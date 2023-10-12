يعد Stepper مكونًا متعدد الاستخدامات ومتطورًا لواجهة المستخدم يسمح للمستخدمين بالتنقل عبر سلسلة من الخطوات أو المراحل المحددة ضمن عملية معينة أو التدفق في واجهة المستخدم، مثل ملء النماذج، أو إكمال الإعداد، أو التقدم من خلال استبيان متعدد الخطوات . يشيع استخدام Stepper في كل من تطبيقات الويب والهاتف المحمول، وهو يسهل رحلات المستخدم المنظمة والمنظمة عن طريق تقسيم المهام المعقدة إلى أجزاء يمكن التحكم فيها، مما يعزز الوضوح ومشاركة المستخدم وسهولة الاستخدام. باعتبارنا مطورين في منصة AppMaster no-code ، فإننا ندرك قيمة استخدام مكون Stepper UI لتبسيط تجربة المستخدم عبر مجموعة متنوعة من التطبيقات والأنظمة التي ننشئها.

عادةً، يشتمل جهاز السائر على سلسلة من مؤشرات الخطوات المترابطة التي توجه المستخدم بشكل جماعي خلال عملية خطية أو غير خطية. يمكن أن يختلف التصميم اعتمادًا على النظام الأساسي وحالة الاستخدام، مع الأمثلة الشائعة بما في ذلك التخطيطات الرأسية والأفقية، والمؤشرات المرقمة أو غير المرقمة، والأشكال الدائرية أو المستطيلة - كل ذلك مع أيقونات قابلة للتخصيص. تلبي هذه الخيارات الاحتياجات واسعة النطاق لمطوري التطبيقات، بما في ذلك المتطلبات المرئية المتطورة لعملائنا التجاريين في AppMaster.

يجب أن يقدم مكون Stepper المصمم جيدًا مجموعة من الميزات وعناصر التفاعل لضمان تجربة مستخدم بديهية وسريعة الاستجابة. وتشمل هذه:

مؤشرات التقدم: إشارات مرئية تعرض الخطوة الحالية للمستخدم ضمن العملية، عادةً عن طريق تمييز الخطوة النشطة أو تغيير لونها أو تحريكها.

إشارات مرئية تعرض الخطوة الحالية للمستخدم ضمن العملية، عادةً عن طريق تمييز الخطوة النشطة أو تغيير لونها أو تحريكها. أزرار التنقل: عناصر التحكم التي تمكن المستخدمين من التحرك للأمام والخلف خلال التسلسل، مع وجود آليات مناسبة للتحقق من الصحة ومنع الأخطاء لضمان الإكمال الصحيح لكل خطوة.

عناصر التحكم التي تمكن المستخدمين من التحرك للأمام والخلف خلال التسلسل، مع وجود آليات مناسبة للتحقق من الصحة ومنع الأخطاء لضمان الإكمال الصحيح لكل خطوة. خطوات اختيارية: القدرة على تخطي خطوات محددة أو خطوات فرعية حسب الحاجة - وهي مفيدة بشكل خاص للعمليات غير الخطية حيث لن يحتاج جميع المستخدمين إلى إكمال مراحل معينة.

القدرة على تخطي خطوات محددة أو خطوات فرعية حسب الحاجة - وهي مفيدة بشكل خاص للعمليات غير الخطية حيث لن يحتاج جميع المستخدمين إلى إكمال مراحل معينة. رسائل الحالة: الإخطارات أو التنبيهات التي تنقل المعلومات الأساسية حول حالة اكتمال كل خطوة، بما في ذلك أشرطة التقدم وتلميحات الأدوات وعلامات الاختيار للمراحل المكتملة.

فيما يتعلق بتصميم التفاعل، يجب تنفيذ Stepper بآليات ردود فعل واضحة ومتسقة وسهلة الفهم لدعم سهولة الاستخدام عبر الأجهزة والأنظمة الأساسية ومجموعات المستخدمين المختلفة. يمكن أن تشمل هذه:

تفاعلات النقر واللمس: تمكين المستخدمين من التنقل بين الخطوات والتفاعل مع Stepper باستخدام مدخلات الماوس واللمس، والتكيف مع طرق الإدخال المختلفة لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة.

تمكين المستخدمين من التنقل بين الخطوات والتفاعل مع Stepper باستخدام مدخلات الماوس واللمس، والتكيف مع طرق الإدخال المختلفة لأجهزة سطح المكتب والأجهزة المحمولة. تفاعلات لوحة المفاتيح: توفر إمكانية الوصول الكامل إلى لوحة المفاتيح والتنقل، بما في ذلك ضغطات المفاتيح القياسية والتوافق مع التكنولوجيا المساعدة، لتلبية احتياجات المستخدمين ذوي احتياجات الإدخال والتفضيلات المتنوعة.

توفر إمكانية الوصول الكامل إلى لوحة المفاتيح والتنقل، بما في ذلك ضغطات المفاتيح القياسية والتوافق مع التكنولوجيا المساعدة، لتلبية احتياجات المستخدمين ذوي احتياجات الإدخال والتفضيلات المتنوعة. إدارة التركيز: التأكد من نقل التركيز بشكل صحيح بين الخطوات والمدخلات وعناصر التحكم أثناء التنقل، حتى يتمكن المستخدمون من الحفاظ على وعيهم بالسياق الحالي والتقدم ضمن التسلسل.

من الناحية العملية، يمكن نشر مكون Stepper UI متعدد الاستخدامات عبر مجموعة واسعة من التطبيقات والمجالات كثيفة البيانات، بدءًا من الإرشادات الإرشادية والنماذج المعقدة إلى البرامج التعليمية الموجهة وواجهات التكوين. تتعدد الفوائد التي تعود على المستخدم النهائي: سير عمل أكثر سلاسة، وفهم أفضل للمتطلبات، وتجربة مستخدم محسنة بشكل عام. علاوة على ذلك، يتوافق مكون Stepper مع فلسفة AppMaster الأساسية المتمثلة في التخلص من الديون التقنية - في هذه الحالة، من خلال دعم تفاعل المستخدم السريع والخالي من الأخطاء ضمن مشهد تطبيقي ديناميكي ومتغير باستمرار.

في AppMaster ، يتيح نظامنا الأساسي no-code للمطورين ليس فقط التصميم ولكن أيضًا إنشاء ونشر Steppers بسرعة وفعالية باستخدام واجهة drag-and-drop سهلة الاستخدام. تسمح منصتنا بالدمج السلس لمكون واجهة المستخدم هذا مع عناصر أخرى لإنشاء واجهة مستخدم متناغمة وعملية لتطبيقات الويب والهاتف المحمول. كجزء من التزامنا بتطوير الحلول الشاملة، يضمن AppMaster إمكانية دمج Stepper بسهولة مع الأنظمة الخلفية وقواعد البيانات وواجهات برمجة التطبيقات، مما يسهل تدفق البيانات بسلاسة وكفاءة عبر حزمة التطبيقات. والنتيجة هي مكون Stepper UI الذي يوفر أداءً استثنائيًا وموثوقية وقابلية للتوسع - وهي متطلبات أساسية للتطبيقات الحديثة على مستوى المؤسسات التي نقوم بتطويرها لعملائنا.