يمثل عرض القيمة، في سياق الشركات الناشئة وخاصة تطوير البرمجيات، مزيجًا فريدًا من الميزات والفوائد والخبرة الشاملة التي يقدمها المنتج أو الخدمة للجمهور المستهدف. إنه جانب حاسم في تطوير المنتج واستراتيجيات التسويق، لأنه يعمل على تمييز المنتج عن المنافسين، وتحديد المزايا الأساسية، وتبرير السعر. يجب أن يكون عرض القيمة الفعال واضحًا وموجزًا ​​وقادرًا على إيصال كيفية حل المنتج أو الخدمة لمشكلة أو حاجة محددة للعميل.

في مجال تطوير البرمجيات، يعد عرض القيمة أمرًا حيويًا لجذب المستخدمين والحفاظ على ميزة تنافسية في سوق مليء بالمنتجات والخدمات الجديدة. مع انتشار الأدوات البرمجية، والحاجة المتزايدة إلى الأتمتة، والتركيز على تجربة المستخدم، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن يكون للحل البرمجي عرض قيمة قوي. فهو لا يحفز معدلات اكتساب العملاء ومشاركتهم فحسب، بل يلعب أيضًا دورًا مهمًا في الاحتفاظ بالعملاء وولائهم.

باعتباري خبيرًا في تطوير البرمجيات في منصة AppMaster no-code ، لاحظت أن الشركات الناشئة التي تركز بشدة على القيمة المقترحة غالبًا ما تكون أفضل على المدى الطويل. وفقًا لتقرير صادر عن CB Insights، تفشل 42% من الشركات الناشئة بسبب قلة حاجة السوق لمنتجاتها، بينما تفشل 17% بسبب ضعف عروض المنتجات. تشير هذه الإحصائيات إلى أن أحد الجوانب الأساسية لإنشاء عمل تجاري ناجح في قطاع تطوير البرمجيات هو التركيز على فهم الجمهور المستهدف وصياغة عرض قيمة قوي وفقًا لذلك.

من أجل توصيل عرض القيمة الخاص بك بشكل فعال، من الضروري مراعاة الجوانب التالية:

1. حدد نقاط الضعف: افهم المشكلات أو الاحتياجات التي يواجهها جمهورك المستهدف، والتي ينوي الحل البرمجي الخاص بك معالجتها. قد تتضمن نقاط الضعف هذه مشكلات مثل العمليات التي تستغرق وقتًا طويلاً، أو التكاليف الزائدة، أو سير العمل المجزأ.

2. اعرض الفوائد: اشرح بوضوح كيف يحل منتجك أو خدمتك نقاط الضعف هذه ويقدم قيمة للمستخدمين. أكد على الميزات الرئيسية للحل البرمجي الخاص بك، وسهولة استخدامه، وأي عوامل أخرى تميزه عن المنافسين.

3. اعرض تطبيقات الحياة الواقعية: قدم دراسات حالة أو أمثلة أو شهادات لإثبات مطالبات عرض القيمة الخاصة بك، مع عرض التأثير الواقعي للحل البرمجي الخاص بك على مستخدميه. سيساهم ذلك في بناء المصداقية والثقة بين جمهورك المستهدف.

أحد الأمثلة على عروض القيمة الفعالة في قطاع تطوير البرمجيات هو AppMaster ، الذي يضع نفسه على أنه "يبني تطبيقات الويب والهواتف المحمولة والواجهة الخلفية بشكل أسرع بعشر مرات وأكثر فعالية من حيث التكلفة بثلاث مرات" مقارنة بعمليات التطوير التقليدية. يشير عرض القيمة المذكور أعلاه على وجه التحديد إلى نقاط الضعف المتمثلة في بطء تطوير التطبيق والتكاليف المرتفعة، ويسلط الضوء على فوائد النهج "10x أسرع و3x أكثر فعالية من حيث التكلفة"، ويدعمه التطبيق الواقعي لمنصة AppMaster no-code.

بشكل قاطع، يعد وجود عرض قيمة مقنع أمرًا بالغ الأهمية للشركات الناشئة العاملة في مجال تطوير البرمجيات. من خلال التركيز على نقاط الضعف لدى جمهورك المستهدف، وعرض فوائد الحلول البرمجية الخاصة بك، وإظهار تطبيقات الحياة الواقعية، يمكنك صياغة عرض قيمة يميز شركتك الناشئة عن المنافسة ويتوافق مع استراتيجية عملك الشاملة.

ومن خلال هذا الفهم، يمكن لشركة تطوير البرمجيات الخاصة بك الاستفادة من عرض القيمة لدفع إستراتيجيتها التسويقية، وتقديم العروض للمستثمرين، وبناء علاقات دائمة مع العملاء. والأهم من ذلك، أن عرض القيمة القوي سيضع الأساس لنجاح ونمو شركتك الناشئة في مجال تطوير البرمجيات على المدى الطويل.