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بناء خبرات تعليمية أفضل مع AppMaster

المعلمون يغذون المستقبل. وهذا المستقبل بين يديك الآن. يجعل AppMaster من السهل عليك إنشاء تجارب تفاعلية وغامرة بدون تعليمات برمجية للمعلمين أو الطلاب أو أعضاء فريق العمل.

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بناء خبرات تعليمية أفضل مع AppMaster
لا يوجد كود للتعليم

ما الذي يمكن أن يفعله AppMaster؟

نعتقد أنه يجب استخدام التكنولوجيا لتمكين الطلاب والمعلمين. يساعد AppMaster المعلمين على تلبية احتياجات المتعلمين وتمكين أنفسهم

انه مجانا!
انه مجانا!

نحن نقدم خطة مجانية للمهنيين والمؤسسات التعليمية ، والتي تشمل عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع. سيكون لديك أيضًا حق الوصول إلى لوحة تحكم المسؤول الخاصة بنا حيث يمكنك إدارة جميع تطبيقاتك من مكان واحد.

لا حاجة لمهارات الترميز
لا حاجة لمهارات الترميز

محررنا المرئي سهل الاستخدام ، مع تفاعلات السحب والإفلات والميزات البديهية التي تجعل عملية بناء التطبيق سهلة. إمكانيات غير محدودة لأدوات تعليم تفاعلية وغامرة عالية الجودة دون الحاجة إلى ترميز.

كل الأدوات المطلوبة

ما الذي يجعل AppMaster مميزًا؟

يتيح لك AppMaster إنشاء وإدارة تطبيق الهاتف المحمول الخاص بك والذي يمكن تخصيصه وفقًا لاحتياجاتك الخاصة!

تطبيقات مخصصة

تطبيقات مخصصة

نحن نقدم حلاً شاملاً لبناء التطبيق التعليمي الخاص بك. سواء كنت مدرسة أو جامعة ، لدينا الأداة المناسبة لك!

حل واحد

حل واحد

تحتاج المؤسسات إلى حل قادر على كل شيء - توزيع المحتوى والبرامج التعليمية ، وتفاعل الطلاب - يقوم AppMaster بكل شيء!

دمج بسلاسة

دمج بسلاسة

قم باستيراد معلومات الطالب من قواعد البيانات مثل Sociomantic أو CRM باستخدام API الخاص بنا لتتبع الحضور أو إرسال إشعارات حول الاختبارات.

تجديد شباب التعلم

تجديد شباب التعلم

أنشئ محتوى تفاعليًا جذابًا لطلابك من خلال ميزات سهلة الاستخدام مثل الدرجات التلقائية أو وحدات التعلم ذاتية السرعة.

دعم أي جهاز

دعم أي جهاز

احصل على المزيد من الطلاب وأولياء الأمور من خلال السماح لهم بالوصول إلى تطبيقك على أي جهاز - سواء كان جهاز iPhone أو Android أو سطح مكتب.

وضع غير متصل بالشبكة

وضع غير متصل بالشبكة

الخروج للصيف؟ باستخدام وضع عدم الاتصال ، يمكنك إنشاء تطبيقات تعمل عند انقطاع الاتصال بالإنترنت - لا حاجة إلى بيانات! ⁣

رائع للتعلم

هل تعلم عدم وجود كود؟

AppMaster ينقذ اليوم! اختر منصة AppMaster التقنية ، فنحن نسهل على المدرسين والطلاب التعلم معًا ، دون الحاجة إلى مهارات البرمجة!

احجز عرضًا تجريبيًا
Source Code at your fingertips

تعلم AppMaster

اجعل الطلاب متحمسين من خلال السماح لهم بتعلم AppMaster مجانًا.

مهارات عملية

سنساعدك في تصميم دورات حول السيناريوهات العملية.

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مستقبل التعليم يبدأ مع AppMaster!

يبحث المعلمون الناجحون باستمرار عن فرص للتعلم والنمو في كل مكان. يطبقون الإبداع والفضول في جميع الجوانب. يمكننا مساعدتك في ذلك.

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