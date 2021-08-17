تضيف وحدة تصفية IP البرامج الوسيطة لمرشح IP إلى تطبيقك. لا يتطلب إعدادات إضافية - ما عليك سوى تثبيته.

البرامج الوسيطة لتصفية IP

يقوم Middleware IP Filter بتوسيع إعدادات نقطة النهاية في تطبيقك. باستخدامه ، يمكنك تعيين الوصول إلى نقاط النهاية فقط من عناوين IP محددة أو حظره لبعض عناوين IP.

سيؤدي ذلك إلى زيادة مستوى الأمان لتطبيقك وسيكون قادرًا على التحكم بشكل أفضل في العمليات التي تحدث فيه.

تكوين الوصول إلى IP

في AppMaster.io Studio ، انتقل إلى علامة التبويب Endpoints وابحث عن نقطة النهاية التي تريد تكوين الوصول لها.

1. انقر فوق رمز الترس بجوار اسمه.

2. انتقل إلى علامة التبويب Middleware (1) ، وابحث عن IP Filter في القائمة ، وافتح إعداداته (2).

3. في حقل الوضع ، حدد أحد الخيارات:

السماح للجميع ، باستثناء - سيسمح بالوصول إلى نقطة النهاية من جميع عناوين IP باستثناء العناوين المحددة.

- سيسمح بالوصول إلى نقطة النهاية من جميع عناوين IP باستثناء العناوين المحددة. ممنوع الكل ، باستثناء - لن يُسمح بالوصول إلى نقطة النهاية إلا من عناوين IP المحددة.

4. في حقل قائمة IP ، أدخل عنوانًا أو قائمة عناوين مفصولة بفواصل.

وبالتالي ، قم بتكوين جميع نقاط النهاية التي تريد تقييد الوصول إليها.

أمثلة

فيما يلي بعض الأمثلة على استخدام عامل تصفية IP.

مثال 1: الوصول فقط من عناوين IP المحددة

دعنا نتخيل أن تطبيقك يوفر واجهة برمجة تطبيقات للتواصل داخل شبكة معينة. على الأرجح ، في هذه الحالة ، لا تحتاج إلى إذن (حتى لا تعقد الوصول إلى واجهة برمجة التطبيقات) ، ولكن في نفس الوقت ، تحتاج إلى تقييد قائمة عناوين IP (السماح للخدمات المحددة بدقة للوصول إلى التطبيق الخاص بك). استخدم الوضع "ممنوع الكل ، باستثناء".

المثال 2: تقييد الوصول من عناوين IP المحددة

دعنا نتخيل أنك بحاجة إلى تقييد الوصول إلى التطبيق الخاص بك للمهاجمين الذين يرسلون رسائل غير مرغوب فيها ، أو يحاولون تخمين كلمات المرور ، أو ينفذون هجمات DDoS. سيتم عرض معلومات حول عناوين IP الخاصة بهم في السجلات. أضف عناوين IP هذه إلى قائمة نقاط النهاية المحظورة لنقاط النهاية الممكّنة عن طريق تعيين الوضع "السماح للكل ، باستثناء" في إعدادات عامل تصفية IP. على سبيل المثال ، إذا كان هناك العديد من طلبات الترخيص غير الناجحة من عنوان IP معين ، فمن المرجح أن شخصًا ما يحاول تخمين كلمة المرور. ارفضه عن طريق تعيين قيود الوصول إلى نقطة نهاية POST / المصادقة (مجموعة المصادقة).

تعرف على المزيد حول ماهية نقاط النهاية وكيفية استخدامها في وثائقنا . لمزيد من الإرشادات والمواد المفيدة ، قم بزيارة مدونة AppMaster.io .

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