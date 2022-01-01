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用AppMaster构建更好的学习体验

教育工作者为未来提供动力。AppMaster使您能够轻松地为您的教师、学生或工作人员创造引人入胜的无代码体验。

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用AppMaster构建更好的学习体验
教育的无码化

AppMaster能做什么？

我们相信，技术应该被用来增强学生和教育工作者的能力。AppMaster帮助教育工作者满足他们的学习者的需求，并赋予他们自己权力。

它是免费的!
它是免费的!

我们为教育专业人员和机构提供一个免费计划，其中包括无限的用户和项目。你还可以访问我们的管理仪表板，在那里你可以从一个地方管理你所有的应用程序。

不需要编码技能
不需要编码技能

我们的可视化编辑器易于使用，具有拖放互动和直观的功能，使应用程序的构建过程变得轻而易举。无限的可能性，高质量的参与性和沉浸式教学工具，不需要编码。

所有需要的工具

是什么让AppMaster与众不同？

AppMaster可以让你创建和管理你自己的移动应用程序，可以根据你自己的需要进行定制

定制的应用程序

定制的应用程序

我们为建立你自己的教育应用程序提供了一个端到端的解决方案。无论你是学校还是大学，我们都有适合你的工具!

一个单一的解决方案

一个单一的解决方案

机构需要一个能够满足所有要求的解决方案--内容和课件分发、学生互动--AppMaster可以做到这一切

无缝整合

无缝整合

使用我们的API从Sociomantic或CRM等数据库导入学生信息，以跟踪出勤率或发送测试通知。

恢复学习活力

恢复学习活力

利用易于使用的功能，如自动评分或自定进度的学习模块，为你的学生创造有吸引力的互动内容。

支持任何设备

支持任何设备

允许学生和家长在任何设备上访问你的应用程序，以获得更多的参与--无论是iPhone、Android还是桌面。

离线模式

离线模式

要出去避暑吗？有了离线模式，你可以创建应用程序，在你与互联网断开连接时也能工作--不需要数据!

非常有利于学习

你会教无码吗？

AppMaster拯救了一天!选择AppMaster技术平台，我们使教师和学生能够轻松地共同学习，不需要编码技能

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Source Code at your fingertips

学习AppMaster

通过让学生免费学习AppMaster，让他们感到兴奋。

实用技能

我们将帮助你围绕实际场景设计课程。

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教育的未来从AppMaster开始!

成功的教育工作者不断寻找机会，到处学习和成长。他们将创造力和好奇心运用到各个方面。我们可以帮助你做到这一点。

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