بناء خبرات تعليمية أفضل مع AppMaster

AppMaster ينقذ اليوم! اختر منصة AppMaster التقنية ، فنحن نسهل على المدرسين والطلاب التعلم معًا ، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة!
المعلمون يغذون المستقبل. وهذا المستقبل بين يديك الآن. يجعل AppMaster من السهل عليك إنشاء تجارب تفاعلية وغامرة بدون تعليمات برمجية للمعلمين أو الطلاب أو أعضاء فريق العمل.
نعتقد أنه يجب استخدام التكنولوجيا لتمكين الطلاب والمعلمين. يساعد AppMaster المعلمين على تلبية احتياجات المتعلمين وتمكين أنفسهم
نحن نقدم خطة مجانية للمهنيين والمؤسسات التعليمية ، والتي تشمل عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع. سيكون لديك أيضًا حق الوصول إلى لوحة تحكم المسؤول الخاصة بنا حيث يمكنك إدارة جميع تطبيقاتك من مكان واحد.
محررنا المرئي سهل الاستخدام ، مع تفاعلات السحب والإفلات والميزات البديهية التي تجعل عملية بناء التطبيق سهلة. إمكانيات غير محدودة لأدوات تعليم تفاعلية وغامرة عالية الجودة دون الحاجة إلى ترميز.
يتيح لك AppMaster إنشاء وإدارة تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك والذي يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة!
نحن نقدم حلاً شاملاً لبناء التطبيق التعليمي الخاص بك. سواء كنت مدرسة أو جامعة ، لدينا الأداة المناسبة لك!
تحتاج المؤسسات إلى حل قادر على كل شيء - توزيع المحتوى والبرامج التعليمية ، وتفاعل الطلاب - يقوم AppMaster بكل شيء!
قم باستيراد معلومات الطالب من قواعد البيانات مثل Sociomantic أو CRM باستخدام API الخاص بنا لتتبع الحضور أو إرسال إشعارات حول الاختبارات.
أنشئ محتوى تفاعليًا جذابًا لطلابك من خلال ميزات سهلة الاستخدام مثل الدرجات التلقائية أو وحدات التعلم ذاتية السرعة.
احصل على المزيد من الطلاب وأولياء الأمور من خلال السماح لهم بالوصول إلى تطبيقك على أي جهاز - سواء كان جهاز iPhone أو Android أو سطح مكتب.
الخروج للصيف؟ باستخدام وضع عدم الاتصال ، يمكنك إنشاء تطبيقات تعمل عند انقطاع الاتصال بالإنترنت - لا حاجة إلى بيانات!
AppMaster ينقذ اليوم! اختر منصة AppMaster التقنية ، فنحن نسهل على المدرسين والطلاب التعلم معًا ، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة!
اجعل الطلاب متحمسين من خلال السماح لهم بتعلم AppMaster مجانًا.
سنساعدك في تصميم دورات حول السيناريوهات العملية.
يبحث المعلمون الناجحون باستمرار عن فرص للتعلم والنمو في كل مكان. يطبقون الإبداع والفضول في جميع الجوانب. يمكننا مساعدتك في ذلك.