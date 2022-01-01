لا كود للتحديث القديم

غالبًا ما تكون الأنظمة القديمة استخدامًا غير فعال للموارد. إنها تتطلب الكثير من الوقت للمحافظة عليها وتكون عرضة للانقطاع وعدم صداقة المستخدم. ستكون شركتك أفضل حالًا بدونها.
سواء كنت تبحث عن طريقة لتحسين بعض أجزاء عملك أو إعادة بناء أنظمتك ، فإن النظام الأساسي AppMaster متعدد الإمكانات بدون رمز يمكنه القيام بكل ذلك.
AppMaster هو نظام أساسي بدون تعليمات برمجية يدعمه الذكاء الاصطناعي. يمكن تهيئته لرفع مستوى أي تقنيات متطورة ، مع مساعدتك في مواجهة التحديات المستقبلية.
تتيح لك ميزة No-code إمكانية التحكم بشكل أكبر في عملك مع نفقات تشغيل أقل ومستويات إنتاجية أعلى وعمليات نشر أسرع.
AppMaster يتيح لك إنشاء حل يتناسب مع احتياجات عملك. ليس عليك إعادة تصميم أو إعادة بناء الهيكل في كل مرة.
السحابة الخاصة أو السحابة العامة أو المحلية ، كل ذلك بنقرة واحدة للنشر. تمنحك حلول AppMaster الحرية الكاملة في السحابة.
تعتبر البرامج الخالية من التعليمات البرمجية بديهية وتشجع المستخدمين من جميع الخلفيات على المشاركة. هذا يسمح لك بنشر مشروعك بشكل أسرع.
أنشئ تطبيقات متسقة وغنية ومتعددة التجارب توفر تجربة مستخدم استثنائية عبر الأجهزة المحمولة والويب والأجهزة القابلة للارتداء وغير ذلك الكثير.
استخدم واجهة برمجة التطبيقات الجاهزة للتكامل السلس مع أنظمتك الحالية والاستفادة من AppMaster بيئة الاختبار.
تبحث الشركات الناجحة باستمرار عن فرص لتحسين كفاءة تقنياتها. يطبقون الإبداع والفضول في جميع الجوانب. يمكن أن يساعدك AppMaster في ذلك.