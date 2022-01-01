与AppMaster一起成长。
成为我们的合作伙伴
Grow with AppMaster Grow with AppMaster.
Become our partner arrow ico

改造能源和公用事业

能源和公用事业行业正在快速变化，数字化正在改变企业创造价值、管理成本和优化流程的方式。使用 AppMaster 的自动化为新的商业模式和收入来源、主动的客户参与、增值服务和流程创新提供了机会。

现在就免费试用 预约演示
改造能源和公用事业
能源和公用事业的无代码

AppMaster 能做什么？

追踪和自动化你业务的所有活动部分，以改善质量，提高生产力，获取数据，并推动降低成本。

驱动器的透明度
驱动器的透明度

如果你已经准备好优化你的运营，你就来对地方了。AppMaster是改造你的运营的最快、最经济的方式，而且它可以随着你的成长而轻松扩展。在最好的无代码平台和最好的客户体验的支持下，你可以放心地知道AppMaster将帮助你完成每一步。

将你的流程数字化
将你的流程数字化

依靠剪贴板、电子表格和电子邮件使你的工作具有挑战性，而在瞬间报告项目状态、成本或时间表是不可能的。在几天内，而不是几周内，建立一个应用程序，使你的整个操作自动化和合理化。最重要的是？获得的完全控制权和可视性将使你的业务增长突飞猛进。

所有需要的工具

是什么让 AppMaster 特别？

凭借有效取代遗留系统、整合流程创新或引入新的应用程序而不增加运营风险的能力，AppMaster成为面向未来的企业架构中的一个战略平台。

整合和更新

整合和更新

与遗留系统集成，或通过API扩展你的解决方案，而不需要冒险的改变和替换。获得以你自己的速度升级你的技术的头脑空间。

驱动效率

驱动效率

用自动化的端到端流程取代基于纸张的人工流程。例如，使中小企业下游销售的入职工作自动化，以加速增长。

赋予员工权力

赋予员工权力

你可以设置一个自定义数据库，帮助保存和组织潜在客户和客户的信息。这种自动化可以帮助你的蒸汽线客户接收。

做出数据驱动的决策

做出数据驱动的决策

从你的跨业务职能的运营数据中获得进一步的洞察力，通过实时的上下文数据为决策提供信息，并产生更好的商业价值。

确保安全

确保安全

管理所有实体安全考虑，以更好地保护工作人员和资源，减少事故，并识别、评估、监测和报告所有安全威胁。

利益相关者关系

利益相关者关系

让你的团队掌握参与的必要信息，优化利益相关者关系的管理，并在复杂的环境中最大限度地提高你的成功几率。

discuss ico

对AppMaster如何帮助你改造能源和公用事业行业感到好奇？

我们希望向您展示无代码可以为您的组织带来多大的力量。通过AppMaster，创建一个强大的应用程序或平台可以像ABC一样简单。要求对AppMaster进行快速介绍，了解我们的平台如何帮助你为你的团队建立一个惊人的无代码工具。

填写表格或发电子邮件给我们 [email protected]