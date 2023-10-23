يشير تجزئة الشبكة، وهو مفهوم حاسم في سياق الأمان والامتثال، إلى عملية تقسيم شبكة الكمبيوتر إلى أجزاء أو شبكات فرعية أصغر ومعزولة. الهدف الأساسي وراء تنفيذ تجزئة الشبكة هو تعزيز أمان الشبكة وأدائها وسهولة إدارتها مع التحكم الفعال في تدفق البيانات.

مع احتلال التحول الرقمي واعتماد التكنولوجيا مركز الصدارة، تدرك المؤسسات بشكل متزايد الدور الحيوي الذي يلعبه أمن الشبكات في ضمان سرية البيانات والتطبيقات والأنظمة وسلامتها وتوافرها. توقعت دراسة حديثة أجرتها شركة Cybersecurity Ventures أن تصل تكاليف الجرائم الإلكترونية العالمية إلى 10.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2025، مما يؤكد الحاجة الملحة إلى اتخاذ تدابير قوية لأمن الشبكات مثل تجزئة الشبكة.

هناك عدة أسباب تجعل تجزئة الشبكة عنصرًا حاسمًا في استراتيجية الأمان الخاصة بالمؤسسة. أولاً، يساعد في التحكم الفعال في الوصول إلى المعلومات الحساسة من خلال تنظيم وصول المستخدم وتدفق حركة مرور الشبكة داخل الشبكة المجزأة. ومن خلال قصر الوصول على المستخدمين المصرح لهم فقط، فإن تجزئة الشبكة تقلل من مخاطر الوصول غير المصرح به وتسرب البيانات.

ثانيًا، يسمح تجزئة الشبكة باكتشاف الأنشطة المشبوهة واحتوائها بشكل أفضل. ومن خلال عزل القطاعات المعرضة للخطر، يمكن للمؤسسات تقليل الضرر المحتمل الناجم عن التهديدات السيبرانية، ومنعها من الانتشار عبر الشبكة بأكملها. بالإضافة إلى ذلك، يعمل تجزئة الشبكة على تبسيط الكشف عن الحالات الشاذة والاستجابة للحوادث، مما يعزز الوضع الأمني ​​العام.

علاوة على ذلك، فإن تجزئة الشبكة لها تأثير مباشر على الامتثال التنظيمي. تؤكد لوائح الامتثال مثل معيار أمان بيانات صناعة بطاقات الدفع (PCI DSS)، وقانون قابلية النقل والمساءلة للتأمين الصحي (HIPAA)، واللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) على أهمية ضوابط الوصول الصارمة وتجزئة الشبكة لحماية البيانات الحساسة. من الوصول غير المصرح به أو سوء الاستخدام. يساعد تنفيذ تجزئة الشبكة المناسبة المؤسسات على الالتزام بهذه اللوائح وتجنب العقوبات وحماية سمعتها.

يمكن تنفيذ تجزئة الشبكة من خلال طرق مختلفة، بما في ذلك شبكات المنطقة المحلية الافتراضية (VLAN)، وجدران الحماية، والشبكات المعرفة بالبرمجيات (SDN). تتيح شبكات VLAN إمكانية التجميع المنطقي لأجهزة الشبكة بغض النظر عن موقعها الفعلي، مما يساعد المؤسسات في التحكم في حركة مرور الشبكة والوصول إليها بشكل فعال. ومن ناحية أخرى، تعمل جدران الحماية كحراس بوابة بين الشبكات الفرعية، حيث تحدد وتنفذ سياسات الوصول وتضمن التدفق الآمن للبيانات. تسمح حلول SDN بتجزئة الشبكة بشكل أكثر مرونة ودقة، مما يمكّن المؤسسات من تحديد السياسات وتنفيذها على أساس كل تطبيق.

AppMaster ، النظام الأساسي no-code لتطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يأخذ أمان الشبكة والامتثال على محمل الجد. ونظرًا لنهجها الشامل لإنشاء تطبيقات آمنة للغاية وقابلة للتطوير، تضمن المنصة أن تتبع التطبيقات التي تم إنشاؤها أفضل الممارسات في حماية البيانات والالتزام بمعايير الأمان اللازمة. يوفر AppMaster ميزات قوية مع واجهة مرئية وبديهية، مما يسمح للعملاء ببناء ونشر تطبيقات آمنة ومتوافقة للغاية دون المساس بالجانب الأساسي للأمان.

من خلال الاستفادة من تجزئة الشبكة بالاشتراك مع AppMaster ، يمكن للمؤسسات تقليل سطح الهجوم بشكل كبير وتحقيق نتائج أمنية أفضل. مع استمرار تطور مشهد التهديدات، من الضروري للمؤسسات أن تتبنى تدابير أمنية متقدمة وأفضل الممارسات للمساعدة في حماية شبكاتها وتطبيقاتها وبياناتها. إن تجزئة الشبكة، عند دمجها مع استراتيجية وتنفيذ مدروسين جيدًا، تكون بمثابة أساس متين لتعزيز وضع الأمان والامتثال للمؤسسة وضمان استمرارية الأعمال في مواجهة التهديدات السيبرانية المتزايدة.