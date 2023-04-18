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Appmaster.io comparison

AppMaster vs Adalo vs Directual

AppMaster عبارة عن نظام أساسي بدون رمز على مستوى المؤسسات مع إنشاء رمز مصمم لمساعدة الشركات على إنشاء تطبيقات على مستوى الإنتاج.

ابدأ النسخه التجريبيه
Real AI-generated Backend
خلفية حقيقية تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي

لا يوجد بشر متورطون. إنشاء رمز خالص مع أفضل الممارسات.

Including full source code
تم تضمين شفرة المصدر

الذكاء الاصطناعي لدينا هو أفضل مطور برامج. لا يوجد ديون فنية من أي وقت مضى. جربنا!

Only visual editing tools
أدوات التحرير المرئية فقط

لا رمز ، لا متاعب ، لا مخاطر. AppMaster سيتولى كل شيء.

Developer Partner Program
برنامج الشريك المطور

اربح مكافآت عن طريق إنشاء تطبيقات لعملائك.

AppMaster Adalo Directual
Application Development Platforms Features
Web Apps
Native Mobile Apps
Code & Binaries Export
Integrations to external services
Backend generation
Performance
File Management
Multi-Language Support
Straight-Out-the-Box Functionality
Help Guides
Patching & Updates
Partner / reseller program
API Management Features
Data Security
Scalability
Automatic API documentation
API Testing
Traffic Control
API Monitoring
Logs
Gateway
Data Management Features
Database Design
Data Transformation
Plugins
Data Migration
Data Synchronization
Digital Process Automation (DPA) Features
Logic and Conditions
Document Management
Forms
Data Mapping
Form Templates
Mobile-Friendly Forms
Automation
Workflow Automation
Business Process Visual Designer
Workflow Mapping
Real-Time Updates
Drag and Drop App Builder
WYSIWYG Editor
App Complexity
Customized Branding
Application Templates
Publishing
Application Deployment
Platform Compatibility
Lifecycle Management
Native Deployment
Offline and Private Deployment
Access Control
لماذا AppMaster؟

مزايا AppMaster

يوفر AppMaster نظامًا أساسيًا لا يحتوي على تعليمات برمجية يعمل على تسريع إنشاء خادم عالي التأثير جاهز للإنتاج وتطبيقات الويب وتطبيقات الأعمال المحمولة الأصلية مع إنشاء التعليمات البرمجية.

خلفية واحدة
خلفية واحدة

تم تصميم التطبيقات حول خلفية واحدة. على سبيل المثال سيعمل تطبيقان (للسائق والراكب) مع نفس الخلفية.

سرعة
سرعة

أداء خلفية أعلى بعشرات المرات مقارنة بأي حلول مماثلة. لا توجد ديون تقنية وإعادة بناء ديون!

استضافة في أي مكان
استضافة في أي مكان

يمكن استضافة التطبيقات في AppMaster Cloud ، أي سحابة تجارية ، سحابة خاصة ، حتى في وضع عدم الاتصال تمامًا.

مصدر الرمز
مصدر الرمز

من الممكن تنزيل الكود المصدري للتطبيقات التي تم إنشاؤها. نقوم بإنشاء كود في GoLang بسرعة 22 ألف سطر في الثانية.

وثائق API
وثائق API

قم بإنشاء وإدارة الوصول إلى API الخاص بك ونقاط النهاية باستخدام البرامج الوسيطة وإنشاء مستندات API تلقائيًا.

براعه
براعه

يمكنك إنشاء خلفية معقدة واستخدامها بشكل منفصل - قم بتوصيل الواجهة الأمامية التي كتبها مطوروك بها.

كن شريكا
ستكون الأنظمة الأساسية للتطبيقات التي لا تحتوي على كود / رمز منخفض مسؤولة عن أكثر من 65٪ من جميع أنشطة مطوري التطبيقات بحلول عام 2024. هل أنت مستعد لتغيير الطريقة التي تعمل بها رقميًا؟ بناء التطبيق اليوم

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