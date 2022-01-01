إحداث ثورة في تطبيقات الخدمات المالية

أثر الابتكار الرقمي على الصناعة المالية بعدة طرق ، حيث يتطلع المزيد والمزيد من الشركات إلى دمج التقنيات الجديدة للبقاء في المقدمة. AppMaster موجود هنا لمساعدتك في وضع معيار للتميز التشغيلي والاستفادة من قوة عدم وجود رمز لمواكبة وتيرة الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا المالية.
AppMaster عبارة عن نظام أساسي ثوري للتطبيقات الذكية تم إنشاؤه لتلبية الاحتياجات الفريدة لمؤسسات الخدمات المالية والمساعدة في تبسيط وتسريع العمليات التجارية ، مما ينتج عنه رحلات عملاء رقمية متكاملة وسريعة الاستجابة وسهلة الاستخدام.
يسمح لكAppMaster بتكوين متطلباتك في الناتج الفعلي في غضون أيام. لا يوجد تحقق من سلامة الكود ، والتأكد من الالتزام بمعايير الترميز ، والقلق بشأن الصيانة. يعمل البناء باستخدام AppMaster على تقليل هذه المخاوف نظرًا لعدم وجود رمز مكتوب على مستوى التطبيق.
يمكن نشر التطبيقات بدون تعليمات برمجية بوتيرة أسرع بكثير ، مع مشاركة ضئيلة (إن وجدت) من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات. نتيجة لذلك ، لم يكن موظفو تكنولوجيا المعلومات مثقلين بالطلبات التي لا نهاية لها من كل قسم آخر. في المقابل ، يتم تقليل الأعمال المتراكمة. يقوم مستخدمو الأعمال الآن بنشر تطبيقاتهم الخاصة حسب الحاجة.
قم بتوسيع تطبيقاتك باستخدام مهام سير العمل الجاهزة ، والموصلات للأنظمة شائعة الاستخدام ، ومجموعة متنوعة من المكونات التي يمكن تخصيصها لتناسب احتياجاتك الخاصة ونشر الحلول بسرعة.
قدِّم تجربة مصرفية موجهة للمستخدم مع ميزات مثل القياسات الحيوية وتحويلات الأموال وتكامل روبوتات الدردشة وإشعارات دفع المعاملات وغير ذلك الكثير.
استخدم AppMaster لإدخال الأتمتة في مجموعة كبيرة من المهام ، من إعادة تعيين كلمات مرور الموظفين إلى معالجة طلبات البطاقة ، والتوفير في التكلفة بشكل كبير.
الاستفادة من AppMaster التكنولوجيا السحابية لإنشاء حدود تجارية جديدة. توفر تقنية السحابة البراعة في التوسع نسبيًا لتلبية المتطلبات المتطورة.
AppMaster يتيح لك جمع البيانات وتحويلها إلى خدمات عملاء مقنعة جديدة وكذلك تحويل ليس فقط العمليات التجارية الفردية ، ولكن أيضًا المستقبل إذا كان التمويل.
AppMaster هو نظام أساسي فريد من نوعه يمنحك الوصول إلى ثنائيات التطبيقات الخاصة بك وشفرة المصدر ، مما يتيح لك أن تكون آمنًا وغير متصل بالإنترنت بنسبة 100٪.
يسمح لكAppMaster بحل المشكلات بكفاءة أكبر وعلى نطاق واسع من خلال ميزات توفر المرونة والكفاءة ، والتي غالبًا ما تجد الأنظمة القديمة صعوبة في القيام بها.
نريد أن نظهر لك مدى قوة عدم وجود رمز لمؤسستك. باستخدام AppMaster، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق مالي قوي أمرًا سهلاً مثل ABC. اطلب مقدمة سريعة عن AppMaster وتعلم كيف يمكن لمنصتنا أن تبني لك تطبيقًا رائعًا لا يحتوي على كود لأعمالك المالية.