicht, auf einfache Weise Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu erstellen. Es verfügt über einen umfassenden Funktionsumfang, der sich an Unternehmen aller Größen und Qualifikationsniveaus richtet.

Das Herzstück der Plattform ist der visuelle BP Designer, der es Benutzern ermöglicht, Datenmodelle und Geschäftslogik zu erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Mit diesem visuellen Editor können Benutzer die Struktur ihrer Anwendungen entwerfen und sich so auf das Endergebnis konzentrieren, ohne dass technisches Fachwissen erforderlich ist.

AppMaster unterstützt auch die Entwicklung von REST-API- und WSS- endpoints, die für die Erstellung skalierbarer und interaktiver Anwendungen unerlässlich sind. Diese endpoints ermöglichen eine nahtlose Kommunikation zwischen den Frontend- und Backend-Diensten der App und erleichtern so den Datenaustausch.

Einer der Hauptvorteile von AppMaster ist seine Fähigkeit, Quellcode für Backend-, Web- und mobile Anwendungen zu generieren. Durch die automatische Generierung des Codes stellt AppMaster sicher, dass das Endprodukt hoch skalierbar und frei von technischen Schulden ist. Mit dieser Funktion können Unternehmen ihre Anwendungen sicher bereitstellen und wissen, dass sie den Anforderungen der realen Nutzung gewachsen sind.

Abgesehen von diesen leistungsstarken Funktionen bietet AppMaster mehrere Abonnementpläne an, die auf die Bedürfnisse verschiedener Unternehmen zugeschnitten sind. Vom kostenlosen Learn & Explore-Plan für neue Benutzer und Plattformtests bis hin zum Enterprise-Plan für Großprojekte ist AppMaster für Projekte jeder Größe konzipiert.

Wie AppMaster die Bereitstellung mobiler Apps optimiert

AppMaster optimiert die Bereitstellung mobiler Apps durch die Automatisierung verschiedener Aspekte des Entwicklungsprozesses. Das beinhaltet:

Visual App Builder: Die drag-and-drop Oberfläche von AppMaster reduziert den Zeitaufwand für die Gestaltung der Benutzeroberfläche der App, sodass sich Benutzer auf die Kernfunktionalität der App konzentrieren können.

Die Oberfläche von reduziert den Zeitaufwand für die Gestaltung der Benutzeroberfläche der App, sodass sich Benutzer auf die Kernfunktionalität der App konzentrieren können. BP Designer: Der visuelle BP Designer von AppMaster vereinfacht die Erstellung von Datenmodellen und Geschäftslogik und ermöglicht es Benutzern, die Struktur ihrer Anwendung ohne Programmierkenntnisse zu modellieren.

visuelle BP Designer von vereinfacht die Erstellung von Datenmodellen und Geschäftslogik und ermöglicht es Benutzern, die Struktur ihrer Anwendung ohne Programmierkenntnisse zu modellieren. Back-End-Integration: AppMaster integriert Back-End-Dienste wie Datenbanken und APIs und ermöglicht es Entwicklern, skalierbare und interaktive Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen, ohne ein Back-End-Team einstellen zu müssen.

integriert Back-End-Dienste wie Datenbanken und APIs und ermöglicht es Entwicklern, skalierbare und interaktive Anwendungen zu erstellen und bereitzustellen, ohne ein Back-End-Team einstellen zu müssen. Einfache Bereitstellung: AppMaster generiert automatisch Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests durch und stellt Anwendungen in der Cloud bereit und bietet so einen optimierten Bereitstellungsprozess, der Engpässe und potenzielle Hindernisse reduziert.

generiert automatisch Quellcode, kompiliert Anwendungen, führt Tests durch und stellt Anwendungen in der Cloud bereit und bietet so einen optimierten Bereitstellungsprozess, der Engpässe und potenzielle Hindernisse reduziert. Integration von Drittanbietern: Die integrierte Unterstützung von Drittanbieterdiensten und APIs AppMaster gewährleistet eine nahtlose Interaktion mit externen Plattformen und ermöglicht Ihnen die Erweiterung der Funktionalität Ihrer App.

Durch die Automatisierung dieser Aspekte des Entwicklungsprozesses ermöglicht AppMaster Unternehmen, Zeit zu sparen und die Kosten zu senken, die mit der herkömmlichen Entwicklung mobiler Apps verbunden sind. Dieser optimierte Ansatz ermöglicht es Unternehmen außerdem, ihre Apps schneller auf den Markt zu bringen und sich so einen Wettbewerbsvorteil zu verschaffen.

Eine AppMaster Fallstudie: Kosten- und Zeiteinsparungen bei der Entwicklung mobiler Apps

Um die Vorteile der Verwendung von AppMaster für die Entwicklung mobiler Apps zu veranschaulichen, betrachten wir ein Beispiel eines kleinen Unternehmens, das die Plattform nutzte, um eine native mobile Anwendung zu erstellen. Das Unternehmen benötigte eine mobile App, um das Kundenerlebnis zu verbessern und interne Prozesse zu verbessern. Bevor sie AppMaster entdeckten, hatten sie ein beträchtliches Budget für die Einstellung von Entwicklern und Designern für die Entwicklung der App bereitgestellt.

Mit der Entscheidung für AppMaster konnte das Unternehmen Folgendes erreichen:

Reduzierte Entwicklungszeit: Mit dem visuellen drag-and-drop App-Builder von AppMaster und BP Designer konnte das Unternehmen seine mobile Anwendung in nur wenigen Wochen entwerfen und entwickeln, im Gegensatz zu mehreren Monaten bei einem herkömmlichen Entwicklungsansatz.

Mit dem visuellen App-Builder von und BP Designer konnte das Unternehmen seine mobile Anwendung in nur wenigen Wochen entwerfen und entwickeln, im Gegensatz zu mehreren Monaten bei einem herkömmlichen Entwicklungsansatz. Geringere Kosten: Das Unternehmen musste kein Vollzeitteam aus Entwicklern und Designern mehr einstellen, wodurch es einen erheblichen Teil seines zugewiesenen Budgets einsparte. Stattdessen konnten sie no-code Plattform von AppMaster und ihre vorgefertigten Komponenten nutzen, um die Anwendung zu einem Bruchteil der Kosten zu erstellen und bereitzustellen.

Das Unternehmen musste kein Vollzeitteam aus Entwicklern und Designern mehr einstellen, wodurch es einen erheblichen Teil seines zugewiesenen Budgets einsparte. Stattdessen konnten sie Plattform von und ihre vorgefertigten Komponenten nutzen, um die Anwendung zu einem Bruchteil der Kosten zu erstellen und bereitzustellen. Verbesserte Qualität: Der von AppMaster bereitgestellte generierte Quellcode stellte sicher, dass die mobile Anwendung frei von technischen Schulden und hoch skalierbar war, sodass das Unternehmen die App sicher bereitstellen konnte.

Der von bereitgestellte generierte Quellcode stellte sicher, dass die mobile Anwendung frei von technischen Schulden und hoch skalierbar war, sodass das Unternehmen die App sicher bereitstellen konnte. Optimierte Bereitstellung: Der automatisierte Bereitstellungsprozess von AppMaster machte es dem Unternehmen einfach, seine App mit minimalen Hürden und Hindernissen zum Laufen zu bringen.

Der automatisierte Bereitstellungsprozess von machte es dem Unternehmen einfach, seine App mit minimalen Hürden und Hindernissen zum Laufen zu bringen. Iterative Entwicklung: Der no-code Ansatz ermöglichte es dem Unternehmen, sein App-Design zu iterieren und Änderungen und Verbesserungen in einem Bruchteil der Zeit im Vergleich zu einem herkömmlichen Entwicklungsworkflow umzusetzen.

In dieser Fallstudie konnte das kleine Unternehmen sowohl Zeit als auch Kosten sparen und gleichzeitig mit AppMaster eine hochwertige, skalierbare mobile Anwendung erstellen. Dies ist nur ein Beispiel dafür, wie die Nutzung von no-code Plattformen wie AppMaster Unternehmen jeder Größe dabei helfen kann, den Bereitstellungsprozess mobiler Apps zu vereinfachen und ihre Effizienz zu verbessern.

Erste Schritte mit AppMaster

Wenn Sie bereit sind, Ihren Prozess zur Bereitstellung mobiler Apps zu vereinfachen und die Vorteile von no-code Plattformen wie AppMaster zu nutzen, befolgen Sie diese Schritte, um loszulegen:

Ein Konto erstellen. Eröffnen Sie ein kostenloses Konto . AppMaster bietet verschiedene Abonnementpläne an, um Ihren Anforderungen und Ihrem Budget gerecht zu werden. Mit dem Learn & Explore-Plan können Benutzer die Plattform unbegrenzt testen, während kostenpflichtige Pläne wie Startup, Startup+, Business, Business+ und Enterprise mehr Funktionen, Ressourcen und Fähigkeiten bieten. Entdecken Sie die Plattform. Nachdem Sie ein Konto erstellt haben, machen Sie sich mit der Benutzeroberfläche von AppMaster und den leistungsstarken Tools vertraut. Das intuitive, benutzerfreundliche Design macht das Navigieren und Erstellen von Apps auch für diejenigen ohne Programmiererfahrung einfach. Definieren Sie die Anforderungen Ihrer App. Bevor Sie mit dem App-Design- und Entwicklungsprozess beginnen, ist es wichtig, die Ziele und Anforderungen für Ihre App zu skizzieren. Identifizieren Sie die Zielgruppe, die wichtigsten Funktionen und die erwarteten Ergebnisse, um einen fokussierten und erfolgreichen Entwicklungsprozess sicherzustellen. Erstellen Sie Ihre App mit dem visuellen App Builder von AppMaster . AppMaster bietet eine drag-and-drop Schnittstelle zum Erstellen mobiler App-Schnittstellen für iOS und Android. Mit einer breiten Palette vorgefertigter Komponenten, Vorlagen und Tools wird das Entwerfen einer professionell aussehenden App ohne Programmiererfahrung möglich. Entwickeln Sie das Backend und die Geschäftslogik Ihrer App. Mit dem BP Designer (Geschäftsprozesse) von AppMaster können Sie Datenmodelle visuell erstellen, Geschäftslogik definieren und REST-API- und WSS- endpoints einrichten. Mit dieser umfassenden Entwicklungsumgebung können Sie skalierbare, effiziente und sichere Backend-Anwendungen erstellen, ohne Code schreiben zu müssen. Integrieren Sie Dienste und APIs von Drittanbietern (falls erforderlich). AppMaster unterstützt die Integration mit externen Diensten und APIs, sodass Sie die Funktionalität Ihrer App erweitern und eine Verbindung mit anderen Plattformen herstellen können. Mithilfe von Integrationen können Sie Ihrer App zusätzliche Funktionen und leistungsstarke Tools hinzufügen und so deren Funktionen und Benutzererfahrung verbessern. Testen Sie Ihre App. AppMaster rationalisiert den App-Testprozess und ermöglicht es Ihnen, schnell zu verstehen, wie Ihre App funktioniert, und alle Probleme zu identifizieren, die behoben werden müssen. Automatisierte Tests stellen sicher, dass Ihre App für die Bereitstellung bereit ist und beseitigen potenzielle Probleme, bevor sie live gehen. Stellen Sie Ihre App in den App Stores bereit. Sobald Sie mit der Leistung und den Funktionen Ihrer App zufrieden sind, generiert AppMaster den Quellcode, kompiliert die Anwendungen, führt Tests durch und verpackt die Anwendung für die Bereitstellung in der Cloud. Dadurch müssen Sie sich nicht mehr durch die Komplexität der App-Store-Einreichung navigieren und stellen sicher, dass Ihre App in führenden App-Stores zum Download verfügbar ist.

Wenn Sie diese Schritte befolgen, können Sie die Leistungsfähigkeit von AppMaster und anderen no-code -Entwicklungsplattformen für mobile Apps nutzen, um mobile Anwendungen schnell und effizient zu erstellen, zu testen und bereitzustellen. Egal, ob Sie ein Kleinunternehmer sind, ein Unternehmer, der nach einer kostengünstigen Möglichkeit zur Erstellung einer App sucht, oder ein Unternehmen, das seinen App-Entwicklungsprozess rationalisieren möchte, AppMaster kann Ihre Herangehensweise an die Bereitstellung mobiler Apps revolutionieren.