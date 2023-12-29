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ملخص AppMaster 2023

Dec 29, 2023
ملخص AppMaster 2023
المحتويات

لقد كان عامًا كبيرًا بالنسبة لـ AppMaster!

فريقنا يتمنى لكم سنة جديدة سعيدة! نود أن نشارككم إنجازاتنا في العام الماضي وخططنا لعام 2024.

يسلط الضوء

  • تم إطلاق مصمم تطبيقات ويب جديد تمامًا مع تحسين الأداء والأمان بشكل ملحوظ
  • تم إصدار محرر DBMS مباشر - يمكنك الآن تحرير السجلات في قاعدة البيانات دون إنشاء المنطق أو العمليات التجارية المقابلة
  • تمت إضافة أكثر من 500 كتلة جديدة لعمليات الأعمال، بما في ذلك القدرة على تنفيذ استعلامات SQL وتعليمات JavaScript البرمجية مباشرةً والعمل مع أنواع البيانات JSON وGeo
  • تم إطلاق نسخة معاد تصميمها بالكامل من وحدة التشفير - Crypto v2 مع دعم العديد من طرق التشفير الحديثة وإنشاء المفاتيح والتوقيع (أفضل ممارسات NIST)
  • قمنا بتحسين بنيتنا التحتية للتطبيقات المستضافة بشكل كبير، وإضافة آليات جديدة لتوفير التطبيقات (تقارير الإطلاق) والمزيد من عزل الحاويات
  • تم نقل النطاقات المخصصة إلى Cloudflare وإضافة القدرة على تمكين CDN وWAF لجميع التطبيقات
  • تم ترحيل البنية التحتية للتسجيل إلى Loki
  • تمت إضافة مجموعة مقاييس الأداء إلى كل تطبيق خلفي يحتوي على بيانات تاريخية في Prometheus
  • وصل عدد المستخدمين المسجلين على المنصة إلى 120 ألف تقريبًا!

لعام 2024

  • دعم الخدمات المصغرة الخلفية - يمكنك إنشاء عدد غير محدود من تطبيقات الواجهة الخلفية في المشروع
  • مصمم تطبيقات ويب جديد مع دعم كامل للتخطيطات المتعددة والتكيفية
  • مصمم جديد لتطبيقات الهاتف المحمول: المزيد من المرونة لتخصيص التصميم، ودعم وحدات SDK والوحدات النمطية الإضافية، ووضع عدم الاتصال، وغير ذلك الكثير
  • مصمم مرئي لاستعلامات SQL
  • التعاون في الوقت الحقيقي على مستوى المشروع
  • دعم i18n للمشروع بأكمله - تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول
  • مصمم طلبات واجهة برمجة التطبيقات الخارجية الجديدة مع دعم REST API وgRPC وWebSocket وMQTT وNATS والاستعلامات إلى قواعد بيانات الطرف الثالث (PG وMy/MARIA وMS وREDIS وMongo) والاستيراد التلقائي من ملفات Swagger وProto

سيكون عام 2024 عامًا رائعًا لمنصتنا حيث يصبح AppMaster حلاً ناضجًا حقًا يتميز بوظائف غنية وأداء متميز وأمان متطور.

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