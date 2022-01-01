نحن نؤمن بقوة المنظمات غير الربحية

سواء كنت مؤسسة غير ربحية أو 501 (c) (3) ، يمكن أن يساعدك AppMaster في تحقيق مهمتك. نحن ندعم إدارة البرامج ، وإدارة علاقات المانحين ، والعمليات ، وجمع التبرعات والمزيد - حتى تتمكن من التركيز على ما هو مهم حقًا.
لقد رأينا قوة المنظمات غير الربحية في المجتمع ، ونريد أن نمنحها أداة تسمح لها بفعل المزيد.
نحن نقدم خطة مجانية للمنظمات غير الربحية ، والتي تشمل مستخدمين غير محدودين ومشاريع غير محدودة وتخزين غير محدود لملفاتك. سيكون لديك أيضًا إمكانية الوصول إلى لوحة معلومات المسؤول الخاصة بنا حيث يمكنك بسهولة إدارة جميع تطبيقاتك من موقع مركزي واحد.
باستخدام AppMaster ، يمكنك استخدام واجهة السحب والإفلات الخاصة بنا لإنشاء تطبيقاتك المخصصة بسرعة في غضون دقائق وتشغيلها في أيام بدلاً من شهور. لا تحتاج إلى تعيين موظفين أو استشاريين لتكنولوجيا المعلومات باهظ الثمن فقط لإجراء تغييرات سريعة على التطبيق الخاص بك.
AppMaster هو منشئ تطبيقات على مستوى المؤسسات لمنظمات التأثير الاجتماعي. تختلف كل مؤسسة غير ربحية ، ويمكنك معنا إنشاء تطبيق مصمم خصيصًا لتلبية احتياجاتك.
من التبرعات إلى تعقب المتطوعين - مع AppMaster ، يمكنك إنشاء التطبيق الأكثر تعقيدًا في غضون أيام فقط ، دون أي تشفير ودون كسر البنك!
يوفر AppMaster إمكانات في وضع عدم الاتصال لاستخدام تطبيق كثيف البيانات ، بحيث يمكنك الاعتماد علينا عندما لا تكون متصلاً بالإنترنت أو تحتاج إلى العمل دون اتصال.
بغض النظر عن نوع الجهاز الذي تستخدمه ، فإن تطبيقاتنا سريعة الاستجابة وسريعة الاستجابة - حتى يتمكن مؤيدوك من الوصول إليك بغض النظر عن مكان وجودهم.
يسمح لك AppMaster بإنشاء قواعد بيانات معقدة متصلة بأنظمة خارجية. ستكون بياناتك آمنة ومدعومة بأمان على مستوى المؤسسات.
يتكامل AppMaster مع أي برنامج مثل CRMs و Google Docs وغيرها ، مما يضمن بقاء بياناتك متزامنة وتبسيط سير عملك.
نحن نعلم مدى صعوبة إنشاء تطبيق من البداية. سيساعدك فريقنا في كل خطوة على الطريق ويقدم لك أفضل دعم في فئته.
تبحث المنظمات غير الربحية الناجحة باستمرار عن فرص للتعلم والنمو في كل مكان. يطبقون الإبداع والفضول في جميع جوانب إدارة المنظمة. يمكننا مساعدتك في ذلك.