用AppMaster构建更好的学习体验

AppMaster拯救了一天!选择AppMaster技术平台，我们使教师和学生能够轻松地共同学习，不需要编码技能
AppMaster可以让你创建和管理你自己的移动应用程序，可以根据你自己的需要进行定制
我们为建立你自己的教育应用程序提供了一个端到端的解决方案。无论你是学校还是大学，我们都有适合你的工具!
机构需要一个能够满足所有要求的解决方案--内容和课件分发、学生互动--AppMaster可以做到这一切
使用我们的API从Sociomantic或CRM等数据库导入学生信息，以跟踪出勤率或发送测试通知。
利用易于使用的功能，如自动评分或自定进度的学习模块，为你的学生创造有吸引力的互动内容。
允许学生和家长在任何设备上访问你的应用程序，以获得更多的参与--无论是iPhone、Android还是桌面。
要出去避暑吗？有了离线模式，你可以创建应用程序，在你与互联网断开连接时也能工作--不需要数据!
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通过让学生免费学习AppMaster，让他们感到兴奋。
我们将帮助你围绕实际场景设计课程。
成功的教育工作者不断寻找机会，到处学习和成长。他们将创造力和好奇心运用到各个方面。我们可以帮助你做到这一点。