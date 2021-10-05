تقرير آخر عن التغييرات الرئيسية التي حدثت على نظامنا الأساسي بدون رمز خلال الشهر الماضي

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AppMaster.io تحديث الأسعار 2021

خطط الاشتراك التالية متاحة الآن:

  • شخصي للاستخدام غير التجاري.
  • بدء التشغيل للإطلاق والمشاريع الصغيرة.
  • المهنية للشركات المتنامية.
  • المؤسسة لعملاء الشركات.

تغييرات وإصلاحات عامة

  • تمت إضافة قوالب جديدة للمشاريع.
  • تم تغيير آلية إنشاء صفحات جديدة حسب النماذج في تطبيقات الويب.
  • إصلاح العديد من الأخطاء المتعلقة بنقل المشاريع بين الحسابات.
  • قواعد محدثة للعمل مع النماذج في العمليات التجارية ونقاط النهاية والواجهات.
  • تمت إضافة نوع بيانات جديد - HTML .

الوحدات

  • تنفيذ دفع الإخطارات لتطبيقات الهاتف المحمول.
  • إصلاح الخلل في وحدات Mail Chimp و Autodesk و Zoom.

وحدات جديدة:

  • ماسح الباركود
  • جوجل AdMob

نماذج البيانات

مصمم نماذج البيانات AppMaster.io

قواعد محدثة للعمل مع النماذج في العمليات التجارية ونقاط النهاية والواجهات.

مثبت:

  • مزامنة الحقول في نماذج تطبيقات الويب عند تحديث النموذج ،
  • خطأ عند إعادة تسمية النموذج.

تمت الإضافة:

  • إعدادات التوليد التلقائي للمكونات في نموذج البيانات ،
  • التحقق مما إذا تم حفظ مخطط البيانات بنجاح

العمليات التجارية

AppMaster.io عمليات الأعمال

  • تمت إضافة وضع المعاملة إلى العمليات التجارية في خلفية الاستوديو والتطبيق الذي تم إنشاؤه.
  • يتم الآن وضع علامة (محذوفة) على الكتل الواردة من طلب خارجي بعيد.
  • تمت إضافة مجموعة مختارة من الأحرف إلى مجموعة Trim String.
  • تمت إضافة تصدير لدائرة إمداد الطاقة كصورة.

مثبت:

  • أخطاء في تحليل ملفات CSV ،
  • أخطاء في كتلة Is Valid Email ،
  • نوع البيانات في كتلة Mean In Array (Int) ،
  • أخطاء في حقل البيانات الوصفية من وحدة Stripe ،
  • تعطل النشر مع قراءة ملف CSV ، أو أقل أو يساوي ، أو إلى سلسلة ، أو إنشاء ، أو توسيع الكتل (للنماذج والطلبات الخارجية) أو طلب خارجي بعيد.

كتل جديدة:

  • إلى YAML
  • حائط اللوب
  • حتى الآن
  • إلى DateTime
  • إنشاء UUID v4
  • إزالة من المصفوفة
  • إزالة التكرارات من المصفوفة
  • يحتوي على سلسلة فرعية (Regex)

مصمم طلب API الخارجي:

  • تمت إضافة معلمة معالجة الخطأ إلى الإعدادات.

جدولة عمليات الأعمال:

  • تمت إضافة إصلاحات الأخطاء والمعلمات الجديدة.

نقاط النهاية

  • تم إصلاح العديد من الأخطاء عند إنشاء نقاط النهاية وخطافات الويب.
  • تمت إضافة إعدادات نقطة نهاية إضافية للتحكم في بعض معلمات السلوك.
  • دعم إضافي لمجموعة من السلاسل لتخصيص البرامج الوسيطة.

مصمم تطبيقات الويب

  • تحسين الإعدادات لبعض المكونات.
  • دعم إضافي لإجراءات الوحدة لتطبيقات الويب.
  • تمت إضافة آلية لتكرار مكونات WA.

ثابت في التطبيقات التي تم إنشاؤها:

  • الحقول لإظهار الأخطاء في الجدول ،
  • عناوين URL التالية ،
  • عرض الصور
  • عمل الفلاتر
  • عرض النماذج
  • التحقق من صحة مجموعة [البريد الإلكتروني] ،
  • أخطاء عند إنشاء مستخدم جديد.

ثابت في المصمم:

  • أخطاء عند إضافة صفحات جديدة ،
  • عمل عناصر التبديل والصورة والفيديو.

مصمم تطبيقات الجوال

  • لقد قمنا بإصلاحات في تصميم وعرض العناصر.
  • تمت إضافة نوع الشاشة ماسحة ضوئية للرموز الشريطية.
  • تم إصلاح الأخطاء في أدوات التعداد.
  • تمت إضافة آلية لإظهار الإخطارات للمستخدمين.

تطبيق مطور AppMaster.io

تطبيقات مطور AppMaster.io IOS و Android

iOS: الإصدار 2.0.3

  • إصلاح العديد من الأخطاء.
  • قمنا بتوسيع وظائف الحاجيات.

Android: الإصدار v2.0.15

  • إصلاح أخطاء UI / UX.
  • تمت إضافة وظائف جديدة.
  • لقد قمنا بتغيير واجهة المستخدم وإصلاح العديد من الأخطاء في الأدوات.

في التحديثات القادمة

  • مخطط جديد لتحديث الوحدات.
  • تنفيذ المتغيرات العالمية للعمليات التجارية.

وحدات جديدة:

  • حزمة / فك الملفات ،
  • Google OAuth 2.0 ،
  • جوجل المترجم،
  • أوراق جوجل ،
  • المدققون.

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