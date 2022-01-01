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لا رمز لخدمة العملاء

تأتي خدمة العملاء الناجحة من فهم احتياجات العملاء ورغباتهم ، ثم إنشاء أفضل تجربة ممكنة لهم. قم بإنشاء الحل الأمثل لقسم خدمة العملاء الخاص بك مع AppMaster.

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لا رمز لخدمة العملاء

ضمان رضا العملاء

يساعدك AppMaster على زيادة رضا العملاء وتعزيز خدمة العملاء الممتازة دون كسر ميزانيتك.

أحاديث ثرية
أحاديث ثرية
Imrove اتصالات العملاء من خلال أتمتة العمليات ودمج بيانات العملاء. حل المشاكل بشكل استباقي ، وإجراء محادثات جيدة مع العملاء.
تجربة شخصية
تجربة شخصية
يمكنك الوصول بسهولة إلى البيانات واكتساب نظرة ثاقبة على معلومات العميل لتطوير نظرة شاملة للعميل ومطابقة الممثلين المناسبين للعميل لإضفاء الطابع الشخصي.
رؤى قابلة للتنفيذ
رؤى قابلة للتنفيذ
خطط لاستراتيجية اكتساب العملاء ببيانات مفصلة من التطبيقات. أنشئ تقارير ولوحات معلومات متقدمة للتعمق أكثر في نقاط معاناة العملاء ومشكلاتهم لاكتساب نظرة ثاقبة.
كل الأدوات المطلوبة

أنشئ تطبيقات جديدة في دقائق

AppMaster هو نظام أساسي بدون كود يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكن تهيئته لرفع مستوى أي تقنيات متطورة ، مع مساعدتك في مواجهة التحديات المستقبلية.

دعم التذاكر

دعم التذاكر

أتمتة طلبات التذاكر بدون رمز وتعامل مع طلبات التذاكر من أي قناة - البريد الإلكتروني أو الويب أو التواصل الاجتماعي أو الهاتف أو الدردشة.

تتبع القضية

تتبع القضية

مراقبة المشكلات لتحديد المشكلات وإخطار العملاء المتأثرين. إصلاح المشكلات بشكل أسرع من خلال تحليل الاتجاهات وتعزيز الأتمتة.

إدارة حالة

إدارة حالة

قم تلقائيًا بتعيين قضايا الموظفين المعنية لحلها. أتمتة الطلبات المشتركة وإدارة العلاقات مع العملاء.

خدمة العملاء الذاتية

خدمة العملاء الذاتية

جذب رضا العملاء من خلال بوابات خدمة العملاء الشاملة. ادمج المعرفة والعمل مع الكتالوجات والأسئلة الشائعة.

رؤى العملاء

رؤى العملاء

احصل على بيانات العميل باستخدام أي جهاز دون الحاجة إلى جداول البيانات. تكوين تنبيهات الزناد والمتابعة بسهولة.

نظام الملاحظات

نظام الملاحظات

استخدم أتمتة النماذج واذهب بلا أوراق لجمع التعليقات والتأكد من وجود نظام ملاحظات آلي من العملاء.

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يبدأ مستقبل خدمة العملاء مع AppMaster!

باستخدام AppMaster ، يمكنك إدارة خدمة العملاء الخاصة بك من خلال أداة قوية واحدة فقط. لا تأخذ كلام أي شخص من أجل ذلك - انظر بنفسك كيف يمكنك أيضًا تحسين عملك باستخدام برنامجنا!

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