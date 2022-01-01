بناء تطبيقات مصرفية من فئة المؤسسات

بعيدًا عن الإرث

يسمح AppMaster لفرق العمل بالابتكار من تلقاء نفسها ، مما يمنح البنوك نفوذًا للابتكار بطرق مختلفة ، لا سيما في خدمة العملاء. كما أنه يتيح إدارة أكثر ذكاءً للمخاطر والمرونة ، خاصةً مع بدء المزيد من العمليات ، مثل المدفوعات ، في الوقت الفعلي.