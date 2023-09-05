تلعب العناصر القابلة للملاحظة، في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، دورًا مهمًا في تمكين الاتصال والمزامنة الفعالين بين المكونات، سواء كان ذلك في واجهة المستخدم (UI) أو بنية التطبيق الشاملة. بشكل أساسي، العناصر القابلة للملاحظة هي كائنات يمكنها إصدار أحداث أو قيم بمرور الوقت وتستخدم بشكل أساسي لإدارة العمليات غير المتزامنة والتعامل مع تدفقات القيمة المتعددة. تساعد هذه التركيبات القوية المطورين على بناء تطبيقات تفاعلية وسريعة الاستجابة من خلال توفير آلية موثوقة لإدارة الحالة والتحكم في تدفق البيانات، مما يؤدي في النهاية إلى تحسين إمكانية صيانة التطبيق وأدائه.

عادة، تلعب العناصر القابلة للملاحظة دورًا حاسمًا في تسهيل تدفق البيانات المتنوعة وأنماط إدارة الحالة، بما في ذلك Model-View-Controller (MVC)، أو Model-View-ViewModel (MVVM)، أو مؤخرًا، نموذج تدفق البيانات أحادي الاتجاه، الذي يكتسب قوة جذب بسبب بساطته وإمكانية التنبؤ به. توفر العناصر القابلة للملاحظة حلاً فعالاً للتعامل مع العمليات غير المتزامنة المعقدة، خاصة عندما تحتاج مكونات واجهة المستخدم الخاصة بالتطبيق إلى الاستجابة للتغيرات في حالة التطبيق أو تحديثات البيانات الخارجية، مثل إدخال المستخدم أو طلبات الشبكة أو عمليات تكامل الجهات الخارجية. مع تزايد تعقيد التطبيق، تساعد العناصر القابلة للملاحظة في إدارة العدد المتزايد من نقاط التفاعل والتبعيات، مما يجعل التطبيق أكثر قابلية للتطوير والصيانة على المدى الطويل.

يمكن تنفيذ العناصر القابلة للملاحظة بلغات برمجة مختلفة وعبر منصات مختلفة، مثل Android أو iOS أو تطبيقات الويب. على سبيل المثال، في تطوير Android باستخدام Kotlin و Jetpack Compose ، تعد LiveData وFlow من الإنشاءات الشائعة التي يمكن ملاحظتها والتي تُستخدم عادةً للتعامل مع تغييرات البيانات بطريقة فعالة ومدركة لدورة الحياة. وبالمثل، يعمل تطوير Swift و SwiftUI على iOS على الاستفادة من قوة إطار العمل Combine، الذي يوفر حلولًا متقدمة وتصريحية وتفاعلية لمعالجة الأحداث غير المتزامنة مع العناصر القابلة للملاحظة.

في قلب العناصر القابلة للملاحظة يكمن النمط القابل للملاحظة، وهو امتداد لنمط المراقب الراسخ في تصميم البرمجيات. تقوم العناصر القابلة للملاحظة بفصل الكائنات التي تولد الأحداث أو البيانات (المنتجون) عن الكائنات التي تستهلك تلك الأحداث أو البيانات وتتفاعل معها (المستهلكون). يسمح هذا الفصل لكل مكون بالتطور بشكل مستقل مع الاستمرار في إنشاء آلية اتصال مرنة وقابلة للتطوير فيما بينها. تستخدم العناصر القابلة للملاحظة أنماط النشر والاشتراك (pub-sub) والتكرار للسماح للعديد من المستهلكين بالاشتراك في الأحداث أو تحديثات البيانات من المنتجين وتلقي الإشعارات ومعالجتها وفقًا لذلك.

يتكون النمط القابل للملاحظة عادةً من ثلاثة لاعبين رئيسيين: القابل للملاحظة، والمراقب، والاشتراك. يمثل ما يمكن ملاحظته مصدر البيانات أو الأحداث؛ المراقب هو كائن يحدد وظيفة رد الاتصال التي سيتم تنفيذها عندما يصدر Observable قيمة أو خطأ أو إشارة اكتمال؛ والاشتراك هو الاتصال الذي تم إنشاؤه بين المراقب والمراقب المقابل. يقوم المطورون بإدارة الاشتراكات عن طريق الاشتراك وإلغاء اشتراك المراقبين حسب الحاجة، مما يوفر تحكمًا دقيقًا في تدفق البيانات ومنع تسرب الذاكرة والآثار الجانبية غير المرغوب فيها.

في عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، تعد العناصر القابلة للملاحظة ضرورية للتعامل مع العمليات المعقدة غير المتزامنة، مثل تنزيل البيانات من الخادم، أو جلب البيانات من قاعدة بيانات، أو معالجة إدخال المستخدم، أو التفاعل مع واجهات برمجة التطبيقات الخارجية. فهي تساعد على ضمان تجارب مستخدم سلسة وسريعة الاستجابة من خلال التفاعل مع تغييرات البيانات في الوقت الفعلي وتحديث مكونات واجهة المستخدم حسب الحاجة. علاوة على ذلك، نظرًا لأنه يمكن بسهولة تكوين العناصر القابلة للملاحظة وتحويلها ومشاركتها بين العديد من المستهلكين، فإنها تعمل على تبسيط تدفقات البيانات المعقدة والمتزامنة، مما يجعل رمز التطبيق أكثر نمطية وقابلية للقراءة.

إحدى الطرق الفعالة لاستغلال إمكانات العناصر القابلة للملاحظة هي تنفيذ مكتبات الامتدادات التفاعلية (Rx)، مثل RxJava على Android أو RxSwift على iOS. توفر هذه المكتبات مجموعة غنية من المشغلين والمجدولين والأدوات الأخرى لجعل العمل مع العناصر القابلة للملاحظة أكثر طلاقة وفعالية. باستخدام Rx، يمكن للمطورين التبديل بسهولة بين سياقات سلاسل رسائل مختلفة، ودمج تدفقات بيانات متعددة ومعالجتها، ومعالجة الأخطاء بطريقة قابلة للتركيب والتصريح.

على منصة AppMaster ، يلعب استخدام العناصر القابلة للملاحظة دورًا حيويًا في تبسيط عملية التطوير وجعل التطبيقات أكثر قوة واستجابة. من خلال دمج العناصر القابلة للملاحظة وتقنيات البرمجة التفاعلية من خلال الحلول التي يحركها الخادم مثل إطار عمل AppMaster ، تضمن المنصة إمكانية تحديث واجهة المستخدم والمنطق ومفاتيح واجهة برمجة التطبيقات الخاصة بتطبيقات الهاتف المحمول بسلاسة دون الحاجة إلى إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market. تضمن المنصة أنه حتى المستخدمين غير التقنيين يمكنهم بناء حلول برمجية معقدة وقابلة للتطوير باستخدام العناصر القابلة للملاحظة، والتي تنشئ تلقائيًا وثائق واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة والنصوص البرمجية لترحيل مخطط قاعدة البيانات، مما يوفر بنية متعددة الاستخدامات ومواكبة للمستقبل لتطبيقات الهاتف المحمول بجميع النطاقات والتعقيدات والأحجام .