لا كود للتحديث القديم

غالبًا ما تكون الأنظمة القديمة استخدامًا غير فعال للموارد. إنها تتطلب الكثير من الوقت للمحافظة عليها وتكون عرضة للانقطاع وعدم صداقة المستخدم. ستكون شركتك أفضل حالًا بدونها.