في منشور المدونة هذا ، سنناقش أفضل تطبيقات لتتبع العادات في عام 2022. هناك الكثير من التطبيقات المختلفة ، ولكن قد يكون من الصعب استخدام بعضها أو لا توفر ميزات كافية لتتبع عاداتك. فيما يلي قائمة بأفضل خمسة تطبيقات لتتبع العادات في السوق الآن.

ما هو تعقب العادة؟

أفضل تطبيقات لتتبع العادات موجودة في عام 2022. تطبيق تعقب العادات هو وسيلة لتتبع عاداتك. يمكن أن يكون أي شيء من ما تأكله إلى عدد المرات التي تذهب فيها إلى صالة الألعاب الرياضية. أفضل تطبيقات تعقب العادات موجودة في عام 2022 لأنها تحتوي على العديد من الميزات التي تجعلها سهلة الاستخدام وممتعة. لديهم أيضًا الكثير من الخيارات لتتبع أنواع مختلفة من العادات ، وهو أمر رائع للأشخاص الذين يرغبون في التركيز على أكثر من شيء واحد في وقت واحد. هناك أيضًا العديد من التطبيقات المجانية ، وهي مثالية إذا كنت لا تتطلع إلى إنفاق أي أموال على هذا النوع من التطبيقات!

كيفية استخدام متتبع العادات

متتبع العادات هو تطبيق يساعدك على تتبع عاداتك. سيسمح لك متتبع العادات الجيد بإدخال الوقت من اليوم ، وعدد المرات التي قمت فيها بذلك ، وما الذي تحاول تحقيقه بهذه العادة. هناك الكثير من الأنواع المختلفة لتتبع العادات ، لذا قبل اتخاذ قرار بشأن أحدها ، من الأفضل إجراء بعض الأبحاث حول النوع الذي يناسب احتياجاتك. لحسن حظك ، أجرينا هذا البحث من أجلك! فيما يلي أفضل 5 اختيارات لأفضل تطبيقات لتتبع العادات في عام 2022. 1) Hamitic: هذا التطبيق موجود منذ عام 2012 وهو مثالي للاعبين الذين يرغبون في تحويل حياتهم إلى لعبة. يتميز بالمهام والعملات الذهبية

كيف أجد أفضل تطبيق لتتبع العادات بالنسبة لي؟

يعتمد أفضل تطبيق لتتبع العادات بالنسبة لك على نمط حياتك ونوع العادات التي تريد تتبعها ونوع الجهاز الذي تستخدمه. تم تصميم بعض التطبيقات لاستخدامها مع الهاتف ، بينما يمكن تنزيل التطبيقات الأخرى على Apple Watch. هناك أيضًا تطبيقات تعمل عبر كلا النظامين الأساسيين. هناك العديد من أنواع العادات التي يرغب الأشخاص في تتبعها ، لذلك هناك مجموعة من التطبيقات المتاحة. تتضمن بعض الأمثلة اللياقة البدنية أو النوم أو التأمل أو اليقظة. إذا كنت تبحث عن تطبيق مجاني يمكن استخدامه عبر أجهزة Android و iOS ، فجرب Hamitic. تم تصميم هذا التطبيق لأولئك الذين يواجهون صعوبة في الحفاظ على دوافعهم ويتميز بمهام ومكافآت بالإضافة إلى تحديات تعتمد على ألعاب الفيديو - مثالي

لماذا يجب علي استخدام واحد؟

ما هي أفضل تطبيقات تعقب العادات في عام 2022 ، نريد جميعًا أن نكون أكثر إنتاجية ، ولا يوجد نقص في النصائح حول كيفية القيام بذلك. ولكن مع وجود الكثير من عوامل التشتيت التي تتنافس على جذب انتباهنا ، قد يكون من الصعب الاستمرار في التركيز. أدخل: تعقب العادة. تساعدك هذه الأدوات الصغيرة المفيدة في تحويل النوايا الحسنة إلى عادات من خلال تتبع تقدمك ومنحك تذكيرًا لطيفًا عندما تتراخى. لماذا يجب علي استخدام واحد؟ هناك الكثير من الفوائد لاستخدام تطبيق تعقب العادات: من السهل إعدادها وصيانتها ؛ يجعلونك أكثر وعيًا بروتينك اليومي ، ويوفرون طريقة سهلة لتتبع أهدافك (والتغلب عليها!). بالإضافة إلى ذلك ، يقدم معظمهم البعض

أفضل برامج تتبع العادات في عام 2022

أفضل تطبيقات تعقب العادات في عام 2022 هي