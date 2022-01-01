إحداث ثورة في تطبيقات الخدمات المالية

زيادة الانتاج

يمكن نشر التطبيقات بدون تعليمات برمجية بوتيرة أسرع بكثير ، مع مشاركة ضئيلة (إن وجدت) من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات. نتيجة لذلك ، لم يكن موظفو تكنولوجيا المعلومات مثقلين بالطلبات التي لا نهاية لها من كل قسم آخر. في المقابل ، يتم تقليل الأعمال المتراكمة. يقوم مستخدمو الأعمال الآن بنشر تطبيقاتهم الخاصة حسب الحاجة.