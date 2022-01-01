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تحويل الطاقة والمرافق

تتغير صناعة الطاقة والمرافق بوتيرة سريعة ، وتعمل التكنولوجيا الرقمية على تغيير طريقة خلق الشركات للقيمة وإدارة التكاليف وتحسين العمليات. توفر الأتمتة باستخدام AppMaster فرصًا لنماذج الأعمال الجديدة وتدفقات الإيرادات ومشاركة العملاء الاستباقية وخدمات القيمة المضافة وابتكارات العمليات.

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تحويل الطاقة والمرافق
NO-CODE للطاقة والمرافق

ما الذي يمكن أن يفعله AppMaster ؟

تتبع وأتمتة جميع الأجزاء المتحركة في عملك لتحسين الجودة وزيادة الإنتاجية والحصول على البيانات وخفض التكاليف.

دفع الشفافية
دفع الشفافية

إذا كنت مستعدًا لتحسين عملياتك ، فأنت في المكان الصحيح. AppMaster هي الطريقة الأسرع والأكثر فعالية من حيث التكلفة لتحويل عملياتك ، وهي تتوسع بسهولة مع نموك. بدعم من أفضل نظام أساسي بدون رمز وأفضل تجربة للعملاء ، يمكنك أن تطمئن إلى معرفة أن AppMaster سيساعدك في كل خطوة على الطريق.

رقمنة عملياتك
رقمنة عملياتك

الاعتماد على الحافظة وجداول البيانات ورسائل البريد الإلكتروني يجعل عملك صعبًا ، كما أن الإبلاغ عن حالة المشروع أو التكاليف أو الجدول الزمني في أي لحظة أمر مستحيل. صمم تطبيقًا في أيام ، وليس أسابيع ، لأتمتة عملياتك بالكامل وتبسيطها. أفضل جزء؟ ستؤدي السيطرة والرؤية الكاملة المكتسبة إلى زيادة نمو عملك.

كل الأدوات المطلوبة

ما الذي يجعل AppMaster مميزًا؟

مع إمكانات لاستبدال الأنظمة القديمة بكفاءة ، أو دمج ابتكارات العمليات أو تقديم تطبيقات جديدة دون إضافة مخاطر تشغيلية ، يصبح AppMaster منصة استراتيجية في بنية المؤسسة الموجهة نحو المستقبل.

دمج وتحديث

دمج وتحديث

تكامل مع الأنظمة القديمة أو وسع الحل الخاص بك من خلال واجهات برمجة التطبيقات ، دون تغييرات واستبدالات محفوفة بالمخاطر. احصل على مساحة كبيرة لترقية التكنولوجيا الخاصة بك وفقًا لسرعتك الخاصة.

كفاءة القيادة

كفاءة القيادة

استبدل العمليات اليدوية الورقية بعمليات آلية من البداية إلى النهاية. على سبيل المثال أتمتة عملية الإعداد لمبيعات الشركات الصغيرة والمتوسطة في المرحلة النهائية لتسريع النمو.

تمكين الموظفين

تمكين الموظفين

يمكنك إعداد قاعدة بيانات مخصصة تساعد في حفظ المعلومات وتنظيمها حول العملاء المحتملين والعملاء. يمكن أن تساعد هذه الأتمتة في استيعاب العميل الخاص بك.

اتخذ قرارات مبنية على البيانات

اتخذ قرارات مبنية على البيانات

احصل على مزيد من الرؤى من بياناتك التشغيلية عبر وظائف الأعمال ، وقم بإبلاغ القرارات بالبيانات السياقية في الوقت الفعلي وإنشاء قيمة عمل أفضل.

تأكد من السلامة

تأكد من السلامة

إدارة جميع اعتبارات الأمن المادي لحماية الموظفين والموارد بشكل أفضل ، وتقليل الحوادث ، وتحديد وتقييم ومراقبة جميع التهديدات الأمنية والإبلاغ عنها.

العلاقات مع أصحاب المصلحة

العلاقات مع أصحاب المصلحة

قم بتزويد فريقك بالمعلومات اللازمة للمشاركة وتحسين إدارة علاقات أصحاب المصلحة وزيادة احتمالات نجاحك في البيئات المعقدة.

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هل لديك فضول حول كيف يمكن أن يساعدك AppMaster في تحويل صناعة الطاقة والمرافق؟

نريد أن نظهر لك مدى قوة عدم وجود رمز لمؤسستك. باستخدام AppMaster ، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق أو نظام أساسي قوي أمرًا سهلاً مثل ABC. اطلب مقدمة سريعة عن AppMaster وتعلم كيف يمكن لمنصتنا أن تساعدك في بناء أداة رائعة بدون كود لفريقك.

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