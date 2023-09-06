تشير إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول، في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، إلى مبادئ وممارسات التصميم والتنفيذ التي تضمن إمكانية استخدام تطبيق الهاتف المحمول بفعالية من قبل جميع المستخدمين، بغض النظر عن قدراتهم أو إعاقاتهم. ويشمل ذلك جوانب تصميم واجهة المستخدم (UI)، وتجربة المستخدم (UX)، والتنقل، وتنظيم المحتوى، والاعتبارات الأخرى ذات الصلة، مما يضمن أن يستفيد أكبر عدد ممكن من الجمهور من المنتجات والخدمات الرقمية.

يعد اعتماد مبادئ إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول أمرًا حيويًا للنمو المستمر ونجاح التطبيق، لأنه يؤثر بشكل مباشر على رضا المستخدم ومعدلات الاحتفاظ به. وفقا لبحث أجرته منظمة الصحة العالمية، يعاني أكثر من مليار شخص في جميع أنحاء العالم من شكل من أشكال الإعاقة، وهو ما يعادل حوالي 15٪ من سكان العالم. مع التزايد المستمر لاستخدام الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية، أصبحت الحاجة إلى تطبيقات الهاتف المحمول التي يمكن الوصول إليها أكثر أهمية من أي وقت مضى. تساهم إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول بشكل كبير في شمولية الأفراد، وتمكينهم من الوصول على قدم المساواة إلى المعلومات والمنتجات والخدمات.

تم تطوير معايير إمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول واعتمادها على نطاق واسع من قبل مطوري البرامج والمنظمات. تشمل الأمثلة البارزة إرشادات إمكانية الوصول إلى محتوى الويب (WCAG) التي وضعها اتحاد شبكة الويب العالمية (W3C)، ومبادئ التصميم العالمي، التي تشمل الاستخدام العادل، والمرونة، والاستخدام البسيط والبديهي، والمعلومات الملموسة، والتسامح مع الخطأ، والجهد البدني المنخفض وحجم ومساحة النهج والاستخدام.

تشمل الجوانب الرئيسية لإمكانية الوصول عبر الهاتف المحمول، على سبيل المثال لا الحصر، ما يلي:

النص والطباعة: التأكد من أن النص مقروء ومفهوم للمستخدمين، مع مراعاة عوامل مثل حجم الخط، وتباعد الأسطر، والتباين، والقدرة على تغيير حجم النص.

التأكد من أن النص مقروء ومفهوم للمستخدمين، مع مراعاة عوامل مثل حجم الخط، وتباعد الأسطر، والتباين، والقدرة على تغيير حجم النص. اللون والتباين: تطبيق مجموعات الألوان المناسبة ومستويات التباين لتسهيل تمييز النص والعناصر الرسومية وإدراكها للأفراد الذين يعانون من إعاقات بصرية أو عمى الألوان.

تطبيق مجموعات الألوان المناسبة ومستويات التباين لتسهيل تمييز النص والعناصر الرسومية وإدراكها للأفراد الذين يعانون من إعاقات بصرية أو عمى الألوان. أهداف اللمس: تصميم أهداف لمس كبيرة بما فيه الكفاية مع مسافات مناسبة لتسهيل التفاعل السهل للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الحركة أو البراعة.

تصميم أهداف لمس كبيرة بما فيه الكفاية مع مسافات مناسبة لتسهيل التفاعل السهل للمستخدمين الذين يعانون من ضعف في الحركة أو البراعة. دعم قارئ الشاشة: ضمان التوافق مع قارئات الشاشة لمساعدة المستخدمين الذين يعانون من ضعف البصر في فهم التطبيق والتنقل فيه.

ضمان التوافق مع قارئات الشاشة لمساعدة المستخدمين الذين يعانون من ضعف البصر في فهم التطبيق والتنقل فيه. إمكانية الوصول إلى لوحة المفاتيح: تسهيل الوصول إلى لوحة المفاتيح وجهاز الإدخال البديل لدعم المستخدمين ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو أولئك الذين لا يستطيعون استخدام شاشات اللمس.

تسهيل الوصول إلى لوحة المفاتيح وجهاز الإدخال البديل لدعم المستخدمين ذوي القدرة المحدودة على الحركة أو أولئك الذين لا يستطيعون استخدام شاشات اللمس. التوجيه والتخطيط: السماح بإعدادات التوجيه والتخطيط المرنة لاستيعاب المستخدمين الذين لديهم تفضيلات محددة أو قيود مادية، مثل القدرة على استخدام التطبيق في الوضع الأفقي أو العمودي.

السماح بإعدادات التوجيه والتخطيط المرنة لاستيعاب المستخدمين الذين لديهم تفضيلات محددة أو قيود مادية، مثل القدرة على استخدام التطبيق في الوضع الأفقي أو العمودي. التسميات التوضيحية والنصوص والأوصاف الصوتية: توفير وسائل بديلة لاستهلاك محتوى الوسائط المتعددة، مثل التسميات التوضيحية المغلقة والنصوص والأوصاف الصوتية، للمستخدمين الذين يعانون من إعاقات سمعية أو بصرية.

يتطلب تنفيذ مبادئ إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة في تطوير التطبيقات تقييمًا وتحسينات متسقة طوال دورة حياة التطوير بأكملها. أدوات مثل اختبار إمكانية الوصول الآلي، والاختبار اليدوي من قبل خبراء إمكانية الوصول، وإشراك المستخدمين ذوي الإعاقة في اختبار قابلية الاستخدام يمكن أن تساهم جميعها في إنشاء تطبيقات جوال يمكن الوصول إليها.

توفر منصة AppMaster للمطورين الأدوات اللازمة لإنشاء تطبيقات جوال شاملة وسهلة الوصول. يسمح تصميم واجهة المستخدم no-code AppMaster ، إلى جانب مصمم عمليات الأعمال المتنقلة (BP)، بالتكامل السلس لميزات إمكانية الوصول ضمن عملية تطوير تطبيقات الأجهزة المحمولة. علاوة على ذلك، يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات الهاتف المحمول باستخدام نهج يعتمد على الخادم، مما يمكّن العملاء من تطبيق التحديثات على مفاتيح واجهة المستخدم والمنطق وواجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. وهذا يعزز التكرار السريع واختبار تحسينات إمكانية الوصول.

مع إدراك المؤسسات والمطورين بشكل متزايد لأهمية إمكانية الوصول عبر الأجهزة المحمولة والسعي لتحقيق الشمولية، أصبحت الحاجة إلى الأدوات والأطر التي تدعم هذه المبادئ أكثر أهمية من أي وقت مضى. تتمتع منصة AppMaster بوضع جيد لتمكين التطوير السريع لتطبيقات الهاتف المحمول التي يمكن الوصول إليها عبر مختلف الصناعات، مما يفيد المستخدمين في جميع أنحاء العالم، ويدعم نمو ونجاح المنتجات والخدمات الرقمية للجميع.