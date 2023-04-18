AppMaster vs Betty Blocks

AppMaster عبارة عن نظام أساسي بدون رمز على مستوى المؤسسات مع إنشاء رمز مصمم لمساعدة الشركات على إنشاء تطبيقات على مستوى الإنتاج.
لا يوجد بشر متورطون. إنشاء رمز خالص مع أفضل الممارسات.
الذكاء الاصطناعي لدينا هو أفضل مطور برامج. لا يوجد ديون فنية من أي وقت مضى. جربنا!
لا رمز ، لا متاعب ، لا مخاطر. AppMaster سيتولى كل شيء.
اربح مكافآت عن طريق إنشاء تطبيقات لعملائك.
|AppMaster
|Betty Blocks
Application Development Platforms Features
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Web Apps
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Native Mobile Apps
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Code & Binaries Export
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Integrations to external services
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Backend generation
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Performance
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File Management
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Multi-Language Support
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Straight-Out-the-Box Functionality
|
Help Guides
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Patching & Updates
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Partner / reseller program
API Management Features
|
Data Security
|
Scalability
|
Automatic API documentation
|
API Testing
|
Traffic Control
|
API Monitoring
|
Logs
|
Gateway
Data Management Features
|
Database Design
|
Data Transformation
|
Plugins
|
Data Migration
|
Data Synchronization
Digital Process Automation (DPA) Features
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Logic and Conditions
|
Document Management
Forms
|
Data Mapping
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Form Templates
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Mobile-Friendly Forms
Automation
|
Workflow Automation
|
Business Process Visual Designer
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Workflow Mapping
|
Real-Time Updates
Drag and Drop App Builder
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WYSIWYG Editor
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App Complexity
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Customized Branding
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Application Templates
Publishing
|
Application Deployment
|
Platform Compatibility
|
Lifecycle Management
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Native Deployment
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Offline and Private Deployment
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Access Control
يوفر AppMaster نظامًا أساسيًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يعمل على تسريع إنشاء خادم عالي التأثير جاهز للإنتاج وتطبيقات الويب وتطبيقات الأعمال المحمولة الأصلية مع إنشاء التعليمات البرمجية.
تم تصميم التطبيقات حول خلفية واحدة. على سبيل المثال سيعمل تطبيقان (للسائق والراكب) مع نفس الخلفية.
أداء خلفية أعلى بعشرات المرات مقارنة بأي حلول مماثلة. لا توجد ديون تقنية وإعادة بناء ديون!
يمكن استضافة التطبيقات في AppMaster Cloud ، أي سحابة تجارية ، سحابة خاصة ، حتى في وضع عدم الاتصال تمامًا.
من الممكن تنزيل الكود المصدري للتطبيقات التي تم إنشاؤها. نقوم بإنشاء كود في GoLang بسرعة 22 ألف سطر في الثانية.
قم بإنشاء وإدارة الوصول إلى API الخاص بك ونقاط النهاية باستخدام البرامج الوسيطة وإنشاء مستندات API تلقائيًا.
يمكنك إنشاء خلفية معقدة واستخدامها بشكل منفصل - قم بتوصيل الواجهة الأمامية التي كتبها مطوروك بها.