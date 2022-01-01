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بناء تطبيق التأمين الخاص بك

تواجه صناعة التأمين تحديات حقيقية في سباقات التحمل التكنولوجية. عندما يفكر المرء في عوامل مثل هذه ، ما الاتجاه الذي يجب أن تتخذه شركة التأمين نحو التحول الرقمي؟ قم بإنشاء تطبيق التأمين الخاص بك ، بدون خبرة في الترميز وفي أقل من شهر.

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بناء تطبيق التأمين الخاص بك
لا يوجد رمز للربح

ما الذي يمكن أن يفعله AppMaster؟

لقد أنشأنا AppMaster لتلبية الحاجة إلى إنشاء التطبيقات بطريقة سريعة وآمنة. أنت وكيل تأمين ، فأنت بحاجة إلى أفضل تطبيق تأمين.

وفر الوقت والمال
وفر الوقت والمال

لقد سئمنا من رؤية الشركات تنفق الآلاف على المطورين والمصممين عندما أرادوا فقط تطبيقًا لأعمالهم. نريد أن نمنح الجميع إمكانية الوصول إلى إنشاء تطبيقاتهم الخاصة دون الحاجة إلى استثمار أي أموال مقدمًا ، ولهذا السبب نقدم الاشتراك الأكثر تكلفة في السوق!

لا يلزم الترميز
لا يلزم الترميز

لا ينبغي أن يكون إنشاء تطبيق صعبًا. لا يجب عليك أن تتعلم لغة جديدة بالكامل ثم تمر عبر متاعب توظيف المطورين والمصممين لجعل فكرتك حقيقة. ولهذا السبب تم إنشاء AppMaster - حتى تتمكن من البدء على الفور ، دون الحاجة إلى الترميز!

كل الأدوات المطلوبة

ما الذي يجعل AppMaster مميزًا؟

تستخدم شركات التأمينAppMaster للأتمتة وتحسين ربحيتها وتقليل التعرض للمخاطر وتلبية متطلبات الامتثال للوائح مثل Solvency II.

أتمتة الاكتتاب

أتمتة الاكتتاب

محرك اكتتاب يعمل بالذكاء الاصطناعي ويضمن الامتثال التنظيمي. حدد المخاطر والحالات واحصل على تقارير واضحة في أي وقت.

تكاملات غير محدودة

تكاملات غير محدودة

تجعل مجموعة وحدات التكامل الفريدة من AppMaster من السهل عليك الاتصال بالأنظمة الأساسية وموفري الذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير.

اقتباس وشراء

اقتباس وشراء

يساعد إنشاء عروض الأسعار وإعداد التقارير في الوقت الفعلي مؤسستك على إدراك القيمة الكاملة لحل التأمين الآلي.

أتمتة المطالبات

أتمتة المطالبات

إضفاء التبسيط على معالجة المطالبات وأتمتة إدارة المطالبات. دع فريقك يركز على إضافة القيمة حيثما كان الأمر أكثر أهمية.

تكيف وتنمو

تكيف وتنمو

معنا تقلل من وقت التطوير والتكلفة والصيانة ، بينما تخلق مرونة الأعمال للتكيف والنمو وقتما تشاء.

خفف العبء

خفف العبء

قم بإشراك العملاء وتقليل الاحتكاك الذي يشعرون به بشكل كبير مع تحسين تجربة خدمة العملاء بشكل عام.

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هل لديك فضول حول كيف يمكننا مساعدة أعمال التأمين الخاصة بك؟

نريد أن نظهر لك كيف يمكن لمنشئي عدم وجود كود أن يكون فعالاً لمؤسستك. باستخدام AppMaster ، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق تأمين قوي بنفس سهولة ABC. اطلب مقدمة سريعة عن AppMaster وكيف يمكن أن تنشئ لك تطبيقًا رائعًا بدون رمز لأعمال التأمين الخاصة بك.

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