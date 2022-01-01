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用自动化的端到端流程取代基于纸张的人工流程。例如，使中小企业下游销售的入职工作自动化，以加速增长。
你可以设置一个自定义数据库，帮助保存和组织潜在客户和客户的信息。这种自动化可以帮助你的蒸汽线客户接收。
从你的跨业务职能的运营数据中获得进一步的洞察力，通过实时的上下文数据为决策提供信息，并产生更好的商业价值。
管理所有实体安全考虑，以更好地保护工作人员和资源，减少事故，并识别、评估、监测和报告所有安全威胁。
让你的团队掌握参与的必要信息，优化利益相关者关系的管理，并在复杂的环境中最大限度地提高你的成功几率。
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