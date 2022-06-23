أن تصبح مصمم ويب مؤهلًا هي عملية متعددة الخطوات تتطلب جهدًا وعملًا شاقًا:

1. أنت بحاجة إلى تعلم أساسيات تصميم الموقع والتخطيط له وكيفية اتباع أفضل الممارسات.

2. أنت بحاجة إلى اكتساب خبرة عملية في تصميم مواقعك الخاصة ، ليس فقط متابعة وبناء الأمثلة ، ولكن في الواقع تصميم وبناء مواقعك الخاصة.

3. بمجرد أن تتقن عملية التصميم ، فقد حان الوقت للحصول على موقع محفظة لعرض عملك.

ومع ذلك ، فإن تصميم وبناء موقع ويب من البداية يتطلب الجدية. أولاً ، تحتاج إلى تعلم الأساسيات التي ستساعدك على فهم التسويق والتصميم اللذين يتخلفان عن امتلاك موقع ويب ناجح. بمجرد حصولك على الخبرة ، يمكنك التقدم لشغل وظائف ذات نطاق رواتب أوسع.

دليل نهائي حول كيفية أن تصبح مصمم ويب

تسمى عملية إنشاء مواقع الويب بتصميم الويب. يتضمن عناصر مختلفة ، مثل التصميم الجرافيكي وإنشاء المحتوى وتصميم مواقع الويب. يُعد تصميم الويب من الناحية النظرية مكونًا في مجال أكبر لتطوير الويب ، على الرغم من أن العبارات كثيرًا ما يتم التعامل معها بالتبادل.

لإنشاء النمط المطلوب ، يستخدم مصممو الويب مجموعة متنوعة من البرامج والموارد ، بما في ذلك Dreamweaver و Photoshop وغيرها الكثير. لإنتاج تخطيط ناجح ، يجب على مصممي الويب مراعاة السوق المستهدف ، وهدف الموقع ، والقيمة الجمالية للتصميم.

ما المؤهلات التي تحتاجها لتكون مصمم موقع؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع على هذا السؤال ، حيث يمكن أن تختلف المؤهلات المطلوبة لتكون مصمم مواقع الويب اعتمادًا على الدور المحدد والشركة. ومع ذلك ، فإن بعض المهارات والقدرات العامة غالبًا ما تكون مطلوبة أو مرغوبة من قبل مصممي مواقع الويب.

تشمل المهارات الأساسية لمصمم مواقع الويب مهارات التصميم المرئي القوية والإبداع والتركيز على التفاصيل. يجب أن يكون مصممو مواقع الويب قادرين على إنشاء تصميمات جذابة بصريًا وسهلة الاستخدام تلبي احتياجات وأهداف عملائهم أو أصحاب العمل. يجب أن يكونوا قادرين أيضًا على التفكير بشكل خلاق للتوصل إلى حلول تصميم فريدة ومبتكرة. بالإضافة إلى ذلك ، يحتاج مصممو مواقع الويب إلى مراعاة متطلبات الجمهور لإنشاء تصميمات مصقولة وسهلة الاستخدام.

بالإضافة إلى مهارات التصميم القوية ، يجب على مصممي مواقع الويب أيضًا فهم تقنيات تطوير الويب. يتحمل العديد من مصممي مواقع الويب أيضًا مسؤولية ترميز أو تطوير تصميماتهم في مواقع ويب عاملة. لذلك ، فإن المعرفة الجيدة بـ HTML و CSS وتقنيات تطوير الويب الأخرى أمر ضروري. علاوة على ذلك ، يجب أن يتمتع مصممو مواقع الويب بمهارات اتصال جيدة للتعاون بشكل فعال مع العملاء أو أصحاب العمل ونقل رؤيتهم التصميمية. على الرغم من عدم وجود إجابة ثابتة على السؤال المتعلق بالمؤهلات المطلوبة ليكون مصمم موقع ويب ، إلا أن المهارات والمؤهلات المذكورة أعلاه مفضلة غالبًا.

كيف أبدأ مسيرتي المهنية في تصميم المواقع؟

قد تختلف أفضل طريقة لبدء حياتك المهنية في تصميم الويب اعتمادًا على مهاراتك وخبراتك الفردية. ومع ذلك ، هناك بعض النصائح العامة التي قد تساعدك على البدء في هذا المجال. أولاً ، من الضروري أن يكون لديك فهم جيد لـ HTML و CSS ولغات تطوير الويب الأخرى. البرمجة ليست مطلوبة في التصميم ، لكنها لا تزال مهارة يمكنها تحسين عملك. لذلك ، قد يكون من المفيد تعلم أساسيات HTML و CSS ، وما إلى ذلك.

ثانيًا ، قد يكون من الجيد إنشاء مجموعة من أعمالك لعرض مهاراتك على أصحاب العمل المحتملين. بغض النظر عن مدى مهارتك كمصمم ويب ، لن يصدقك أحد إذا لم يكن لديك دليل. لذلك ، فأنت بحاجة إلى مجموعة من أعمالك للآخرين أو عينات لتسويق مهاراتك. بدون محفظة ، لن تتمكن من العثور على عمل. لا يهتم معظم العملاء والشركات كثيرًا بخلفيتك الأكاديمية. لن يهتم الكثير من الأشخاص بالوقت الذي كنت تقوم فيه بتصميم مواقع الويب. هم أكثر اهتماما في محفظتك.

حافظة تصميم الويب هي ملف رقمي يحتوي على عينات من مشاريع تصميم الويب الخاصة بك. يمكن العثور على مواقع الويب الكاملة والمشاريع السابقة والنماذج بالأحجام الطبيعية والتطبيقات والأنماط والسمات والصور والمواد الأخرى في محفظة تصميم الويب. كن مبدعًا - من المفترض أن يكون هذا الجزء الممتع من رحلة تصميم الويب الخاصة بك! نظرًا لأنك مصمم ويب حقيقي ، فإن نشر محفظة تصميم الويب الخاصة بك على موقعك الخاص أمر منطقي. لعرض عيناتك بنجاح ، ننصحك بالحفاظ على الحد الأدنى من المفاهيم في مجموعة تصميم الويب الخاصة بك.

أخيرًا ، يمكن أن يكون التواصل مع محترفين آخرين في هذا المجال أيضًا طريقة رائعة لوضع قدمك في باب صناعة تصميم الويب. قد يكون تصميم الويب جنة الانطوائيين. قد يبدو الأمر وكأنه وظيفة يقضي فيها المرء معظم ساعاته معزولًا ، ومنغمسًا في الكمبيوتر ، ودون الحاجة إلى التفاعل مع الناس. ومع ذلك ، كل هذا بعيد المنال. يجب أن يكون مصممو الويب الأكفاء متصلين جيدًا للتوافق مع عملائهم المستقلين وزملائهم في بيئة تسويق الشركة. بغض النظر عن خبرتك ، يحتاج تصميم الويب إلى أكثر من شخص واحد.

نتيجة لذلك ، فإن ممارسة قدرات الاتصال الخاصة بك أمر بالغ الأهمية. هل تتعامل بشكل جيد مع العملاء المحتملين؟ هل يمكنك العمل بفعالية مع العديد من الخبراء الآخرين ، مثل فناني الجرافيك ومطوري الويب؟ هل يمكنك اتباع التعليمات من مشرفك وتطبيق مبادئ تصميم الويب بفعالية على تلك التعليمات؟ ضع في اعتبارك دائمًا أن التواصل الجيد قد ينقذ أو يفسد الصفقة.

هل يمكنني تعليم نفسي أن أكون مصمم ويب؟

يعتمد ذلك على خبرتك ومهاراتك السابقة. ومع ذلك ، إذا كنت متحمسًا ولديك فهم جيد لمبادئ تصميم الويب الأساسية ، يمكنك تعليم نفسك أن تكون مصمم ويب. تتوفر العديد من الموارد عبر الإنترنت وفي المكتبات لمساعدتك على تعلم أساسيات تصميم الويب. بمجرد أن تفهم الأساسيات ، يمكنك البدء في تجربة أسلوبك الفريد وتطويره. لتصبح مصمم ويب محترفًا ، ستحتاج إلى استثمار الوقت والجهد في صقل مهاراتك. يمكنك القيام بذلك عن طريق أخذ الدورات التدريبية وحضور ورش العمل وقراءة مدونات ومقالات التصميم. ومع ذلك ، فإن أفضل طريقة للتعلم هي من خلال العمل ، لذلك قم بإنشاء الكثير من مشاريع التدريب.

ما هو أساس تصميم الويب؟

يعد تعلم أساس تصميم الويب أمرًا حيويًا قبل القفز إلى عالم التصميم. ستلتزم مواقع الويب سهلة الاستخدام والناجحة بمشاركة المستخدم وتجربة المستخدم والمعايير والأنماط. UX عبارة عن مجموعة من المعايير التي يبحث عنها جميع المستخدمين أثناء استخدام الموقع ، بما في ذلك التوافق مع الأجهزة المحمولة والألوان الجذابة والتصميم البسيط. تعتبر تجربة المستخدم حاسمة لأنها تحدد معدل الارتداد لموقع الويب ، مما يؤثر على نجاح الفكرة بأكملها وإمكانات السوق. لذلك ، عند تصميم موقع ويب ، من الأفضل أن تبدأ بوضع تجربة المستخدم في الاعتبار.

ومع ذلك ، لا توجد معرفة ثابتة ، وعليك أن تبقي نفسك على اطلاع دائم مع تطور تجربة المستخدم مع الاتجاهات في تصميم الويب. وهذه الاتجاهات تتطور وتنتهي بسرعة. ما يريده الناس سنة واحدة ؛ يكرهون في آخر. أثناء المضي قدمًا في مساعي تصميم موقعك ، ضع ذلك في الاعتبار. حتى بعد حصولك على وظيفة في تصميم الويب ، ستظل تكتسب مهارات جديدة في هذا المجال.

كم من الوقت يستغرق لتصبح مصمم ويب؟

من الصعب معرفة ذلك ، حيث يمكن أن يختلف مقدار الوقت الذي تستغرقه لتصبح مصمم ويب بناءً على عدة عوامل. ومع ذلك ، من الممكن عمومًا أن تصبح مصمم ويب في غضون بضعة أشهر إلى سنة إذا كان لديك بعض الخبرة السابقة في تصميم الجرافيك أو الترميز. قد يستغرق اكتساب المهارات اللازمة وقتًا أطول قليلاً إذا بدأت من الصفر. أفضل طريقة لتعلم تصميم الويب هي من خلال الممارسة ، لذلك من الضروري العثور على تجربة واقعية لتكملة معرفتك النظرية. هناك العديد من الطرق للقيام بذلك ، مثل العمل في مشاريع شخصية ، أو المشاركة في المنتديات والمجتمعات عبر الإنترنت ، أو القيام بعمل مستقل. مع بعض التفاني والجهد ، من الممكن أن تصبح مصمم ويب ماهرًا بسرعة.

يعتمد ذلك على تعليمك / معرفتك السابقة.

إذا كنت خبيرًا في التكنولوجيا ، فسيكون ذلك أسهل بالنسبة لك. قد تكون على دراية بالأساسيات الأساسية. يمكنك اتباع الأساسيات للوصول إلى المستويات المتقدمة عندما تعرف الأساسيات.

سواء كنت تعرف بعض تصميمات الويب والترميز أم لا

أنت متقدم على الكثيرين إذا كنت تعرف بالفعل بعض تصميمات الويب والترميز. التكنولوجيا مجال تحتاج فيه إلى أن تكون متقدمًا على الآخرين وأن تتعلم مهارات جديدة يوميًا. سيكون من المفيد إذا كنت بارعًا في الأدوات التي يمكن أن تساعدك على تحسين تصميم الويب الخاص بك.

هل تتعلم من الصفر؟

التعلم من الصفر يعني تعلم السير في مجال تصميم المواقع. لذلك ، سيكون الأمر صعبًا. أولاً ، ستحتاج إلى معرفة الأساسيات ثم بدء رحلتك الفعلية. لهذا السبب سيستغرق الأمر وقتًا ، لكنك ستتقن المهارات في النهاية.

هل أنت متحمس لتصميم الويب؟

شغفك بتصميم الويب هو كل شيء. إذا كنت شغوفًا بها ، فستتقنها أسرع مما تعتقد. إنها مهارة معقدة يمكن أن تكون بسيطة إذا كنت شغوفًا بها. عندما تحب شيئًا ما ، يمكنك بسهولة التركيز عليه دون تشتيت انتباهك. لذلك ، ستتمكن من تعلمها بسهولة.

هل لديك الوقت للاستثمار في تعلم تصميم المواقع؟

جمال المهارات هو أنه يمكنك تعلمها. لكنهم يحتاجون إلى ساعات طويلة لإتقانهم. هل لديك تلك الساعات للاستثمار؟ إذا كانت الإجابة بنعم ، فتهانينا. استفد من تلك الساعات وكن محترفًا في تصميم الويب.

هل أنت على استعداد لبذل الجهد؟

هل يمكنك إنشاء بعض العينات؟

هل لديك محفظة؟

هل أنت قادر على التواصل بشكل فعال؟

هل يمكنك العمل في فريق؟

هل أنت نشط في مجتمعات تصميم الويب على الإنترنت؟

إذا كانت إجابتك على الأسئلة أعلاه "إيجابية" ، يمكنك أن تصبح مصمم ويب بشكل أسرع. استخدم وقتك ومهاراتك وشبكتك بحكمة وكن مصمم ويب محترفًا.

هل تصميم الويب مهنة جيدة؟

ليس هناك شك في أن تصميم الويب هو مهنة واعدة. إنه مجال إبداعي وصعب للغاية يسمح لك باستخدام مهاراتك الفنية والتقنية لإنشاء مواقع ويب متميزة. هناك الملايين من مواقع الويب النشطة ، وهم بحاجة إلى تحديثات مستمرة. يحتاج كل موقع إلى مصمم ليجعله جيدًا وجميلًا وجذابًا لإشراك الزائرين. الملايين من مواقع الويب تعني العمل لملايين مصممي الويب.

يتزايد الطلب على مصممي الويب باستمرار مع تزايد عدد الشركات والمؤسسات التي تتطلب مواقع ويب ذات مظهر احترافي. هذا يعني أن تصميم الويب يتمتع بقدر كبير من الأمان الوظيفي ، ويمكنك عادةً العثور على عمل حتى في الأوقات الاقتصادية الصعبة. علاوة على ذلك ، يمكن لمصممي الويب العمل بكفاءة من المنزل على عدة منصات. يمكنهم اختيار مكان عملهم طالما لديهم أجهزتهم والإنترنت. إنه الأمان الوظيفي وحرية العمل من أي مكان تريده.

أنواع مصممي الويب

يمكن تصنيف مصممي الويب على أنهم إما مستقلين أو موظفين في الوكالات أو أولئك الذين يعملون لمؤسسة مباشرة (داخل المنزل).

لحسابهم الخاص

نظرًا لأنهم يعملون بشكل فعال لأنفسهم ، يجب على مصممي الويب المستقلين إدارة أعمالهم والإعلان عنها أثناء الانتهاء أيضًا من مشاريع التصميم التي تم تعيينهم من أجلها.

سيكون من الأفضل إذا كنت بذلك تزن المرونة في اختيار المهام الخاصة بك مقابل مقدار الجهد المطلوب لإدارة شركتك وجذب العملاء. في بعض الأحيان ، ستحصل على عملاء يتقاضون رواتب عالية من منصة ، لكنك ستحصل على رواتب أقل في أوقات أخرى. علاوة على ذلك ، ستجد عملاء من حين لآخر. لذلك ، فإن الحفاظ على دخل ثابت هو صراع مستمر.

موظفي الوكالة

يوفر العمل لصالح شركة الاستقرار وبعض القدرة على التنبؤ المالي ، لكنك لم تعد مسيطرًا. الوكالة تقرر لك ولعملك وعملائك. كل شيء مستقل عن حالتك المزاجية والجدول الزمني.

قد تتخصص الشركات في قطاعات أو مجالات محددة ، مما يؤثر على مدى استمتاعك بالتواجد هناك. إذا كنت لا تحب مكانة معينة ، فلن يرفض أصحاب العمل هذه الصفقة. لذلك ، قد ينتهي بك الأمر كره وظيفتك.

مصممي الويب الداخليين

التصميم الداخلي يشبه 9 إلى 5 وظائف أخرى. يختلف عن العاملين لحسابهم الخاص وموظفي الوكالة في نواح كثيرة. قد تضطر إلى إدارة موقع ويب واحد أو قسم صغير من موقع ويب واحد طوال حياتك المهنية. علاوة على ذلك ، سيتعين عليك الحضور يوميًا خلال ساعات العمل ثم المغادرة إلى المنزل في المساء.

تتمثل إحدى مزايا الوظيفة الداخلية في أنك لست مضطرًا إلى الكفاح من أجل الحصول على عملاء يوميًا أو أسبوعيًا. أنت تعمل في مكان واحد يومًا بعد يوم وتحصل على راتب. بالإضافة إلى ذلك ، ليس عليك التواصل مع العملاء والتعامل معهم بشكل فردي أو مباشر. بدلاً من ذلك ، قد يكون لديك رئيس ، وعليك فقط التعامل مع هذا الشخص. ومع ذلك ، يمكن أن تصبح هذه الوظيفة مملة أيضًا. أنت تعمل بنفس الروتين خمسة أيام في الأسبوع وليس لديك أي تنوع في عملك. يمكن أن يصبح أيضًا عقبة في الوصول إلى إمكاناتك الكاملة.

بالإضافة إلى ذلك ، مثل أي مهنة ، فإن تصميم الويب له سلبياته. يمكن أن تكون ساعات العمل طويلة ، وقد يكون العمل شاقًا للغاية. ولكن إذا كنت شغوفًا بتصميم الويب وترغب في العمل الشاق ، فيمكن أن تكون مهنة ثرية.

هل أحتاج إلى شهادة لأكون مصمم ويب؟

إنه سؤال شخصي ، حيث يمكن أن تختلف المتطلبات التعليمية لتصبح مصمم ويب حسب نوع الوظيفة التي تبحث عنها. ومع ذلك ، سيطلب معظم أصحاب العمل عمومًا درجة البكالوريوس على الأقل في تصميم الجرافيك أو تصميم الويب أو أي مجال ذي صلة. بالإضافة إلى ذلك ، فإن امتلاك مجموعة قوية من الأعمال السابقة أمر بالغ الأهمية أيضًا للحصول على وظيفة في هذا المجال. لذلك ، في حين أن الدرجة العلمية ليست مطلوبة دائمًا لتصبح مصممًا على شبكة الإنترنت ، فإنها يمكن أن تساعد بلا شك في البحث عن حياتك المهنية.

بدلاً من الحصول على درجة علمية ، يطلب منك معظم أصحاب العمل إبراز مهاراتك. لذا ، فإن بناء المهارات من خلال الحصول على درجة علمية أو التعلم الذاتي أمر ضروري. إنها مهمة في أي مهنة لأن قطع الورق لم تعد كافية للحصول على وظائف. قد تطلب الشركات عرضًا تقديميًا أو أعمالًا سابقة أو محفظة على أي منصة. في المقابل ، قد يكون البعض مهتمًا بشهادتك أيضًا. لتكون في الجانب الآمن ، احصل على درجة علمية ومهارات في وقت واحد. يمكنك اكتساب مهارات جديدة وتحسين سيرتك الذاتية والمطالبة بمعدل أعلى وإظهار خبرتك للعملاء المحتملين من خلال الحصول على شهادات في مجالات محددة. غالبًا ما يحصل مصممو الويب على شهادات من Adobe و Google و General Assembly لتحسين مهاراتهم واكتساب المصداقية.

هل الترميز ضروري لتصميم الويب؟

لا يعد الترميز ضروريًا تمامًا لتصميم الويب ، ولكنه قد يكون مفيدًا للغاية في إنشاء موقع ويب يبدو ويعمل بالطريقة التي تريدها. باستخدام الترميز ، يمكنك التحكم بشكل أكبر في تفاصيل موقع الويب الخاص بك ويمكنك إنشاء ميزات مخصصة مستحيلة باستخدام طرق تصميم الويب الأخرى.

إذا لم تكن خبيرًا في الترميز ، فستتوفر العديد من الموارد لمساعدتك على التعلم ، ولا تتطلب العديد من منصات برامج تصميم الويب معرفة الترميز. باستخدام الترميز ، يمكنك إنشاء تصميمات وميزات مخصصة غير ممكنة باستخدام أدوات تصميم الويب الأخرى. يمكن أن يساعدك الترميز أيضًا في استكشاف الأخطاء وإصلاحها في موقع الويب الخاص بك. يمكن أن يمنحك مزيدًا من التحكم في تصميم موقع الويب الخاص بك ، لكنه ليس مطلوبًا. في النهاية ، ما إذا كنت ستختار تعلم البرمجة لتصميم الويب أم لا ، الأمر متروك لك ، ولكن الأمر يستحق النظر إذا كنت تريد إنشاء موقع ويب فريد ومخصص حقًا.

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