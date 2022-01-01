لا رمز لخدمة العملاء

تأتي خدمة العملاء الناجحة من فهم احتياجات العملاء ورغباتهم ، ثم إنشاء أفضل تجربة ممكنة لهم. قم بإنشاء الحل الأمثل لقسم خدمة العملاء الخاص بك مع AppMaster.
يساعدك AppMaster على زيادة رضا العملاء وتعزيز خدمة العملاء الممتازة دون كسر ميزانيتك.
AppMaster هو نظام أساسي بدون كود يعمل بالذكاء الاصطناعي. يمكن تهيئته لرفع مستوى أي تقنيات متطورة ، مع مساعدتك في مواجهة التحديات المستقبلية.
أتمتة طلبات التذاكر بدون رمز وتعامل مع طلبات التذاكر من أي قناة - البريد الإلكتروني أو الويب أو التواصل الاجتماعي أو الهاتف أو الدردشة.
مراقبة المشكلات لتحديد المشكلات وإخطار العملاء المتأثرين. إصلاح المشكلات بشكل أسرع من خلال تحليل الاتجاهات وتعزيز الأتمتة.
قم تلقائيًا بتعيين قضايا الموظفين المعنية لحلها. أتمتة الطلبات المشتركة وإدارة العلاقات مع العملاء.
جذب رضا العملاء من خلال بوابات خدمة العملاء الشاملة. ادمج المعرفة والعمل مع الكتالوجات والأسئلة الشائعة.
احصل على بيانات العميل باستخدام أي جهاز دون الحاجة إلى جداول البيانات. تكوين تنبيهات الزناد والمتابعة بسهولة.
استخدم أتمتة النماذج واذهب بلا أوراق لجمع التعليقات والتأكد من وجود نظام ملاحظات آلي من العملاء.
باستخدام AppMaster ، يمكنك إدارة خدمة العملاء الخاصة بك من خلال أداة قوية واحدة فقط. لا تأخذ كلام أي شخص من أجل ذلك - انظر بنفسك كيف يمكنك أيضًا تحسين عملك باستخدام برنامجنا!