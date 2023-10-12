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إرشادات مراجعة متجر التطبيقات

Oct 12, 2023

إن إرشادات مراجعة متجر التطبيقات هي مجموعة شاملة من القواعد والسياسات التي وضعتها شركة Apple Inc. للتحكم في تقديم ومراجعة وقبول التطبيقات التي تم إنشاؤها للتوزيع داخل متجر تطبيقات Apple. تهدف هذه الإرشادات إلى ضمان الجودة والأداء والسلامة والامتثال للتطبيقات المقدمة لملايين مستخدمي iOS على مستوى العالم. من خلال الالتزام بهذه الإرشادات، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات تلبي معايير Apple العالية، والتي بدورها تفيد المطورين والمستخدمين من خلال تجربة مستخدم محسنة، وزيادة قابلية اكتشاف التطبيقات، وفي النهاية تحقيق إيرادات أكبر.

في سياق تطوير تطبيقات iOS، تلعب إرشادات مراجعة متجر التطبيقات دورًا حاسمًا في تحديد نجاح التطبيق أو فشله. وهي تحدد الجوانب المختلفة لتطوير التطبيق، مثل وظائف التطبيق وواجهة المستخدم والخصوصية والأمان والمحتوى وتحقيق الدخل. يتيح هذا التوجيه التفصيلي للمطورين إنشاء تطبيقات متوافقة تمامًا، وبالتالي زيادة فرص الموافقة عليها أثناء عملية المراجعة.

مطورو التطبيقات الذين يختارون استخدام AppMaster ، وهو نظام أساسي قوي no-code لإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، يستفيدون من الخبرة والمعرفة المضمنة داخل الأداة. يعتني AppMaster بمعظم جوانب تطوير التطبيقات، مثل إدارة قاعدة البيانات وتنفيذ منطق الأعمال وتصميم واجهة المستخدم ونقاط endpoints واجهة برمجة التطبيقات، مما يؤدي إلى تبسيط عملية التطوير والالتزام بشكل كبير بإرشادات مراجعة متجر التطبيقات. كما يتيح نهج AppMaster القائم على الخادم للمطورين إمكانية تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح API لتطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى متجر التطبيقات، وبالتالي ضمان التحديثات السلسة وصيانة الامتثال.

أحد الجوانب الأساسية لإرشادات مراجعة متجر التطبيقات هو التركيز على خصوصية المستخدم وحماية البيانات. يجب على المطورين طلب أذونات المستخدم بشكل صريح للوصول إلى المعلومات الحساسة، مثل بيانات الموقع أو جهات الاتصال أو وظائف الكاميرا. من خلال النهج الشامل الذي تتبعه AppMaster ، يمكن للمطورين تصميم تطبيقات تراعي الخصوصية والتي تجمع فقط البيانات المطلوبة للوظائف وتنفيذ الآليات المناسبة للتحكم في البيانات المجمعة وتأمينها، وبالتالي الامتثال لمتطلبات الخصوصية الصارمة لشركة Apple.

بالإضافة إلى ذلك، تتطلب إرشادات مراجعة متجر التطبيقات أن تحافظ التطبيقات على مستوى عالٍ من حيث الأداء والجودة. يجب أن توفر التطبيقات الميزات والوظائف والمحتوى دون التسبب في حدوث أعطال أو تجميد أو بطء الأداء على أجهزة iOS. بفضل تقنية التطوير المتطورة التي تقدمها AppMaster ، يمكن للعملاء أن يثقوا في أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام النظام الأساسي ستعرض أداءً ممتازًا وقابلية للتوسع، وذلك بفضل استخدام AppMaster لـ Go، وهي لغة برمجة عالية الكفاءة مُحسّنة لتطبيقات الواجهة الخلفية القوية. .

بالإضافة إلى الوظائف والأداء، تؤكد إرشادات مراجعة متجر التطبيقات على أهمية وجود واجهة جذابة وسهلة الاستخدام. يجب أن تظهر جميع التطبيقات المقدمة إلى متجر التطبيقات مستوى عالٍ من جودة تصميم واجهة المستخدم وأن تلتزم بإرشادات الواجهة البشرية من Apple، والتي توفر مبادئ لتصميم واجهات المستخدم بما يتوافق مع روح التصميم الخاصة بشركة Apple. يمكّن AppMaster المطورين من إنشاء واجهات مستخدم جذابة وبديهية باستخدام وظيفة drag-and-drop ، مما يسهل تحقيق التوافق مع توقعات تصميم Apple.

يجب أن تتوافق التطبيقات المقدمة إلى App Store أيضًا مع الأطر القانونية والتنظيمية في المناطق التي تعمل فيها. على سبيل المثال، قد يُطلب من التطبيقات إثبات الامتثال للائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) للاتحاد الأوروبي أو قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترنت (COPPA) بالولايات المتحدة. تضمن مرونة AppMaster في إنشاء التطبيقات التي يمكنها العمل مع أي قاعدة بيانات متوافقة مع PostgreSQL كقاعدة بيانات أساسية أن التطبيقات التي تم إنشاؤها باستخدام AppMaster يمكن أن تكون متوافقة مع لوائح حماية البيانات الإقليمية المختلفة، مما يوفر المزيد من راحة البال للمطورين.

باختصار، تعد إرشادات مراجعة متجر التطبيقات بمثابة الأساس لرحلة تطوير تطبيقات iOS ناجحة. ومن خلال فهم هذه الإرشادات والالتزام بها، يمكن للمطورين إنشاء تطبيقات عالية الجودة ومتوافقة تلبي متطلبات Apple الصارمة. تعمل منصة AppMaster no-code كأداة لا تقدر بثمن في مساعدة المطورين على تحقيق هذه الأهداف، حيث تقدم مجموعة كبيرة من الميزات والخبرات المتكاملة لتبسيط عملية التطوير، وضمان أداء التطبيق وقابلية التوسع، والحفاظ على الامتثال لإرشادات مراجعة متجر التطبيقات.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
أركيت أيقونة التطبيق إرشادات الواجهة إرشادات الواجهة البشرية (HIG) إمكانية الوصول البيانات الأساسية الرسوم المتحركة الأساسية الهدف-C دفتر الحسابات الجاري (المحفظة) سيريكيت مجموعة الدفع مجموعة الساعات محفز (محفز المشروع) معرف الحزمة هيلثكيت واجهة المستخدم

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