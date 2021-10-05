تقرير آخر عن التغييرات الرئيسية التي حدثت على نظامنا الأساسي بدون رمز خلال الشهر الماضي
أخبار مهمة: لقد قمنا بتغيير أسعار منصتنا
خطط الاشتراك التالية متاحة الآن:
- شخصي للاستخدام غير التجاري.
- بدء التشغيل للإطلاق والمشاريع الصغيرة.
- المهنية للشركات المتنامية.
- المؤسسة لعملاء الشركات.
تغييرات وإصلاحات عامة
- تمت إضافة قوالب جديدة للمشاريع.
- تم تغيير آلية إنشاء صفحات جديدة حسب النماذج في تطبيقات الويب.
- إصلاح العديد من الأخطاء المتعلقة بنقل المشاريع بين الحسابات.
- قواعد محدثة للعمل مع النماذج في العمليات التجارية ونقاط النهاية والواجهات.
- تمت إضافة نوع بيانات جديد - HTML .
الوحدات
- تنفيذ دفع الإخطارات لتطبيقات الهاتف المحمول.
- إصلاح الخلل في وحدات Mail Chimp و Autodesk و Zoom.
وحدات جديدة:
- ماسح الباركود
- جوجل AdMob
نماذج البيانات
قواعد محدثة للعمل مع النماذج في العمليات التجارية ونقاط النهاية والواجهات.
مثبت:
- مزامنة الحقول في نماذج تطبيقات الويب عند تحديث النموذج ،
- خطأ عند إعادة تسمية النموذج.
تمت الإضافة:
- إعدادات التوليد التلقائي للمكونات في نموذج البيانات ،
- التحقق مما إذا تم حفظ مخطط البيانات بنجاح
العمليات التجارية
- تمت إضافة وضع المعاملة إلى العمليات التجارية في خلفية الاستوديو والتطبيق الذي تم إنشاؤه.
- يتم الآن وضع علامة (محذوفة) على الكتل الواردة من طلب خارجي بعيد.
- تمت إضافة مجموعة مختارة من الأحرف إلى مجموعة Trim String.
- تمت إضافة تصدير لدائرة إمداد الطاقة كصورة.
مثبت:
- أخطاء في تحليل ملفات CSV ،
- أخطاء في كتلة Is Valid Email ،
- نوع البيانات في كتلة Mean In Array (Int) ،
- أخطاء في حقل البيانات الوصفية من وحدة Stripe ،
- تعطل النشر مع قراءة ملف CSV ، أو أقل أو يساوي ، أو إلى سلسلة ، أو إنشاء ، أو توسيع الكتل (للنماذج والطلبات الخارجية) أو طلب خارجي بعيد.
كتل جديدة:
- إلى YAML
- حائط اللوب
- حتى الآن
- إلى DateTime
- إنشاء UUID v4
- إزالة من المصفوفة
- إزالة التكرارات من المصفوفة
- يحتوي على سلسلة فرعية (Regex)
مصمم طلب API الخارجي:
- تمت إضافة معلمة معالجة الخطأ إلى الإعدادات.
جدولة عمليات الأعمال:
- تمت إضافة إصلاحات الأخطاء والمعلمات الجديدة.
نقاط النهاية
- تم إصلاح العديد من الأخطاء عند إنشاء نقاط النهاية وخطافات الويب.
- تمت إضافة إعدادات نقطة نهاية إضافية للتحكم في بعض معلمات السلوك.
- دعم إضافي لمجموعة من السلاسل لتخصيص البرامج الوسيطة.
مصمم تطبيقات الويب
- تحسين الإعدادات لبعض المكونات.
- دعم إضافي لإجراءات الوحدة لتطبيقات الويب.
- تمت إضافة آلية لتكرار مكونات WA.
ثابت في التطبيقات التي تم إنشاؤها:
- الحقول لإظهار الأخطاء في الجدول ،
- عناوين URL التالية ،
- عرض الصور
- عمل الفلاتر
- عرض النماذج
- التحقق من صحة مجموعة [البريد الإلكتروني] ،
- أخطاء عند إنشاء مستخدم جديد.
ثابت في المصمم:
- أخطاء عند إضافة صفحات جديدة ،
- عمل عناصر التبديل والصورة والفيديو.
مصمم تطبيقات الجوال
- لقد قمنا بإصلاحات في تصميم وعرض العناصر.
- تمت إضافة نوع الشاشة ماسحة ضوئية للرموز الشريطية.
- تم إصلاح الأخطاء في أدوات التعداد.
- تمت إضافة آلية لإظهار الإخطارات للمستخدمين.
تطبيق مطور AppMaster.io
iOS: الإصدار 2.0.3
- إصلاح العديد من الأخطاء.
- قمنا بتوسيع وظائف الحاجيات.
Android: الإصدار v2.0.15
- إصلاح أخطاء UI / UX.
- تمت إضافة وظائف جديدة.
- لقد قمنا بتغيير واجهة المستخدم وإصلاح العديد من الأخطاء في الأدوات.
في التحديثات القادمة
- مخطط جديد لتحديث الوحدات.
- تنفيذ المتغيرات العالمية للعمليات التجارية.
وحدات جديدة:
- حزمة / فك الملفات ،
- Google OAuth 2.0 ،
- جوجل المترجم،
- أوراق جوجل ،
- المدققون.
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