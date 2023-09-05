يعد الشراء داخل التطبيق (IAP) بمثابة استراتيجية حاسمة لتحقيق الدخل يتم استخدامها داخل تطبيقات الهاتف المحمول لتمكين المستخدمين من شراء المنتجات أو الخدمات الرقمية مباشرة من واجهة التطبيق. تم دمج نموذج التجارة الإلكترونية هذا في التطبيقات المجانية أو المجانية كمصدر مستدام لتوليد الإيرادات للمطورين مع تقديم قيمة وتجربة مستخدم محسنة للمستخدمين النهائيين في نفس الوقت. وباعتباره عنصرًا لا غنى عنه في تطبيقات الهاتف المحمول، يتم دعم إطار المعاملات الرقمية هذا من خلال متاجر التطبيقات الشهيرة مثل Apple App Store وGoogle Play Store التي تحكم تنفيذه وإرشاداته ومشاركة الإيرادات.

عادةً، يضطر المستخدمون إلى إجراء عمليات شراء داخل التطبيق من خلال تقديم عدد لا يحصى من العروض التي تعزز تفاعلهم مع التطبيق، أو العناصر المخصصة، أو المحتوى والوظائف الإضافية. يتنوع نطاق العروض الرقمية التي يمكن إتاحتها من خلال عمليات الشراء داخل التطبيق، بما في ذلك المواد الاستهلاكية وغير الاستهلاكية والاشتراكات المتجددة تلقائيًا. المواد الاستهلاكية هي منتجات تستخدم لمرة واحدة ويمكن استنفادها وإعادة شرائها، مثل العملة داخل اللعبة أو عمليات تعزيز الطاقة. العناصر غير القابلة للاستهلاك هي عناصر رقمية دائمة، مثل فتح مستويات إضافية للعبة، أو إزالة الإعلانات، أو الميزات المميزة المتوفرة طوال عمر التطبيق. تتضمن الاشتراكات المتجددة تلقائيًا دفعات متكررة للوصول المستمر إلى المحتوى أو الخدمات أو الميزات المحدثة، مثل خدمات البث أو تطبيقات الأخبار أو أدوات الإنتاجية.

في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يتطلب التكامل الناجح لـ IAPs تنفيذ العديد من المكونات الرئيسية، مثل التكوين المناسب للتطبيق، ومعالجة الدفع الآمنة، وتجربة المستخدم السلسة. كجزء من منصة AppMaster ، يمكن للمطورين تكوين تطبيقاتهم بكفاءة لتسهيل عمليات الشراء داخل التطبيق، دون الحاجة إلى أي معرفة بالبرمجة. يسمح النظام الأساسي للتطبيقات الخلفية بإنشاء نماذج البيانات ومنطق الأعمال بشكل مرئي من خلال العمليات التجارية وREST API ونقاط نهاية WSS. كما أنها تمكنهم من تخصيص واجهة مستخدم التطبيق ومنطق الأعمال لتطبيقات الويب والهاتف المحمول.

يتطلب تطوير استراتيجية IAP الفعالة إجراء أبحاث سوقية شاملة وتحديد الجمهور المستهدف وفهم المشهد التنافسي. يلعب تسعير الشراء داخل التطبيق أيضًا دورًا محوريًا في جذب العملاء المحتملين، حيث يجب أن يعكس التسعير عرض قيمة التطبيق وأن يتماشى مع ميزانية الإنفاق المتاحة للمستخدم. علاوة على ذلك، يجب أن يظل مطورو التطبيقات ملتزمين بسياسات المتجر لتجنب أي عقوبات أو خسائر في الإيرادات.

إن تنفيذ عمليات الشراء داخل التطبيق له تأثير مباشر على توليد إيرادات الشركة. في عام 2020، بلغت إيرادات تطبيقات الهاتف المحمول من عمليات الشراء داخل التطبيق 101 مليار دولار أمريكي على مستوى العالم، ومن المتوقع أن تصل إلى 171 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024. يوضح هذا النمو الملحوظ أهمية عمليات الشراء داخل التطبيق في اقتصاد التطبيقات ويسلط الضوء على الفرص المحتملة للشركات للاستفادة منها. على هذا التدفق الإيرادات المربحة. إن نجاح عمالقة الصناعة مثل Fortnite، وCall of Duty، وTinder يؤكد أهمية عمليات الشراء داخل التطبيقات داخل تطبيقات الهاتف المحمول.

يعد التوازن المناسب بين ميزات التطبيق الأساسية والمحتوى المتميز الإضافي أمرًا ضروريًا لإنشاء مجتمع مستخدم مزدهر يرغب في التفاعل معه وإجراء عمليات شراء داخل التطبيق. يحتاج المطورون إلى التركيز على توفير محتوى مجاني عالي الجودة وتقديم محتوى متميز بشكل استراتيجي لضمان عودة المستخدمين إلى التطبيق بشكل متكرر وإغراءهم بإجراء عمليات شراء. يمكن قياس فعالية عمليات الشراء داخل التطبيق من خلال مؤشرات أداء رئيسية مختلفة، مثل متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم (ARPU)، أو متوسط ​​الإيرادات لكل مستخدم يدفع (ARPPU)، أو معدلات التحويل، أو القيمة الدائمة للعميل (CLTV).

تتضمن الأدوار الرئيسية لمتاجر التطبيقات في النظام البيئي IAP توفير واجهات برمجة تطبيقات موحدة، وإدارة عمليات الفوترة والمعاملات، والحفاظ على الأمان العام والخصوصية لبيانات المستخدم. وفي مقابل هذه الخدمات، تفرض متاجر التطبيقات نسبة محددة من الإيرادات الناتجة عن عمليات الشراء داخل التطبيق، والتي تتراوح عادةً من 15% إلى 30%. يمكن أن تختلف النسبة التي تحتفظ بها متاجر التطبيقات بناءً على مدة اشتراكات المستخدمين أو الشراكات القائمة بين مطوري التطبيقات ومقدمي متاجر التطبيقات.

في الختام، تعد عمليات الشراء داخل التطبيق جانبًا حيويًا في تطوير تطبيقات الهاتف المحمول والتي يجب على المطورين الاستفادة منها لتنويع مصادر إيراداتهم وتعزيز تجربة المستخدم الشاملة. ومن خلال استخدام منصة AppMaster ، يمكن للمطورين تكوين تطبيقاتهم وصيانتها بسهولة، مع الالتزام بأفضل ممارسات وإرشادات الصناعة. مع استمرار نمو اقتصاد التطبيقات وتغير تفضيلات المستخدم، ستزداد أهمية عمليات الشراء داخل التطبيق، مما يجعلها مجالًا حاسمًا لمطوري التطبيقات لاستثمار وقتهم ومواردهم فيه.