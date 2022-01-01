نحن نؤمن بقوة المنظمات غير الربحية

سواء كنت مؤسسة غير ربحية أو 501 (c) (3) ، يمكن أن يساعدك AppMaster في تحقيق مهمتك. نحن ندعم إدارة البرامج ، وإدارة علاقات المانحين ، والعمليات ، وجمع التبرعات والمزيد - حتى تتمكن من التركيز على ما هو مهم حقًا.