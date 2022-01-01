بناء خبرات تعليمية أفضل مع AppMaster

انه مجانا!

نحن نقدم خطة مجانية للمهنيين والمؤسسات التعليمية ، والتي تشمل عدد غير محدود من المستخدمين والمشاريع. سيكون لديك أيضًا حق الوصول إلى لوحة تحكم المسؤول الخاصة بنا حيث يمكنك إدارة جميع تطبيقاتك من مكان واحد.