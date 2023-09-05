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إعداد التطبيق

Sep 05, 2023

يشير "App Onboarding" إلى العملية التي يتم من خلالها تعريف المستخدم ويصبح أكثر كفاءة في استخدام تطبيق الهاتف المحمول المثبت حديثًا. في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يُترجم هذا عمومًا إلى مجموعة مبادئ التصميم وأفضل الممارسات والاستراتيجيات المستخدمة من قبل المصممين والمطورين لتوجيه المستخدمين من خلال الخطوات اللازمة للوصول إلى الميزات والوظائف الأساسية للتطبيق واستخدامها بشكل فعال.

وفقًا لبحث أجرته Localytics، فإن 21% من المستخدمين يتخلون عن التطبيق بعد استخدام واحد فقط، ويستمر 38% فقط من المستخدمين في استخدام التطبيق بعد 30 يومًا. توضح هذه الأرقام أهمية تجربة الإعداد الفعالة وسهلة الاستخدام لتقليل معدل التوقف الإجمالي وتحسين الاحتفاظ بالمستخدمين. ترسي عملية الإعداد المصممة جيدًا أساسًا متينًا من الثقة والألفة بين المستخدمين الجدد، مما يزيد بدوره من احتمالية استمرارهم في استخدام التطبيق، والتفاعل مع ميزاته، والدعوة إليه داخل شبكاتهم.

هناك العديد من الأهداف الأساسية لعملية الإعداد الفعالة للتطبيق:

  1. تثقيف المستخدمين حول الميزات والفوائد الرئيسية للتطبيق.
  2. ساعد المستخدمين على إنشاء حساب والاشتراك في الخدمة بسرعة وسهولة.
  3. تقديم إرشادات واضحة بشأن المهام الأساسية والتفاعلات المطلوبة لاستخدام التطبيق بفعالية.
  4. جمع وإدارة أي بيانات وأذونات وموافقات ضرورية للمستخدم بشكل آمن وشفاف.
  5. حدد توقعات المستخدم وأسس الثقة في أمان التطبيق وأدائه وموثوقيته.
  6. تقديم تجارب مخصصة وجذابة تتوافق مع احتياجات المستخدمين وتفضيلاتهم الفريدة.
  7. شجع المستخدمين على استكشاف ميزات إضافية وتعميق تفاعلهم مع التطبيق.

يمكن تحقيق إعداد التطبيق من خلال تقنيات متعددة، مثل البرامج التعليمية وتلميحات الأدوات والجولات الإرشادية والعناصر التفاعلية، والتي يمكن تصميمها لتناسب أنواعًا مختلفة من التطبيقات ومجموعات المستخدمين المستهدفة. من الضروري جمع تعليقات المستخدمين والاستفادة من البيانات التحليلية لتحسين تجربة الإعداد وتحسينها بشكل مستمر وتكييف العملية مع احتياجات المستخدم وتفضيلاته المتغيرة.

يكمن أحد التحديات التي تواجه تصميم عملية إعداد تطبيق فعالة في تحقيق التوازن الصحيح بين توفير التوجيه الكافي ومساعدة المستخدم مع الحفاظ على الكفاءة وعدم الإزعاج. يجب أن يكون المستخدمون قادرين على التنقل والتفاعل مع التطبيق بسهولة وسرعة دون أن تطغى عليهم المعلومات الزائدة أو التعقيد. يجب أن تكون تجربة الإعداد بديهية وجذابة وممتعة لجميع المستخدمين، بغض النظر عن إلمامهم بالتكنولوجيا أو المجال المحدد الذي يعمل فيه التطبيق.

في سياق منصة AppMaster no-code ، يعد إنشاء تجربة استثنائية لإعداد التطبيق أمرًا سلسًا وفعالاً. بالاعتماد على خبرتها في تطوير تطبيقات الواجهة الخلفية والويب وتطبيقات الهاتف المحمول، تتيح AppMaster للعملاء تصميم وتكوين نماذج البيانات والعمليات التجارية وواجهات برمجة التطبيقات REST ونقاط endpoints WSS بشكل مرئي وفقًا لمتطلباتهم ومواصفاتهم الفريدة. تعمل واجهة drag-and-drop الخاصة بالمنصة ومجموعة الأدوات الشاملة على تمكين العملاء من إنشاء تصميمات جذابة لواجهة المستخدم، وتحديد منطق الأعمال الخاص بالمكونات، وإنشاء ملفات ثنائية قابلة للتنفيذ أو كود مصدر مناسب لمنصات وأجهزة مختلفة.

والنتيجة النهائية هي تطبيق مبسط وقابل للتطوير بدرجة كبيرة يوفر تجربة الإعداد الأفضل في فئتها للمستخدمين الجدد، مما يشجع الاعتماد على المدى الطويل والمشاركة المتسقة. ونتيجة لذلك، فإن هذا لا يساعد العملاء على تحقيق أهداف أعمالهم فحسب، بل يعزز أيضًا قيمة علامتهم التجارية ورضا المستخدمين. يستفيد عملاء AppMaster من القدرة على إجراء تعديلات في الوقت الفعلي على عملية الإعداد وميزات التطبيق الأخرى دون تكبد أي ديون فنية أو المساس بجودة المنتج النهائي.

في الختام، يعد App Onboarding عنصرًا حيويًا في عملية تطوير تطبيقات الهاتف المحمول التي تتضمن توجيه المستخدمين خلال مرحلة التعلم واعتماد التطبيق الجديد. تضمن تجربة الإعداد المدروسة جيدًا والمنفذة بمهارة حصول المستخدمين على فهم شامل لميزات التطبيق ووظائفه، مما يؤدي إلى زيادة الاحتفاظ بالمستخدمين والمشاركة والرضا. من خلال الاستفادة من منصة قوية no-code مثل AppMaster ، يمكن للمطورين والمصممين إنشاء وتحسين تجارب إعداد التطبيقات المبهجة والفعالة، مما يؤدي في النهاية إلى تحقيق النجاح لتطبيقات الهاتف المحمول الخاصة بهم وتلبية احتياجات المستخدمين المتطورة باستمرار.

اكتشف المزيد من المصطلحات:
إصدارات SDK للأجهزة المحمولة اختبار قبول المستخدم (UAT) الإبلاغ عن الأعطال الإطار السلكي الارتباط العميق التشفير التطبيق الهجين التطوير الخلفي التطوير السريع للتطبيقات (RAD) الدفع بواسطة الهاتف النقال النظام الأساسي كخدمة (PaaS) الوساطة الإعلانية بيئة التطوير المتكاملة (IDE) شهادة التطبيق فيزياء اللعبة وضع الحماية للتطبيق

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