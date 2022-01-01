بناء تطبيقات مصرفية من فئة المؤسسات

هل حجم العمل المرتبط بالتغييرات التنظيمية واحتياجات المعالجة اليومية باهظ التكلفة وهل يمكن أن يعيق ابتكار المنتجات الجديدة وتحسين خدمة العملاء؟ لا تقلق! يوفر AppMaster مسارًا لتسريع التحول الرقمي وتوسيع تطوير المنتجات.
يُحدثAppMaster ثورة في عملية تطوير التطبيقات لمساعدة البنوك على تبسيط تفاعلات العملاء ، وجمع المعلومات ، وتطبيقات القروض ، والمزيد - كل ذلك بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
حجم العمل للاستجابة للضغوط التنظيمية يرهق الإدارات التقنية. إذا استغرقت فكرة منتج جديد عامين حتى تؤتي ثمارها ، فإن ذلك يزيل الريح من أشرعة الناس. AppMaster يمنح المستخدمين غير التقنيين القدرة على إنشاء تطبيقات بدون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية.
يسمح AppMaster لفرق العمل بالابتكار من تلقاء نفسها ، مما يمنح البنوك نفوذًا للابتكار بطرق مختلفة ، لا سيما في خدمة العملاء. كما أنه يتيح إدارة أكثر ذكاءً للمخاطر والمرونة ، خاصةً مع بدء المزيد من العمليات ، مثل المدفوعات ، في الوقت الفعلي.
يمكن أن تساعدكAppMaster على المضي قدمًا في مشهد اليوم شديد التنافسية وإنشاء تطبيقات على مستوى المؤسسة بسرعة لخفض التكاليف وخلق فرص جديدة.
مع AppMaster، تتقدم المؤسسات المصرفية في مشاريع تطوير التطبيقات بسبب الاعتماد الأقل على التقدم المعماري والقلق بشأن الثغرات الأمنية أثناء التطوير.
طور التطبيقات بشكل أسرع باستخدام AppMaster نظرًا للتنفيذ السريع لترقيات الميزات وإصلاحات الأخطاء السريعة وسهولة إرفاق المكونات المبتكرة بالتطبيقات الحالية ، بالإضافة إلى إنشاء أخرى جديدة.
يساعد التصميم المرن لـ AppMaster على تحسين تجربة العملاء بشكل ملحوظ مقارنة بالتطوير التقليدي. قلل عدد حلقات التعليقات من خلال تنفيذ التغييرات بسرعة في البرنامج التطبيقي.
النهج القائم على إطار العمل الذي يوفر مكونات قابلة لإعادة الاستخدام ، وميزات السحب والإفلات ، والمباني الجاهزة ، والتطوير المستند إلى القوالب يسمح حتى لعضو من فريق العمل بإجراء التغييرات المطلوبة على التطبيقات.
ركز على تفضيلات المستهلك. توفر منصتنا التخصيص بناءً على تفضيلات العملاء ومصالح الشركة وتسمح بالتخصيص المستقل مع التخلص من مخاطر مشكلات الأمان.
الدمج مع أي خدمات خارجية باستخدام AppMaster وحدات مسبقة الصنع أو وثائق جاهزة لواجهة برمجة التطبيقات. تجعل مجموعتنا الفريدة من وحدات التكامل من السهل عليك الاتصال بالأنظمة الأساسية وموفري الذكاء الاصطناعي وغير ذلك الكثير.
نريد أن نظهر لك مدى قوة عدم وجود رمز لمؤسستك. باستخدام AppMaster، يمكن أن يكون إنشاء تطبيق مصرفي قوي أمرًا سهلاً مثل ABC. اطلب مقدمة سريعة عن AppMaster وتعلم كيف يمكن لمنصتنا أن تبني لك تطبيقًا رائعًا بدون رمز لعملك.