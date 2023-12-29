ملخص AppMaster 2023

لقد كان عامًا كبيرًا بالنسبة لـ AppMaster!
فريقنا يتمنى لكم سنة جديدة سعيدة! نود أن نشارككم إنجازاتنا في العام الماضي وخططنا لعام 2024.
يسلط الضوء
- تم إطلاق مصمم تطبيقات ويب جديد تمامًا مع تحسين الأداء والأمان بشكل ملحوظ
- تم إصدار محرر DBMS مباشر - يمكنك الآن تحرير السجلات في قاعدة البيانات دون إنشاء المنطق أو العمليات التجارية المقابلة
- تمت إضافة أكثر من 500 كتلة جديدة لعمليات الأعمال، بما في ذلك القدرة على تنفيذ استعلامات SQL وتعليمات JavaScript البرمجية مباشرةً والعمل مع أنواع البيانات JSON وGeo
- تم إطلاق نسخة معاد تصميمها بالكامل من وحدة التشفير - Crypto v2 مع دعم العديد من طرق التشفير الحديثة وإنشاء المفاتيح والتوقيع (أفضل ممارسات NIST)
- قمنا بتحسين بنيتنا التحتية للتطبيقات المستضافة بشكل كبير، وإضافة آليات جديدة لتوفير التطبيقات (تقارير الإطلاق) والمزيد من عزل الحاويات
- تم نقل النطاقات المخصصة إلى Cloudflare وإضافة القدرة على تمكين CDN وWAF لجميع التطبيقات
- تم ترحيل البنية التحتية للتسجيل إلى Loki
- تمت إضافة مجموعة مقاييس الأداء إلى كل تطبيق خلفي يحتوي على بيانات تاريخية في Prometheus
- وصل عدد المستخدمين المسجلين على المنصة إلى 120 ألف تقريبًا!
لعام 2024
- دعم الخدمات المصغرة الخلفية - يمكنك إنشاء عدد غير محدود من تطبيقات الواجهة الخلفية في المشروع
- مصمم تطبيقات ويب جديد مع دعم كامل للتخطيطات المتعددة والتكيفية
- مصمم جديد لتطبيقات الهاتف المحمول: المزيد من المرونة لتخصيص التصميم، ودعم وحدات SDK والوحدات النمطية الإضافية، ووضع عدم الاتصال، وغير ذلك الكثير
- مصمم مرئي لاستعلامات SQL
- التعاون في الوقت الحقيقي على مستوى المشروع
- دعم i18n للمشروع بأكمله - تطبيقات الواجهة الخلفية والويب والهاتف المحمول
- مصمم طلبات واجهة برمجة التطبيقات الخارجية الجديدة مع دعم REST API وgRPC وWebSocket وMQTT وNATS والاستعلامات إلى قواعد بيانات الطرف الثالث (PG وMy/MARIA وMS وREDIS وMongo) والاستيراد التلقائي من ملفات Swagger وProto
سيكون عام 2024 عامًا رائعًا لمنصتنا حيث يصبح AppMaster حلاً ناضجًا حقًا يتميز بوظائف غنية وأداء متميز وأمان متطور.