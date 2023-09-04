في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، تشير البرامج الوسيطة إلى طبقة من البرامج التي تربط وتدمج وتسهل الاتصال بين المكونات المختلفة داخل التطبيق أو بين تطبيقات متعددة. تعمل البرامج الوسيطة بمثابة الغراء الذي يربط الأنظمة المتباينة معًا ويسمح لها بالعمل في وئام. فهو لا يبسط تطوير التطبيقات من خلال التعامل مع المهام المعقدة والمتكررة فحسب، بل يعمل أيضًا على تحسين أداء التطبيق وتعزيز إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية، مما يساعد المطورين في النهاية على إنشاء تطبيقات أكثر قوة وتطورًا بكفاءة.

في مشهد تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، تلعب البرامج الوسيطة دورًا حاسمًا في تمكين التفاعل بين الواجهة الأمامية للتطبيق (UI/UX) وأنظمة الواجهة الخلفية (قواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات ومنطق الأعمال). يمكن تقسيم حلول البرمجيات الوسيطة إلى عدة فئات، وهي البرمجيات الوسيطة للتكامل، والبرمجيات الوسيطة للعمليات التجارية، والبرمجيات الوسيطة للمراسلة.

تتيح البرامج الوسيطة للتكامل، والتي تُعرف أحيانًا أيضًا باسم تكامل تطبيقات المؤسسات (EAI)، التدفق السلس للبيانات بين التطبيقات المختلفة أو داخل مكونات مختلفة لتطبيق واحد. يضمن هذا النوع من البرامج الوسيطة أن جميع مكونات النظام يمكن أن تعمل بشكل فعال، وبالتالي تقليل تعقيد تبادل البيانات وتبسيط بنية التطبيق الشاملة. تتضمن أمثلة البرامج الوسيطة للتكامل منصات إدارة واجهة برمجة التطبيقات (API)، وأدوات تكامل البيانات، والبنى الموجهة نحو الخدمة (SOAs).

تتعامل البرامج الوسيطة للعمليات التجارية مع الإدارة والتنفيذ والأتمتة لمهام عمل محددة وسير العمل. في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يوفر هذا النوع من البرامج الوسيطة الوظائف المهمة المطلوبة للتعامل مع قواعد العمل المعقدة، وإدارة المعاملات، وضمان التنفيذ السليم لمهام المستخدم. تتضمن أمثلة البرامج الوسيطة لعمليات الأعمال أدوات إدارة عمليات الأعمال (BPM)، ومحركات القرار، ومحركات سير العمل.

تعمل البرامج الوسيطة للمراسلة على تسهيل الاتصال وتبادل البيانات بين المكونات المختلفة للتطبيق أو بين تطبيقات متعددة من خلال إدارة قوائم انتظار الرسائل وتمكين الاتصال القائم على الرسائل. يدعم هذا النوع من البرامج الوسيطة أنماط اتصال مختلفة، مثل النشر/الاشتراك، والطلب/الرد، ومن نقطة إلى نقطة، لضمان اتصال سريع وموثوق مع الحفاظ على قابلية تطوير النظام والتسامح مع الأخطاء. تتضمن أمثلة البرامج الوسيطة للمراسلة البرامج الوسيطة الموجهة للرسائل (MOM)، والبنيات المستندة إلى الأحداث (EDA)، ووسطاء الرسائل.

تقدم AppMaster ، وهي منصة قوية no-code لتطوير تطبيقات الهاتف المحمول، نهجًا متكاملاً للبرمجيات الوسيطة من خلال توفير مجموعة واسعة من حلول البرامج الوسيطة كجزء من مجموعة أدواتها الشاملة. يمكّن AppMaster المستخدمين من إنشاء نماذج البيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي، وعمليات الأعمال (عبر BP Designer)، endpoints REST API وWSS. يتيح ذلك للمطورين أتمتة وتبسيط المهام المعقدة مع ضمان التوحيد عبر بنية التطبيق وتحسين الأداء العام للتطبيق.

لتسهيل تنفيذ البرامج الوسيطة داخل تطبيق الهاتف المحمول، يجب على المطورين اتباع أفضل الممارسات، مثل:

تحديد المكونات والخدمات الهامة داخل التطبيق والتي تتطلب برامج وسيطة للاتصال والتكامل.

اختيار فئة البرامج الوسيطة والحلول الأكثر ملاءمة بناءً على المتطلبات الوظيفية واحتياجات قابلية التوسع وتوقعات الأداء.

استخدام واجهات برمجة التطبيقات (APIs) المحددة جيدًا والبنية الموجهة نحو الخدمة (SOA) لزيادة إمكانية إعادة استخدام التعليمات البرمجية ولضمان الفصل النظيف بين الاهتمامات.

تنفيذ حلول البرمجيات الوسيطة التي لا تعتمد على النظام الأساسي لتعزيز إمكانية التشغيل البيني عبر أنظمة التشغيل والتقنيات المختلفة.

تحسين تنفيذ البرامج الوسيطة لتقليل زمن الوصول وتحسين أوقات الاستجابة وتقليل حركة مرور الشبكة.

في الختام، تعد البرامج الوسيطة في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول جانبًا مهمًا يسهل الاتصال والتكامل السلس بين مكونات التطبيق المختلفة - سواء كانت خدمات الواجهة الأمامية أو الخلفية أو خدمات الطرف الثالث. من خلال الاستفادة من البرامج الوسيطة، يمكن للمطورين تبسيط عملية تطوير التطبيقات بشكل كبير، وتحسين أداء التطبيقات، وتقليل وقت طرحها في السوق. إن دمج حلول البرمجيات الوسيطة مثل تلك التي تقدمها AppMaster يسمح للمطورين ليس فقط بإنشاء تطبيقات جوال قوية ولكن أيضًا الحفاظ على الاتصال السلس بين الأنظمة والتطبيقات المتباينة مع زيادة إمكانية إعادة الاستخدام وتخفيف الديون الفنية.