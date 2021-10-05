تقرير آخر عن التغييرات الرئيسية التي حدثت على نظامنا الأساسي بدون رمز خلال الشهر الماضي

أخبار مهمة: لقد قمنا بتغيير أسعار منصتنا

خطط الاشتراك التالية متاحة الآن:

شخصي للاستخدام غير التجاري.

للاستخدام غير التجاري. بدء التشغيل للإطلاق والمشاريع الصغيرة.

للإطلاق والمشاريع الصغيرة. المهنية للشركات المتنامية.

للشركات المتنامية. المؤسسة لعملاء الشركات.

تغييرات وإصلاحات عامة

تمت إضافة قوالب جديدة للمشاريع.

تم تغيير آلية إنشاء صفحات جديدة حسب النماذج في تطبيقات الويب.

إصلاح العديد من الأخطاء المتعلقة بنقل المشاريع بين الحسابات.

قواعد محدثة للعمل مع النماذج في العمليات التجارية ونقاط النهاية والواجهات.

تمت إضافة نوع بيانات جديد - HTML .

الوحدات

تنفيذ دفع الإخطارات لتطبيقات الهاتف المحمول.

إصلاح الخلل في وحدات Mail Chimp و Autodesk و Zoom.

وحدات جديدة:

ماسح الباركود

جوجل AdMob

نماذج البيانات

قواعد محدثة للعمل مع النماذج في العمليات التجارية ونقاط النهاية والواجهات.

مثبت:

مزامنة الحقول في نماذج تطبيقات الويب عند تحديث النموذج ،

خطأ عند إعادة تسمية النموذج.

تمت الإضافة:

إعدادات التوليد التلقائي للمكونات في نموذج البيانات ،

التحقق مما إذا تم حفظ مخطط البيانات بنجاح

العمليات التجارية

تمت إضافة وضع المعاملة إلى العمليات التجارية في خلفية الاستوديو والتطبيق الذي تم إنشاؤه.

يتم الآن وضع علامة (محذوفة) على الكتل الواردة من طلب خارجي بعيد.

تمت إضافة مجموعة مختارة من الأحرف إلى مجموعة Trim String.

تمت إضافة تصدير لدائرة إمداد الطاقة كصورة.

مثبت:

أخطاء في تحليل ملفات CSV ،

أخطاء في كتلة Is Valid Email ،

نوع البيانات في كتلة Mean In Array (Int) ،

أخطاء في حقل البيانات الوصفية من وحدة Stripe ،

تعطل النشر مع قراءة ملف CSV ، أو أقل أو يساوي ، أو إلى سلسلة ، أو إنشاء ، أو توسيع الكتل (للنماذج والطلبات الخارجية) أو طلب خارجي بعيد.

كتل جديدة:

إلى YAML

حائط اللوب

حتى الآن

إلى DateTime

إنشاء UUID v4

إزالة من المصفوفة

إزالة التكرارات من المصفوفة

يحتوي على سلسلة فرعية (Regex)

مصمم طلب API الخارجي:

تمت إضافة معلمة معالجة الخطأ إلى الإعدادات.

جدولة عمليات الأعمال:

تمت إضافة إصلاحات الأخطاء والمعلمات الجديدة.

نقاط النهاية

تم إصلاح العديد من الأخطاء عند إنشاء نقاط النهاية وخطافات الويب.

تمت إضافة إعدادات نقطة نهاية إضافية للتحكم في بعض معلمات السلوك.

دعم إضافي لمجموعة من السلاسل لتخصيص البرامج الوسيطة.

مصمم تطبيقات الويب

تحسين الإعدادات لبعض المكونات.

دعم إضافي لإجراءات الوحدة لتطبيقات الويب.

تمت إضافة آلية لتكرار مكونات WA.

ثابت في التطبيقات التي تم إنشاؤها:

الحقول لإظهار الأخطاء في الجدول ،

عناوين URL التالية ،

عرض الصور

عمل الفلاتر

عرض النماذج

التحقق من صحة مجموعة [البريد الإلكتروني] ،

أخطاء عند إنشاء مستخدم جديد.

ثابت في المصمم:

أخطاء عند إضافة صفحات جديدة ،

عمل عناصر التبديل والصورة والفيديو.

مصمم تطبيقات الجوال

لقد قمنا بإصلاحات في تصميم وعرض العناصر.

تمت إضافة نوع الشاشة ماسحة ضوئية للرموز الشريطية.

تم إصلاح الأخطاء في أدوات التعداد.

تمت إضافة آلية لإظهار الإخطارات للمستخدمين.

تطبيق مطور AppMaster.io

iOS: الإصدار 2.0.3

إصلاح العديد من الأخطاء.

قمنا بتوسيع وظائف الحاجيات.

Android: الإصدار v2.0.15

إصلاح أخطاء UI / UX.

تمت إضافة وظائف جديدة.

لقد قمنا بتغيير واجهة المستخدم وإصلاح العديد من الأخطاء في الأدوات.

في التحديثات القادمة

مخطط جديد لتحديث الوحدات.

تنفيذ المتغيرات العالمية للعمليات التجارية.

وحدات جديدة:

حزمة / فك الملفات ،

Google OAuth 2.0 ،

جوجل المترجم،

أوراق جوجل ،

المدققون.

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