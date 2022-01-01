بناء تطبيق البيع بالتجزئة الخاص بك

تتمتع التطبيقات بمعدل تحويل أعلى بكثير من مواقع الويب للجوال ، وتنمو عمليات الشراء داخل التطبيق بنسبة 46٪ سنويًا. لست بحاجة إلى أن تكون خبيرًا من الناحية الفنية لبناء تجربتك الخاصة والمشاركة في المتجر. AppMaster يعيد تعريف الطريقة التي تبتكر بها شركات البيع بالتجزئة.
باستخدام النظام الأساسي AppMaster ، لا يعد إنشاء التطبيق سهلاً فحسب ، بل إنه قابل للتطوير بسرعة - فهو يتمتع بالقدرة على إشراك عملائك بشكل أكثر فاعلية على مدار فترة زمنية ممتدة.
سواء أكان اكتشاف منتجات جديدة أو إجراء عملية شراء ، يتوقع العملاء تجارب رقمية خالية من الاحتكاك. يساعد النظام الأساسي للتطبيق AppMaster تجار التجزئة على تقديم تجربة تسوق أسرع لا تشوبها شائبة عن طريق أتمتة البيانات وسير العمل وتمكين الفرق من تطوير حلول قوية تركز على العملاء.
باستخدام AppMaster، يمكن لبائعي التجزئة تحسين تجربة موظفيهم في المتجر من خلال ربط قواعد البيانات والأنظمة القديمة وحلول النقاط والخدمات لتحقيق الشفافية الكاملة وأقصى قدر من الكفاءة. يمكن أن يساعد التطبيق الجيد في تقليل العمليات اليدوية بحيث يمكن للفرق التركيز على المهام ذات القيمة المضافة وزيادة تحسين تجارب العملاء.
سواء كنت تمتلك منزلاً للتصدير ، أو متجرًا للأزياء المتخصصة ، أو سوبر ماركتًا ، أو متجرًا غريبًا للحيوانات الأليفة ، يمكن أن يكون تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك متعدد الاستخدامات ومتطورًا كما تريد.
روبوتات الدردشة بالذكاء الاصطناعي وحلول إنترنت الأشياء لسلسلة التوريد والخدمات اللوجستية ومحركات توصية المنتجات وعدد لا يحصى من حالات الاستخدام الأخرى.
بيانات Surface من أي نظام عبر واجهة برمجة التطبيقات الجاهزة للتطبيق الخاص بك بسهولة لتوفير رؤية المخزون وسلسلة التوريد وإدارة المخزون الخاص بك.
تكامل آمن لبوابة الدفع دون أي تكلفة إعداد أو صيانة. سيجعل هذا عملاءك يحبون الشراء أثناء التنقل.
اجعل تطبيقك فريدًا لك مع خيارات تخصيص غير محدودة. قم بإضفاء الطابع الشخصي على الرموز والخلفية والخطوط والتخطيطات والشاشات والمزيد.
قم بتسريع ابتكاراتك وتميز عن الآخرين بأقل تكلفة وموارد أقل وفقًا لاحتياجات عملك.
قم بإشراك العملاء وتقليل الاحتكاك الذي يشعرون به بشكل كبير مع تحسين تجربة خدمة العملاء بشكل عام.
نريد أن نظهر لك كيف يمكن لمنشئي عدم وجود كود أن يكون فعالاً لمؤسستك. باستخدام AppMaster ، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق قوي للبيع بالتجزئة أمرًا سهلاً مثل ABC. اطلب مقدمة سريعة عن AppMaster وكيف يمكن أن تنشئ لك تطبيقًا رائعًا لا يحتوي على كود لأعمال البيع بالتجزئة الخاصة بك.