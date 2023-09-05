محرك اللعبة (على سبيل المثال، Unity، Unreal Engine)

محرك الألعاب هو إطار عمل برمجي شامل مصمم خصيصًا لتطوير وإنشاء ألعاب الفيديو، خاصة في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول. يستخدم المطورون محركات الألعاب لتبسيط عملية تطوير اللعبة لأنها توفر مجموعة من الميزات والأدوات المفيدة اللازمة لأغراض مختلفة، مثل عرض الرسومات ومحاكاة الفيزياء وإدارة المدخلات والتعامل مع اكتشاف الاصطدام والتحكم في الشبكات، من بين أشياء أخرى كثيرة. تتضمن بعض الأمثلة الشائعة لمحركات الألعاب Unity وUnreal Engine وGodot.

يعد Unity واحدًا من أكثر محركات الألعاب شهرةً على نطاق واسع في صناعة الألعاب. متوفر على منصات مختلفة، وقد دعم العديد من الألعاب الناجحة مثل "Pokemon Go" و"Monument Valley" و"Hearthstone". وفقًا لشركة Unity Technologies، يدعم المحرك حاليًا أكثر من 25 نظامًا أساسيًا، بما في ذلك iOS وAndroid. تمنح Unity المطورين مستويات خبرة متنوعة لإنشاء ألعاب ثنائية وثلاثية الأبعاد وواقع افتراضي/واقع معزز، بالإضافة إلى محتوى تفاعلي ضمن واجهة سهلة الاستخدام. باستخدام C# كلغة البرمجة النصية الأساسية، يوفر هذا المحرك دعمًا متعدد المنصات ومتعدد الأنواع.

يعد Unreal Engine، الذي أنشأته Epic Games، مثالًا بارزًا آخر لمحرك الألعاب. تشتهر بقدراتها الرسومية الاستثنائية وأدائها القابل للتطوير، وقد تم استخدامها لتطوير ألعاب مشهورة مثل "Fortnite" و"Gears of War" و"PUBG". Unreal Engine 4 هو أحدث إصدار للمحرك، حيث يوفر مجموعة من الأدوات والوظائف لتطوير اللعبة، مثل البرمجة النصية المرئية Blueprint، ومحرر التضاريس المحسن، وأنظمة الذكاء الاصطناعي المتقدمة. يستخدم Unreal Engine لغة C++‎ كلغة برمجة نصية أساسية، مما يمنح المطورين مزيدًا من التحكم في الأنظمة ذات المستوى الأدنى، والتي، في المقابل، تمكنهم من إنشاء تجارب ألعاب محسنة للغاية.

لقد اكتسبت محركات الألعاب مثل Unity وUnreal Engine جذبًا كبيرًا بين مطوري تطبيقات الأجهزة المحمولة نظرًا لقدرتها على التكيف مع قدرات الأجهزة المتنوعة، ومرونة تصدير الألعاب إلى منصات متعددة، مما يساعد في تقليل وقت التطوير والجهد والتكلفة. بالإضافة إلى ذلك، توفر هذه المحركات وثائق شاملة ومجتمعات نشطة وأصولًا وافرة جاهزة للاستخدام، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة المطور وموثوقيته.

في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، تساعد محركات الألعاب المطورين على إنشاء تجارب ألعاب آسرة باستخدام رسومات عالية الجودة وأداء سلس على الأجهزة المختلفة، بغض النظر عن أنظمة التشغيل الخاصة بها. بالإضافة إلى ذلك، تأتي هذه المحركات مزودة بمجموعة من القوالب والمكونات المعدة مسبقًا والتي توفر الوقت والجهد، مما يتيح إنشاء نماذج أولية سريعة وتطوير تطبيقات الألعاب. علاوة على ذلك، فإنها تزود المطورين أيضًا بأدوات قوية مثل المحركات الفيزيائية وأنظمة الرسوم المتحركة ومكونات الذكاء الاصطناعي، مما يسمح لهم بالتأثير على جوانب متعددة من اللعبة دون إعادة اختراع العجلة.

علاوة على ذلك، تتكامل محركات الألعاب بسلاسة مع الأدوات والتقنيات الأخرى المتوافقة مع معايير الصناعة، مثل Firebase للواجهة الخلفية والتحليلات، وAdMob للإعلانات داخل التطبيقات، والعديد من موفري الألعاب كخدمة (GaaS) للميزات الاجتماعية وتعدد اللاعبين. وهذا يوفر للمطورين القدرة على إنشاء ألعاب جوال شاملة ذات واجهات خلفية سهلة الاستخدام وواجهات أمامية مصقولة.

توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster أطر عمل مبسطة لتسهيل الإنشاء السريع لتطبيقات الويب والجوال والواجهة الخلفية باستخدام أدوات متقدمة no-code. يمكّن نهج AppMaster القائم على الخادم الشركات من تحديث واجهة المستخدم والمنطق لتطبيقات الهاتف المحمول دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store أو Google Play. من خلال تضمين عمليات تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول في حل واحد، يعمل AppMaster على تعزيز الكفاءة مع تقليل الديون الفنية.

مع استمرار توسع صناعة الألعاب، تلعب محركات الألعاب دورًا حاسمًا في تسهيل إنشاء تجارب ألعاب جذابة ومتطورة على الأجهزة المحمولة. من خلال تزويد المطورين بأدوات وموارد شاملة، تساعد محركات الألعاب مثل Unity وUnreal Engine في التطوير السريع وتحسين تطبيقات الألعاب عبر منصات متعددة، مما يضمن أن يتمكن منشئو الألعاب من التركيز على صياغة روايات آسرة وعناصر لعب فريدة وعوالم مذهلة بصريًا الجماهير المستهدفة للاستمتاع بها.