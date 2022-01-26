أفضل مجموعات واجهة المستخدم لمواقع الويب المذهلة

يمكن أن تكون مجموعات واجهة المستخدم مفيدة لمصممي الويب. باستخدام مجموعة أدوات واجهة المستخدم ، يمكنك بسهولة إنشاء موقع ويب احترافي ومصقول دون قضاء ساعات في تصميم كل عنصر على حدة. دعنا نراجع بعضًا من أفضل مجموعات واجهة المستخدم المتوفرة حاليًا في السوق والتي يمكنك استخدامها لإنشاء موقع مذهل.

يعد إنشاء موقع الويب مهمة معقدة للغاية. هناك الكثير من الأشياء التي يجب وضعها في الاعتبار - التصميم والتخطيط والمحتوى والمزيد. والجانب المهم لأي موقع ويب هو واجهة المستخدم الخاصة به (UI). واجهة المستخدم هي ما يراه المستخدمون ويتفاعلون معه عند زيارتهم لموقعك ، لذلك يجب أن تكون مصممة جيدًا وسهلة الاستخدام.

يمكن لمجموعة أدوات واجهة المستخدم تبسيط بناء موقع الويب والمساعدة في إنشاء موقع ويب احترافي ومصقول. مجموعة واجهة المستخدم عبارة عن مجموعة من عناصر واجهة المستخدم المصممة مسبقًا والتي يمكنك استخدامها لإنشاء تصميمات الويب الخاصة بك. لا يتعين عليك قضاء ساعات في تصميم كل عنصر على حدة - يمكنك ببساطة الاختيار من مجموعة أدوات واجهة المستخدم لإنشاء موقع ويب جميل.

فوائد استخدام مجموعة أدوات واجهة المستخدم

هناك العديد من الفوائد لاستخدام مجموعة أدوات واجهة المستخدم ، بما في ذلك:

توفير الوقت. لا يتعين عليك قضاء ساعات في تصميم كل جزء منفصل من المشروع باستخدام مجموعة أدوات واجهة المستخدم. توفير المال. يمكنك إنفاق أقل على تكاليف التصميم من خلال تقليل ساعات العمل وتجنب ضرورة دمج التقنيات باهظة الثمن. سهولة الاستخدام. تم تصميم مجموعة أدوات واجهة المستخدم المصممة جيدًا لإنشاء تصميمات سهلة الاستخدام ، مما يعني أن المستخدمين لديك سيكون لديهم تجربة أفضل في زيارة موقع الويب الخاص بك. احترافية. يمكن أن تساعدك مجموعة أدوات واجهة المستخدم في إنشاء موقع ويب ذو مظهر احترافي ، حتى لو لم تكن مصممًا محترفًا. براعه. تعد مجموعات واجهة المستخدم متعددة الاستخدامات ويمكن استخدامها في مجموعة متنوعة من المشاريع المختلفة ، من مواقع الويب الشخصية إلى مواقع الويب التجارية.

كيف تختار مجموعة أدوات واجهة المستخدم لموقعك على الويب؟

ضع في اعتبارك عدة أشياء قبل اختيار مجموعة أدوات واجهة المستخدم.

الغرض من موقعك. حدد الغرض من موقع الويب الخاص بك. ما نوع موقع الويب الذي تنشئه؟ هل هو موقع شخصي أم موقع تجاري؟ سيساعدك ذلك في تضييق نطاق خياراتك وإيجاد مجموعة مناسبة لواجهة المستخدم.

ميزانيتك . يمكن أن تختلف مجموعات واجهة المستخدم في السعر ، لذلك من الضروري مراعاة ميزانيتك. تتوفر العديد من مجموعات أدوات واجهة المستخدم المجانية الرائعة ، لذلك لا يتعين عليك دفع الكثير من المال.

التصميم. راجع تصميم مجموعة واجهة المستخدم وتأكد من أنها تتماشى مع أسلوبك.

المميزات. تأكد من أن مجموعة واجهة المستخدم تحتوي على جميع الميزات التي تحتاجها لموقعك على الويب.

مستوى مهارتك. يمكن أن تكون مجموعات أدوات واجهة المستخدم بسيطة أو معقدة ، لذا من المهم اختيار المجموعة المناسبة لمستوى مهارتك. إذا كنت مبتدئًا ، فابحث عن مجموعة أدوات واجهة المستخدم سهلة الاستخدام. إذا كنت أكثر خبرة ، فيمكنك اختيار مجموعة أدوات واجهة مستخدم أكثر تعقيدًا.

أسلوب التصميم الخاص بك. عند اختيار مجموعة أدوات واجهة المستخدم ، اختر واحدة تتناسب مع أسلوب التصميم الخاص بك. وبالتالي ، يمكنك التأكد من أن مجموعة أدوات واجهة المستخدم سوف تتناسب مع بقية موقع الويب الخاص بك.

تتوفر العديد من مجموعات أدوات واجهة المستخدم المختلفة في السوق ، لذلك قد يكون من الصعب تحديد الخيار الأفضل. لمساعدتك ، قمنا بتجميع قائمة بأفضل مجموعات أدوات واجهة المستخدم.

أفضل مجموعات واجهة المستخدم لمواقع الويب المذهلة

طقم Material Design. تعتمد مجموعة أدوات واجهة المستخدم هذه على لغة Material Design من Google ، وتتضمن مجموعة من العناصر المختلفة ، بما في ذلك الأزرار والقوائم والطباعة والمزيد. إنه مثالي لإنشاء موقع ويب حديث وأنيق. يتكون من مجموعة أدوات واجهة المستخدم مع جميع العناصر اللازمة لإنشاء موقع ويب أنيق وأنيق. تجمع المواد بين المبادئ الكلاسيكية للتصميم والتكنولوجيا.

Bootstrap . Bootstrap هو إطار عمل HTML و CSS و JavaScript شائع. يتضمن مجموعة أدوات واجهة المستخدم مع جميع المكونات الضرورية لإنشاء موقع ويب سريع الاستجابة. تحتوي هذه المجموعة على عناصر واجهة المستخدم بناءً على نظام شبكة UI Bootstrap. فهي سهلة الاستخدام والتخصيص.

Semantic UI . Semantic UI هي إطار عمل تطوير يساعدك على إنشاء تخطيطات جميلة وسريعة الاستجابة لمواقع الويب الخاصة بك. تتضمن مجموعة واجهة المستخدم عناصر متنوعة ، بما في ذلك الأزرار والنماذج والشبكات والمزيد. يحتوي الدلالي على نظام حدسي به متغيرات لتوفير حرية التصميم.

تعد مجموعة أدوات Quicksmart UI خيارًا ممتازًا لمصممي الويب الذين يحتاجون إلى مجموعة أدوات واجهة مستخدم بسيطة وسهلة الاستخدام. هناك جميع المكونات الأساسية التي تحتاجها لإنشاء موقع على شبكة الإنترنت. إنه مثالي للمبتدئين الذين بدأوا للتو في تصميم الويب.

Fortis UI Kit هي مجموعة أدوات تصميم ويب شاملة وسهلة الاستخدام يمكنها مساعدتك في إنشاء مواقع ويب مذهلة في دقائق. تتضمن المجموعة مجموعة واسعة من مكونات واجهة المستخدم والقوالب والبرامج التعليمية حتى تتمكن من بدء التشغيل بسرعة.

يتم تحديث أحد أفضل الأشياء في Fortis UI Kit باستمرار بميزات وإضافات جديدة لتزويدك بأحدث تقنيات الويب وأفضلها. كما أن مجموعة Fortis UI Kit قابلة للتخصيص بدرجة كبيرة. يمكنك تغيير ألوان وخطوط وتنسيقات أي مكون لتتناسب مع علامتك التجارية وأسلوبك. إذا كنت بحاجة إلى أي مساعدة ، فإن فريق Fortis UI Kit يقدم دعمًا ممتازًا للعملاء.

InkUI عبارة عن مجموعة أدوات تصميم ويب حديثة ونظيفة تتضمن كل ما تحتاجه لإنشاء مواقع ويب جميلة. تتكون المجموعة من مجموعة واسعة من مكونات واجهة المستخدم والقوالب والأيقونات والبرامج التعليمية.

يعد InkUI مثاليًا للمصممين الذين يرغبون في إنشاء مواقع ويب متطورة وعصرية. يتضمن مجموعة واسعة من تقنيات الويب ، لذلك يمكنك التأكد من أن موقع الويب الخاص بك سيكون مستجيبًا وله مظهر رائع على أي جهاز.

Designio عبارة عن مجموعة أدوات واجهة مستخدم عالية الجودة يمكنها مساعدتك في إنشاء مواقع ويب مذهلة في دقائق. يأتي مع مجموعة واسعة من العناصر وجميع المكونات الأساسية. بالإضافة إلى ذلك ، فهو مستجيب تمامًا ، مما يعني أن موقع الويب الخاص بك سيبدو رائعًا بغض النظر عن الجهاز الذي يتم عرضه.

لاستخدام Designio ، ما عليك سوى تنزيل المجموعة ثم استيرادها إلى برنامج التصميم المفضل لديك. يمكنك البدء في تخصيص العناصر لتتناسب مع أسلوبك الخاص. Designio هو اختيار ممتاز لأي شخص يريد إنشاء موقع ويب احترافي ومصقول دون قضاء ساعات في تصميم كل عنصر على حدة.

إذا كنت تبحث عن مجموعة أدوات واجهة المستخدم بتصميم أكثر بساطة ، فراجع واجهة الحد الأدنى. تأتي هذه المجموعة بواجهة نظيفة وحديثة تعرض المحتوى الخاص بك على أنه أنيق وعصري. المجموعة مستجيبة تمامًا ، لذلك سيبدو موقع الويب الخاص بك رائعًا على جميع الأجهزة.

قم بتنزيل المجموعة واستيرادها إلى برنامج التصميم الخاص بك لاستخدام Minimal Interface. تعد Minimal Interface اختيارًا ممتازًا لأي شخص يريد موقع ويب نظيفًا وحديثًا يسهل التنقل فيه.

لا يجب أن يكون إنشاء موقع ويب مذهل أمرًا معقدًا أو يستغرق وقتًا طويلاً. بمساعدة مجموعة أدوات واجهة المستخدم ، يمكنك بسهولة إنشاء موقع ويب احترافي ومصقول في دقائق. إذا كنت ترغب في تبسيط عملية إنشاء موقع الويب والانتقال بها إلى المستوى التالي ، فراجع بعض خيارات مجموعة أدوات واجهة المستخدم المتاحة.