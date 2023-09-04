بيئة التطوير المتكاملة (IDE) هي تطبيق برمجي شامل يسهل تطوير تطبيقات الهاتف المحمول وتطبيقات الويب وأنظمة الواجهة الخلفية. الغرض الرئيسي من IDE هو تبسيط وتحسين سير عمل التطوير، وتوفير منصة واحدة حيث يمكن للمبرمجين ومطوري البرامج كتابة التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء واختبارها وصيانتها بشكل فعال. يتكون IDE عادةً من محرر التعليمات البرمجية المصدر، وأدوات أتمتة البناء، ومصحح الأخطاء، وأدوات مساعدة أخرى داعمة.

في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول، يلعب IDE دورًا أساسيًا في تبسيط وتسريع عملية تطوير واختبار ونشر التطبيقات عالية الجودة. كما أنه يساعد في تعزيز التعاون بين المطورين، والحفاظ على معايير الترميز، وتقليل وقت طرح التطبيقات الجديدة في السوق. وفقًا للبيانات الحديثة الصادرة عن مؤسسة البيانات الدولية (IDC)، من المتوقع أن ينمو سوق منصات تطوير تطبيقات الهاتف المحمول بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 21.9% في الفترة من 2020 إلى 2025، مما يؤكد أهمية أدوات التطوير المتطورة مثل بيئات التطوير المتكاملة (IDEs) في الصناعة.

أحد هذه الأنظمة الأساسية القوية هو AppMaster ، وهو منشئ تطبيقات IDE/application no-code يمكّن المستخدمين من إنشاء تطبيقات خلفية وويب وتطبيقات الهاتف المحمول بشكل مرئي وفعال. يجمع AppMaster بين المكونات التقليدية لـ IDE، بما في ذلك إمكانيات تحرير التعليمات البرمجية وتصحيح الأخطاء والتجميع مع واجهة drag-and-drop البديهية لتصميم واجهات المستخدم وتحديد نماذج البيانات وتكوين منطق الأعمال.

بفضل مصمم عمليات الأعمال (BP) المدمج، يسمح AppMaster للعملاء بإنشاء نماذج بيانات (مخطط قاعدة البيانات) بشكل مرئي وتحديد منطق الأعمال لتطبيقات الهاتف المحمول دون كتابة سطر واحد من التعليمات البرمجية. وهو يوفر REST API وWSS Endpoints لتطبيقات الواجهة الخلفية ويستخدم تقنية تعتمد على الخادم لتمكين المستخدمين من تحديث تطبيقات الهاتف المحمول دون إرسال إصدارات جديدة إلى App Store وPlay Market.

يقوم AppMaster بإنشاء تطبيقات الواجهة الخلفية باستخدام لغة البرمجة Go، وتطبيقات الويب باستخدام إطار عمل Vue3 وJS/TS، وتطبيقات الهاتف المحمول باستخدام Kotlin و Jetpack Compose لنظام Android و SwiftUI لنظام التشغيل iOS. يقوم النظام الأساسي أيضًا بإنشاء وثائق متبجحة (واجهة برمجة التطبيقات المفتوحة) لنقاط endpoints الخادم والبرامج النصية لترحيل مخطط قاعدة البيانات تلقائيًا، مما يضمن تحديث التطبيقات وقابليتها للصيانة في جميع الأوقات.

عندما يتعلق الأمر بنشر التطبيقات، يقدم AppMaster عملية سلسة من خلال التعامل مع تجميع التطبيقات وتنفيذ الاختبار والتعبئة في حاويات Docker (الواجهة الخلفية فقط)، والنشر على السحابة. تدعم تطبيقات AppMaster أي قاعدة بيانات متوافقة مع Postgresql كقاعدة بيانات أساسية، ومع استخدام تطبيقات الواجهة الخلفية عديمة الحالة المجمعة التي تم إنشاؤها باستخدام Go، تظهر قابلية التوسع الاستثنائية لحالات الاستخدام الخاصة بالمؤسسات وعالية التحميل.

إحدى الفوائد الرئيسية لاستخدام AppMaster كـ IDE هي التخلص من الديون التقنية. من خلال تجديد التطبيقات من الصفر كلما تم تعديل المتطلبات، تساعد المنصة في الحفاظ على قواعد تعليمات برمجية نظيفة وفعالة، مما يتيح للمطورين المواطنين والمطورين المحترفين على حد سواء إنشاء حلول برمجية شاملة وقابلة للتطوير. يتضمن ذلك الواجهات الخلفية للخادم، ومواقع الويب، وبوابات العملاء، وتطبيقات الهاتف المحمول الأصلية، كل ذلك ضمن بيئة واحدة، مما يؤدي إلى عملية تطوير أسرع 10x وبرامج أكثر فعالية من حيث التكلفة 3x.

في الختام، تعد بيئة التطوير المتكاملة (IDE) أداة لا غنى عنها في تطوير البرمجيات الحديثة، وخاصة في سياق تطوير تطبيقات الهاتف المحمول. مع الطلب المتزايد باستمرار على تطبيقات الهاتف المحمول عالية الجودة والقابلة للتطوير والفعالة، توفر الأنظمة الأساسية مثل AppMaster حلاً شاملاً لإنشاء تطبيقات غنية بالميزات بسرعة وفعالية من حيث التكلفة. من خلال أتمتة مهام التطوير المختلفة وتقديم نهج بديهي بصريًا لإنشاء التطبيقات، تعمل بيئة التطوير المتكاملة (IDEs) على تمكين المطورين من التركيز على ما يهم حقًا - إنشاء برامج استثنائية تقدم قيمة للمستخدمين النهائيين والشركات على حدٍ سواء.