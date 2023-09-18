في سياق وقت الوصول إلى السوق (TTM)، تشير معالم التطوير إلى نقاط التحقق الهامة التي يحتاج مشروع تطوير البرمجيات إلى تحقيقها طوال دورة حياته لضمان التسليم في الوقت المناسب والجودة المثلى. وتختلف هذه المعالم اعتمادًا على نوع المشروع وحجمه وتعقيده، ويمكن أن تمتد على مراحل مختلفة، تتراوح من التفكير الأولي والتخطيط، مرورًا بالتصميم والتطوير، وتنتهي بالاختبار والنشر. من خلال تحديد أهداف واضحة وقابلة للقياس للمشروع، تعمل معالم التطوير كآلية لتتبع الأداء، مما يمكّن أصحاب المصلحة في المشروع من مراقبة التقدم المحرز والسماح بإجراء التعديلات التصحيحية في الوقت المناسب إذا لزم الأمر.

في منصة AppMaster no-code ، نقوم بتسهيل الوصول السريع إلى معالم التطوير من خلال توفير بيئة قوية وشاملة تعمل على تبسيط عملية تطوير البرامج بأكملها، بدءًا من تصميم نماذج البيانات وتنفيذها وحتى تطوير منطق الأعمال ونقاط endpoints واجهة برمجة التطبيقات، وكل ذلك طريقة إنشاء التعليمات البرمجية المصدر ونشر التطبيقات. تعمل مجموعة الأدوات الشاملة هذه، إلى جانب واجهة مرئية بديهية، على تمكين المطورين من جميع مستويات الخبرة من تحقيق أهداف مشروعهم بكفاءة وفعالية من حيث التكلفة، مع تقليل الديون الفنية وضمان قابلية التوسع.

تشتمل مجموعة معالم التطوير المحددة جيدًا عادةً على المراحل التالية:

تحليل المتطلبات: في هذه المرحلة، يتعاون أصحاب المصلحة في المشروع لجمع المتطلبات، وتحديد القيود، وتحديد أهداف المشروع، ووضع الأساس للمعالم اللاحقة. وفقًا لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، فإن ما يقرب من 40% من المشاريع تفشل بسبب عدم وجود أهداف وغايات محددة بوضوح، مما يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لهذا الإنجاز.

في هذه المرحلة، يتعاون أصحاب المصلحة في المشروع لجمع المتطلبات، وتحديد القيود، وتحديد أهداف المشروع، ووضع الأساس للمعالم اللاحقة. وفقًا لمعهد إدارة المشاريع (PMI)، فإن ما يقرب من 40% من المشاريع تفشل بسبب عدم وجود أهداف وغايات محددة بوضوح، مما يسلط الضوء على الأهمية الحاسمة لهذا الإنجاز. التصميم: في هذه المرحلة، يتم تحديد التصميم المعماري وتصميم تجربة المستخدم للتطبيق، مع مخططات تدفق البيانات، والإطارات السلكية، والنماذج المستخدمة لتصور الحل. يساعد التصميم الفعال على تقليل التعقيدات في المراحل اللاحقة، وتبسيط عملية التطوير وخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 66%، وفقًا لمعهد علوم الأنظمة في شركة IBM.

في هذه المرحلة، يتم تحديد التصميم المعماري وتصميم تجربة المستخدم للتطبيق، مع مخططات تدفق البيانات، والإطارات السلكية، والنماذج المستخدمة لتصور الحل. يساعد التصميم الفعال على تقليل التعقيدات في المراحل اللاحقة، وتبسيط عملية التطوير وخفض التكاليف بنسبة تصل إلى 66%، وفقًا لمعهد علوم الأنظمة في شركة IBM. التنفيذ: هذه المرحلة هي التي يحدث فيها الترميز الفعلي للبرنامج ونشره وتكامله، مع اتباع المطورين لأفضل الممارسات المعمول بها لترجمة مخططات التصميم إلى وحدات وظيفية. يعد التنفيذ الماهر أمرًا حيويًا لإنشاء قاعدة تعليمات برمجية قوية، حيث تشير الأبحاث التي أجرتها مجموعة Standish Group إلى أن ما يصل إلى 63٪ من المشاريع ينتهي بها الأمر إلى تجاوز تقديرات الوقت والتكلفة بسبب ضعف جودة التعليمات البرمجية والاختصارات غير الحكيمة.

هذه المرحلة هي التي يحدث فيها الترميز الفعلي للبرنامج ونشره وتكامله، مع اتباع المطورين لأفضل الممارسات المعمول بها لترجمة مخططات التصميم إلى وحدات وظيفية. يعد التنفيذ الماهر أمرًا حيويًا لإنشاء قاعدة تعليمات برمجية قوية، حيث تشير الأبحاث التي أجرتها مجموعة Standish Group إلى أن ما يصل إلى 63٪ من المشاريع ينتهي بها الأمر إلى تجاوز تقديرات الوقت والتكلفة بسبب ضعف جودة التعليمات البرمجية والاختصارات غير الحكيمة. الاختبار وضمان الجودة: في هذا الإنجاز المهم، يتعاون المطورون والمختبرون لتحديد أي عيوب والتحقيق فيها وحلها، مما يضمن الأداء الأمثل للتطبيق وتجربة المستخدم. وفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، فإن الاكتشاف المبكر للأخطاء وحلها يمكن أن يوفر ما يصل إلى 4-5 أضعاف الجهد المبذول في إصلاحها لاحقًا.

في هذا الإنجاز المهم، يتعاون المطورون والمختبرون لتحديد أي عيوب والتحقيق فيها وحلها، مما يضمن الأداء الأمثل للتطبيق وتجربة المستخدم. وفقًا لدراسة أجراها المعهد الوطني للمعايير والتكنولوجيا، فإن الاكتشاف المبكر للأخطاء وحلها يمكن أن يوفر ما يصل إلى 4-5 أضعاف الجهد المبذول في إصلاحها لاحقًا. النشر والصيانة: أخيرًا، يتم نشر التطبيق في بيئة الإنتاج، وبعد ذلك يتم إجراء الصيانة والتحديثات المنتظمة لضمان استمرار وظائفه وأهميته. يعد هذا الإنجاز أكثر أهمية في العصر الحديث، حيث أصبحت منهجيات التكامل المستمر والنشر المستمر (CI/CD) ممارسة صناعية شائعة لتسريع الإصدارات والتحديثات المنتظمة.

من خلال تحديد معالم تطوير طموحة وقابلة للتحقيق والالتزام بها طوال دورة حياة المشروع، يمكن لفرق تطوير البرمجيات منع زحف النطاق، وإدارة الموارد بشكل فعال، وضمان التقدم المستمر. على وجه الخصوص، يمكن أن يؤدي الاستفادة من مجموعة الأدوات القوية والفعالة لمنصة AppMaster إلى تسريع تحقيق هذه المعالم بشكل كبير، وبالتالي تبسيط TTM بشكل عام ومنح الشركات ميزة تنافسية.

في الختام، تعتبر معالم التطوير نقاط تفتيش مهمة تشكل رحلة تطوير البرمجيات بأكملها، مما يوفر خريطة طريق واضحة لأصحاب المصلحة في المشروع وتمكينهم من تقييم التقدم والاختناقات المحتملة بدقة. يمكن أن يؤدي استخدام الأنظمة الأساسية المتطورة مثل AppMaster إلى ضمان إكمال هذه المعالم بكفاءة مع تمكين المطورين من إنشاء تطبيقات متطورة وعالية الأداء بطريقة تراعي الوقت والفعالية من حيث التكلفة.