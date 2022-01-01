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لا كود للتحديث القديم

غالبًا ما تكون الأنظمة القديمة استخدامًا غير فعال للموارد. إنها تتطلب الكثير من الوقت للمحافظة عليها وتكون عرضة للانقطاع وعدم صداقة المستخدم. ستكون شركتك أفضل حالًا بدونها.

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لا كود للتحديث القديم

تحديث الأنظمة القديمة باستخدام AppMaster

سواء كنت تبحث عن طريقة لتحسين بعض أجزاء عملك أو إعادة بناء أنظمتك ، فإن النظام الأساسي AppMaster متعدد الإمكانات بدون رمز يمكنه القيام بكل ذلك.

قم بتوسيع خياراتك
قم بتوسيع خياراتك
حافظ على نظامك الأساسي وأنشئ تطبيقات تتكامل مع بيئتك الحالية. باستخدام AppMaster، يمكنك الاعتماد على الأنظمة الحالية بطريقة منطقية للأعمال.
قم بالتبديل إلى الحديث
قم بالتبديل إلى الحديث
تطوير تطبيقات حديثة لتحل محل الأنظمة القديمة تدريجيًا. يسمح AppMaster للشركات بالتطور بطريقة حذرة ومنضبطة في أي اتجاه يتطلبه نموذج أعمالها.
الانتقال تدريجيًا
الانتقال تدريجيًا
افحص نظامك لترى أين يمكنك إجراء تحديثات قطعة بقطعة. يمكن تبسيط الاستبدال لاستهداف المكونات الرئيسية أولاً. عند نشر تطبيقات جديدة ، يمكنك إنهاء عمل التطبيقات المماثلة القديمة.
كل الأدوات المطلوبة

ما الذي يجعل AppMaster مميزًا؟

AppMaster هو نظام أساسي بدون تعليمات برمجية يدعمه الذكاء الاصطناعي. يمكن تهيئته لرفع مستوى أي تقنيات متطورة ، مع مساعدتك في مواجهة التحديات المستقبلية.

انخفاض تكلفة الملكية

انخفاض تكلفة الملكية

تتيح لك ميزة No-code إمكانية التحكم بشكل أكبر في عملك مع نفقات تشغيل أقل ومستويات إنتاجية أعلى وعمليات نشر أسرع.

يمكن إدارتها بسهولة

يمكن إدارتها بسهولة

AppMaster يتيح لك إنشاء حل يتناسب مع احتياجات عملك. ليس عليك إعادة تصميم أو إعادة بناء الهيكل في كل مرة.

تقنية السحابة الأصلية

تقنية السحابة الأصلية

السحابة الخاصة أو السحابة العامة أو المحلية ، كل ذلك بنقرة واحدة للنشر. تمنحك حلول AppMaster الحرية الكاملة في السحابة.

قم بتمكين القوى العاملة لديك

قم بتمكين القوى العاملة لديك

تعتبر البرامج الخالية من التعليمات البرمجية بديهية وتشجع المستخدمين من جميع الخلفيات على المشاركة. هذا يسمح لك بنشر مشروعك بشكل أسرع.

قدِّم تجربة مستخدم هي الأفضل في فئتها

قدِّم تجربة مستخدم هي الأفضل في فئتها

أنشئ تطبيقات متسقة وغنية ومتعددة التجارب توفر تجربة مستخدم استثنائية عبر الأجهزة المحمولة والويب والأجهزة القابلة للارتداء وغير ذلك الكثير.

دمج بسلاسة

دمج بسلاسة

استخدم واجهة برمجة التطبيقات الجاهزة للتكامل السلس مع أنظمتك الحالية والاستفادة من AppMaster بيئة الاختبار.

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تسريع الابتكار مع الرائد في عدم وجود كود!

تبحث الشركات الناجحة باستمرار عن فرص لتحسين كفاءة تقنياتها. يطبقون الإبداع والفضول في جميع الجوانب. يمكن أن يساعدك AppMaster في ذلك.

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